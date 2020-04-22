Редактор Цензор.НЕТ 22.04.20 09:4022.04.20 09:57 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга. Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав Источник: https://censor.net.ua/v3190606 x Мне нравится
По данным Минздрава в Украине проведено свыше 60 000 тест-анализов. Цифра эта достаточно условна. Скорее можно говорить "списали на проведение". Реальное количество ПЦР-тестов (а только они достоверны) по данным региональных источников на 19.04.2020 составляло 4490. Сколько там списало министерство - это Степанов знает.
Хороший мальчик, во время эпидемии можно рубить капусту в полный рост, знает свое дело.