 Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах". ВИДЕО

Чем занимается вроде бы отстраненный советник секретаря СНБО? Как Сергей Сивохо лоббирует мир на российских условиях? Чем все это грозит ЗЕ!-Команде и почему ее участники не замечают, как несутся к пропасти?
Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного, только факты.
Це ну прямо, як з анекдоту:
«-Ето вьі спаслі моего ребенка из проруби?
-Да.
- А куда ви подевали его шапочку ?»
вместе со всем своим семейным кодлом
за что и был прозван в народе петр 1-й мальдивский
в историю вошел попал в учебники!!
ахахаха
Для меня Янина, фсё.
Не на Сааку, с ним все ясно, а на нее.
Каждый имеет право на ошибку. (с)
В том числе и я.
Буду рад, если про Сааку я ошибусь, но скорее всго, нет.
73% от куда ?
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
Не ходи туда больше.
А бред Корбана - попытка отвести ответственность от шефа, Каломойши. Именно отжимать ЗУГРЭС у Ахметова он и направил туда ребят, которых использовал втемную, цинично, в своих интересах.
и шоб вы тогда пели - Порошенко бросил добровольцев?
типа сейчас вы не то же поете.
хватит ахинею плести. Украине нереально повезло с Порохом в 14 году. А украинцам не хватает мозгов это понять. Даже сейчас, год спустя правления Бубочки Дзякулы.
После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.