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 Общество, Здоровье
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 На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии". ВИДЕО

Коронавирус подтвердили у двух медиков амбулатории, они находятся на лечении.

На Львовщине женщина, контактировавшая с больной коронавирусом родственницей, скрыла информацию и подвергла опасности 35 медиков. Буквально в 2 километрах от Львова пришлось закрыть семейную амбулаторию из-за массового заражения. Здесь обслуживалось 6 тысяч человек, говорится в сюжете "Надзвичайних новин", передает Цензор.НЕТ.

Амбулаторию официально признали очагом опасной болезни. Отмечается, что уже подтвердили коронавирус у двух медиков, они находятся на лечении.

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Специальные защитные костюмы имеют только те медики, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом, а все остальные рассчитывают на наличие совести и ответственного отношения к ним.

Источник: https://censor.net.ua/v3190640
 
 
 Топ комментарии
 
Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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Извините, но заглавный текст новости несколько "по-дебильному написан". У многих есть родственники в других странах, но это не может само по себе являться причиной для заражения. А вот непосредственные встречи с ними - другое дело, о чем уже узнаешь из самой статьи.
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несдержанная несмогла тайну сохранить, надо было на 100 раз рассказать что бы уже и лечить некого было.
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наоборот скромница долго сдерживалась а так чесалось похвастаться...
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а хтось вважае , щ о якщо вона дещо "говорить" , то вона е НомоСапіенс - аж ніяк...., у багатьох Пси та Коти РОЗУМНІШШІ....
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100% она голосовала за владимира зеленских. зебилам абсолютно насрать даже на своих зебобиков На Львовщине вспышка Covid-19 среди медиков - пациентка скрыла контакты с больной: "Аж на третий раз она рассказала, что у нее была родственница из Италии" - Цензор.НЕТ 6030
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Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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Порохоботы и думать? Два этих слова в одном предложении не гармонируют.
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Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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Извините, но заглавный текст новости несколько "по-дебильному написан". У многих есть родственники в других странах, но это не может само по себе являться причиной для заражения. А вот непосредственные встречи с ними - другое дело, о чем уже узнаешь из самой статьи.
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Ну, значит правильный протокол лечения применять к ней после двух неправильных. Как ты к людям, так и они к тебе.
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Медикам обещали повышение зарплат в 3 раза. Так вот, стало очень удобно врачу уйти на больничный. То есть, перестать делать ту работу, за которую предусмотрена повышенная оплата труда, но эту оплату получать. Надбавку за время нахождения на больничном не вижу смысла платить.
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