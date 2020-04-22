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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели и военнослужащие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Правоохранители и военные следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта.

"Заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту", - заявил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, который проверил работу карантинных постов.

Также сообщает, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенская лавра закрыли на карантин.

Полицейские обращаются к жителям Почаева с призывом соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.

Также читайте: Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов

Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция 01
Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция 02
Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция 03

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

Также читайте: Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан

На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Источник: https://censor.net.ua/v3190574
 
   
 Топ комментарии
 
Це треба було зробити ще перед Великоднем!
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цей гундяєвський гнидник потрібно давно зачинити і відправити в обсирацію!
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Опіздали.
Втім, усе як завжди.
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Зачем ? Естественный отбор. На несколько сотен дебилов станет меньше!
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Эти дебилы пойдут в магазины, в аптеки, попадут в больницы и будут заражать других людей.
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Какой нормальный человек сейчас куда то ходит ?
Они будут заражать таких же, как и они дебилов, а это нормально)
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Нормальным людям тоже нужно иногда что-то кушать. И заказывать доставку домой не везде возможно и не для всех приемлемо, да и не обеспечивает 100% безопасности.
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Такое впечатление ,что тот Владимир которому вы отвечаете голодает или обзавёлся роботом Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9018
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У меня есть 2 раба, как и у любого нормального украинца.
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я бы даже сказал - опазділи, а так так - значення не мае вже зара....
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Скінємся,кто чєм может,братья ! (і банк скрєпний)
Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3892
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так чому не ху@ла з гундяєм просять? їхні "браття" там! чи дєнєг нєт, но ви дєржитєсь?! 3,14дораси!
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Я бы дал за целенаправленное заражение прихожан по 10 лет тюрьмы. Кто может дать больше?
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Брешуть. Місцеві їх здали. Це шоу від прихожан МП.
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цей гундяєвський гнидник потрібно давно зачинити і відправити в обсирацію!
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Це тільки я не в*їжджаю у "геніальні" рішення зе-влади ?
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.

А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.

А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.
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Ну если карантин года на три с последующей передачей более адекватной церкви ПЦУ, то я бы даже их не ругал
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Чесно кажучи, раніше я б не повірив, що влада на повному серйозі може робити ТАКЕ, що навіть для дебільної комедії вже занадто.
Тепер бачу на власні очі.
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Целенаправленное заражение людей не несет уголовную ответственность?
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Я так помогаю что если бабки которых набили на пасху в эту богодельню умрут от короны. Эти черти в рясах должны будут сесть за целенаправленное заражение людей.
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