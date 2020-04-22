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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Источник: https://censor.net.ua/v3190606
 
 
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Власть наконец то сподобило закрыть Почаевскую Лавру. Протестировать монахов государственные службы так и не смогли. Вообще то препятствие противоэпидемическим мерам - это статья УК. Но власть реально может только на три раза за неделю объявить о "потушенных" пожарах.

По данным Минздрава в Украине проведено свыше 60 000 тест-анализов. Цифра эта достаточно условна. Скорее можно говорить "списали на проведение". Реальное количество ПЦР-тестов (а только они достоверны) по данным региональных источников на 19.04.2020 составляло 4490. Сколько там списало министерство - это Степанов знает.
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Скока бабла на откатах уже заработал новый министр, рассказал?
Хороший мальчик, во время эпидемии можно рубить капусту в полный рост, знает свое дело.
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Кстати недавно один чел рассказывал, что поборол коррупцию в министертвах, не помню фамилию, вроде Зеленский звали)
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