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Все про:Закарпатье (1773) Ивано-Франковск (618) цыгане (131) Марцинкив (29)

 "Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились полностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", - отметил он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - сказал мэр города.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - добавил Марцинкив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

Источник: https://censor.net.ua/v3190623
 
   
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зараз почнеться вереск про хвашистів..
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Бля!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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А кому сдались ромы на Закарпатье? Лучше за поребрик.
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зараз почнеться вереск про хвашистів..
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***!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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А кому сдались ромы на Закарпатье? Лучше за поребрик.
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передали их закарпатской полиции.Источник: https://censor.net.ua/v3190623

Берут значит нужны.
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У них там резервація біля Мукачево. Сморід неймовірний.
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запустите в леса Закарпатья пару тысяч курей - и рубироид сам сбежится на то место.
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Я бы их вообще на какой-то остров вывез.
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И в Киеве бы тоже не мешало. Причем куда то лучше на историческую родину - в Румынию.
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через некоторое время такие вопросы будут задавать о слугонародцах...
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Руслан Марцинкив родом из с Бобровица Черниговской области. Уже бус давали. Почему он дальше здесь? Что значит отказался? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему.Автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?
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Они же как бумеранг, вернуться быстро, смысл, разве что прокатить их на автобусе)))
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с Бобровица- це місто кацап. Вчи географію
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