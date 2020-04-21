 Шарий купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его, на сервисе Cameo, - Стерненко. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
"Он покупал на специальном сервисе "Cameo" видео у Тайсона и Вуйчича, которые за деньги говорили что он крутой, и публиковал это у себя на канале вроде как это они действительно его уважают", - сообщил активист.
Он также нашел актера из "Игры престолов", который играл отца Джона Сноу, и купил у него видео за 25 баксов, в котором тот приветствует Шария со званием лучшего работника McDonalds и зовет его в Украину.
Вот такая разніца! Зрозуміло?
Причому ладно там він по наших проходиться, він ж був і на французький телеканал наїхав (бо той канал розкрив фейковий зрежисований сюжет рашатудей про Францію)!
Само собой, что журналюга, озвучивающий всяческую слитую другими неофициальную информацию, не может гарантировать 100% достоверность, вопрос в том, какой процент туфты в общем потоке, допускает ли автор дискуссию по озвученным материалам и признает ли вину под действие весомых аргументов.
https://censor.net.ua/resonance/3138712/kak_shariyi_vypolnyal_zakazy_spetsslujb_rf_po_diskreditatsii_ukrainy_rassledovanie
Саундтреки для привітань можна брати з "творчості" японського гурту The Gerogerigegege.