 Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Правоохранители и военные следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта.
"Заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту", - заявил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, который проверил работу карантинных постов.
Также сообщает, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенская лавра закрыли на карантин.
Полицейские обращаются к жителям Почаева с призывом соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.
Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.
В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.
На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.
Они будут заражать таких же, как и они дебилов, а это нормально)
Втім, усе як завжди.
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.
А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.
А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.
Тепер бачу на власні очі.
У селі Гамаліївка Шосткинського району Сумської області спалахнув давній козацький монастир, котрий за часів Януковича передали Московському патріархату.
Филарет на Пасху провел службу без маски и перчаток и причащал прихожан из одной ложки