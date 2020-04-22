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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников и 32 детей, - Степанов. ВИДЕО

При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников", - сказал он.

90 человек госпитализировали, а 13 человек умерли за последние сутки.

"При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей", - добавил Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не допустит увольнения медработников в ходе реализации второго этапа медреформы, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/v3190613
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто зараз близько 1200 інфікованих медиків, а Степанов ще працює. Ви таку владу хотіли, зебіли?
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Швидкого одужання лікарям і дітворі. Захисні костюми з Південної Кореї вже забрали? Чи, через те , що їх Порох купив, то обійдуться лікарі і без костюмів
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Степанов прославиться тим, що створив умови для зараження медиків під час пандемії. Мені здається, що після Мрець-65 цей діяч засидівся в кріслі міністра.
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Степанов прославиться тим, що створив умови для зараження медиків під час пандемії. Мені здається, що після Мрець-65 цей діяч засидівся в кріслі міністра.
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Тобто зараз близько 1200 інфікованих медиків, а Степанов ще працює. Ви таку владу хотіли, зебіли?
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О, а його дружина має непоганий гешефт на медикаментах!
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За добу вірус виявлений в 107 медпрацівників . Ще два тижні і більше не буде кому надавати медичну допомогу захворілим .
Зебіли при владі, ви там що, вже зовсім з розуму по#уїли? Хоч ви того і не варті але вас також не буде кому лікувати
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Можливо, в цьому і задумка. "Братськогонарід" прийде на допомогу "мишебратьям"
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Питання не до влади, питання до тих, хто цю владу обрав.
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Швидкого одужання лікарям і дітворі. Захисні костюми з Південної Кореї вже забрали? Чи, через те , що їх Порох купив, то обійдуться лікарі і без костюмів
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Рейтинг Шмаклі набагато важливіший, ніж якісь лікарі.
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А у нас головний знову дав інтерв'ю в газету, в якому розповів як медики всім забезпечені. Ну, таки правда- мені видали п'ять пар рукавичок, десять масок і літр рідкого господарського мила.
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у вас же почти нет больных, от кого тогда заражаются медики?
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Нас планировали открывать поэтапно, в течение месяца. До 6 апреля мы должны были сто коек развернуть, после 6-го и до 13-го еще сто коек, ну и после 13-го еще сто коек. Но в связи с такой волной пациентов все 300 коек были развернуты в первые 10 дней.

У нас есть служба контроля. Когда мы надеваем на себя защитные средства, специально обученные ребята нас тщательно проверяют, чтобы было все герметично.

Вся работа в «грязной» зоне ведется, по сути, в электронном виде: по рации, по телефону, по компьютеру. Мы не можем вести документацию на бумаге, потому что ее нельзя выносить. Если нужно переслать что-то [в «чистую» зону], просто делаем фотографию.
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Если что это цитата врача масковской клиники. Я не доктор.)
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В ситуации с эпидемией, медики относятся к той категории людей, которые больше всего подвержены риску заражения, поэтому обеспечение медработников средствами защиты - задача первой необходимости. Кто-нибудь из играющих буем на рояле об этом подумал? Зебил - кремлёвская марионетка, которая способствует ФСБэшным тварям уничтожать Украину.
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