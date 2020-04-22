 "Почему не запаковали и не вывезли?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив распорядился вывезти ромов на Закарпатье. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", - отметил он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не запаковали и не вывезли?" - сказал мэр города.

На оперативном совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять человек ромской национальности и на границе передали их закарпатской полиции.

"Это надо вторую ходку сделать", - добавил Марцинкив.

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