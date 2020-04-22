 За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников и 32 детей, - Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников", - сказал он.
90 человек госпитализировали, а 13 человек умерли за последние сутки.
"При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей", - добавил Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174.
Зебіли при владі, ви там що, вже зовсім з розуму по#уїли? Хоч ви того і не варті але вас також не буде кому лікувати
У нас есть служба контроля. Когда мы надеваем на себя защитные средства, специально обученные ребята нас тщательно проверяют, чтобы было все герметично.
Вся работа в «грязной» зоне ведется, по сути, в электронном виде: по рации, по телефону, по компьютеру. Мы не можем вести документацию на бумаге, потому что ее нельзя выносить. Если нужно переслать что-то [в «чистую» зону], просто делаем фотографию.