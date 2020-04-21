 Шарий купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его, на сервисе Cameo, - Стерненко. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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"Он покупал на специальном сервисе "Cameo" видео у Тайсона и Вуйчича, которые за деньги говорили что он крутой, и публиковал это у себя на канале вроде как это они действительно его уважают", - сообщил активист.

Он также нашел актера из "Игры престолов", который играл отца Джона Сноу, и купил у него видео за 25 баксов, в котором тот приветствует Шария со званием лучшего работника McDonalds и зовет его в Украину.