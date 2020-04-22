 За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников и 32 детей, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников", - сказал он.

90 человек госпитализировали, а 13 человек умерли за последние сутки.

"При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей", - добавил Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не допустит увольнения медработников в ходе реализации второго этапа медреформы, - Степанов