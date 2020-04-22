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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5219) СНБО (3425) Слуга народа (819) Данилюк-Ярмолаева (22) Сивохо (75)

 Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах". ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает о деятельности подзабытого примирителя Украины и ОРДЛО Сергея Сивохо.

Чем занимается вроде бы отстраненный советник секретаря СНБО? Как Сергей Сивохо лоббирует мир на российских условиях? Чем все это грозит ЗЕ!-Команде и почему ее участники не замечают, как несутся к пропасти?

Смотрите "Без цензуры" — проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного, только факты.

Источник: https://censor.net.ua/v3190719
 
   
 Топ комментарии
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«Вагон претензій» до Порошенка, що вчинив збройну відсіч ***** і Підараші, і врятував Україну в 2014 ?
Це ну прямо, як з анекдоту:
«-Ето вьі спаслі моего ребенка из проруби?
-Да.
- А куда ви подевали его шапочку ?»
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на мальдивском острове вчинял твой соевый порошенко грозную отсечь врагам,
вместе со всем своим семейным кодлом

за что и был прозван в народе петр 1-й мальдивский

в историю вошел попал в учебники!!

ахахаха
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У тебя действительно настолько серьезно нарушено мышление?
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осел оманский лобызался с Патрушевым и летел самолетом Медведчука то не зрада,а ерунда,главное шо Пэдро на мальдивах видпочивав ,ото зрадонька!
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А еще она сказала, что надо возвращать Саакашвили, он ах какой мыныстр будет....
Для меня Янина, фсё.
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Посмотрим...
Не на Сааку, с ним все ясно, а на нее.
Каждый имеет право на ошибку. (с)
В том числе и я.

Буду рад, если про Сааку я ошибусь, но скорее всго, нет.
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Гівно- не тоне! Сьогодні мабуть такий день-повспливало все лайно на хвилі ЗЕ ! Який **********- такі й "кадри" (Сракашвілі виринув з унітаза)!
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Вопрос: - а кто его выбрал ?
73% от куда ?
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В новітній історіі Україні є людина, якою ми можемо пишатись і будемо пишатись. Це дуже приємно і за це ми йому дякуємо. Дякуємо Петре Олексійовичу за те що Ви були, Є, і дай Вам Бог ще довго бути !!!

Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах" - Цензор.НЕТ 8887
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Наверное хочет еще раз в шнопак получить!
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овезите его к сепарам в лугандон пущяй там насаждает свой срусский мир...
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Не пустят. Нах он им там нужен. Он нужен в Киеве что бы гадить.
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Дегенератные обосцаный клоун, такое же чмо, как и Зеленский.
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Цензор - "Чем занимается вроде бы отстраненный советник секретаря СНБО? Как Сергей Сивохо лоббирует мир на российских условиях.........."
Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах" - Цензор.НЕТ 3148
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Зебилы, вот этот с@ыкун и есть ваш кумир? А если он начнет сра@ься во время попойки? Тогда что? Вы его в святые запишете?
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После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
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Элизе - самая рашепропагандопомойка, куда ты лазишь?
Не ходи туда больше.

А бред Корбана - попытка отвести ответственность от шефа, Каломойши. Именно отжимать ЗУГРЭС у Ахметова он и направил туда ребят, которых использовал втемную, цинично, в своих интересах.
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если разговор Корбана с Порошенко был о том что Корбан перданул, якобы "пьяный порошенко приказал бомбить илловайск", то Пороху с этим мудаком действительно разговаривать было не о чем.
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проа отреформировать потужно эту многослойную алкосцывуху, ну и в ухо ему насцать.
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Сказочник. Было много фото телеграмм Муженко, есть его интервью как сывочолый мародер давал приказ
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а надо было бросать Сенину орду без поддержки? бросить добровольцев, которые возомнили себя батьками Махно?
и шоб вы тогда пели - Порошенко бросил добровольцев?
типа сейчас вы не то же поете.
хватит ахинею плести. Украине нереально повезло с Порохом в 14 году. А украинцам не хватает мозгов это понять. Даже сейчас, год спустя правления Бубочки Дзякулы.
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мыролюбец из винницы невиноват?он просто мимо проходил? это все сделала Зинка?
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Корбан: «Пьяный Порошенко лично давал приказ бомбить Иловайск. Это было безумие»


После этих событий у Корбана состоялась неприятная беседа с Порошенко.
«Знаете, когда ты разговариваешь с Порошенко, из двух человек разговаривает только один - это он. Вставить что-то очень тяжело. Мне, естественно, удалось вставить, естественно, ему не понравилось то, что я вставил. Я считаю, что он несет полную ответственность за эту операцию.
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Наверно наша Украина не состоится как единое мощное независимое сильное 7осударство ещё долго ..
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