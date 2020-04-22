 На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии". ВИДЕО

На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков. Буквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек, говорится в сюжете "Надзвичайних новин", передает Цензор.НЕТ.

Амбулаторию официально признали очагом опасной болезни. Отмечается, что уже подтвердили коронавирус у двух медиков, они находятся на лечении.

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Специальные защитные костюмы имеют только те медики, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом, а все остальные рассчитывают на наличие совести и ответственного отношения к ним.