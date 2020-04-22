 Столичные власти закупили препараты на 101 млн грн для больниц, в которых лечат COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о 17 наименований медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн грн. И доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы для приема больных коронавирусом", — сказал Кличко.

Он отметил, что это существенная помощь и дополнительный ресурс для столичных больниц, так как закупка лекарственных средств с 1 апреля — с начала второй волны медицинской реформы — происходит непосредственно медучреждениями за средства Национальной службы здоровья, и этих денег, по словам мэра столицы, не хватает.

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Мэр Кличко также рассказал, что на сегодня в сети коммунальных аптек "Фармация" в достаточной количестве есть маски, перчатки и дезинфекторы.

"За последний месяц КП "Фармация" приобрело 550 тыс одноразовых масок. Они сегодня в достаточном количестве есть в сети коммунальных аптек. Кроме того, город заказал и купил у украинских производителей 100 тыс марлевых масок, их также можно купить в аптеках "Фармации". Также Киев получил 100 тыс одноразовых масок от социально-ответственного бизнеса. Их передали медикам, полиции, спасателям и работникам коммунальных служб", — сообщил Кличко.

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