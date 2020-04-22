 Сивохо возвращается. Как экс-советник СНБО врет о НАТО и "радикалах". ВИДЕО

Чем занимается вроде бы отстраненный советник секретаря СНБО? Как Сергей Сивохо лоббирует мир на российских условиях? Чем все это грозит ЗЕ!-Команде и почему ее участники не замечают, как несутся к пропасти?

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