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Все про:дезинформация (148) пропаганда (2447) Стерненко (74) Шарий Анатолий (43)

 Шарий купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его, на сервисе Cameo, - Стерненко. ВИДЕО

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий покупал видео, в которых боксер Майк Тайсон и мотивационный оратор Ник Вуйчич хвалят его.

Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - экс-нардеп и член набсовета "Укрзалызници" Лещенко. ВИДЕО

"Он покупал на специальном сервисе "Cameo" видео у Тайсона и Вуйчича, которые за деньги говорили что он крутой, и публиковал это у себя на канале вроде как это они действительно его уважают", - сообщил активист.

Он также нашел актера из "Игры престолов", который играл отца Джона Сноу, и купил у него видео за 25 баксов, в котором тот приветствует Шария со званием лучшего работника McDonalds и зовет его в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/v3190560
 
   
 Топ комментарии
 
Кто готов плюнуть в Шария ставьте лайк))
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А шо разве нет?? Это ж вы привели Ермаков бабломойских и СИвох, Дубинских и прочую кремлёвскую шваль, и теперь довольные с мышебратьями дружить хотите. Так шо ты носом теперь воротишь покацапленный ЗЕбил???
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Чому я зовсім не здивований? Шарій повна нікчемність.
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Интересно, если тому самому Тайсону задать вопрос: слышал ли тот когда либо о такой особи, как Шарий, то, что тот ответит? Вряд ли он о нем помнит.
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Ты такой же как и Шарий. Вы ж с ним на пару усерались от Порошенко, аж на гуано исходили. Ты и сейчас от Порошенко усераешься малоросс покацапленный.
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Да срать я хотел на твое ото "порошенко". Чего ты мне эту гниль везде суешь? В чем отличие гнили "шарий" от гнили "порошенко"? Лишь в том, что одно дорывалось к власти, а у второго не вышло.
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Різниця в позиції, у одного вона державницька по відношенню до України, а у іншого проросійська. Якщо у вас, як і у Зеленського "какая разніца", то ви сліпі.
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Що у Шарія, що у Порошенко антиукраїнська позиція. Як і у Зеленського. Порошенко - олігірх, котрий розвів лохів (населення України) на казочках про краще майбутнє, а Зеленський - слуга тих самих олігархів і розвів точно так же лохів (народ України) тими ж казочками про краще майбутнє.
Вот такая разніца! Зрозуміло?
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Так, цілком. Ви не розбираетесь і не хочете розбиратись в політиці, вам зручніше вважати всіх політиків гімном, а не гімно до влади не допустять, а політика ето грязноє дєло... Одне прохання - не ходіть на вибори і не голосуйте.
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Та не, это вы пытаетесь унылой до невозможности манипуляцией убедить, что все кто против Пецы (а их критически много) - это агенты *******, малоросы, прокацапленные, пятая колонна и так далее.
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А шо разве нет?? Это ж вы привели Ермаков бабломойских и СИвох, Дубинских и прочую кремлёвскую шваль, и теперь довольные с мышебратьями дружить хотите. Так шо ты носом теперь воротишь покацапленный ЗЕбил???
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Чому я зовсім не здивований? Шарій повна нікчемність.
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Вуйчич кусок дерьма надеюсь больше его в Украине не будет. Фейковый человек.....А с Тайсоном и так все ясно
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Та да.Мало того,что у него рук и ног нету,так еще и мозгом обделен.Действительно человек-фейк.
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Кто готов плюнуть в Шария ставьте лайк))
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Хитрый ты... Хочешь все лайки хапнуть на цензоре
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В Пєтушарія навіть не погидую плюнути гімном.
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(і не думайте, що плюнути ротом... це можна зробити ось так...)


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Если опозорился, удаляй пост! А то твои плевки плохо пахнут...
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Обережно, можуть мєнти возбудитись погрозою вбивством - він же втоне, якщо всі плюнуть й влучать.
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Шария таки примут на работу в Макдоналдс или побрезгуют?
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Там соціально-відповідальний бізнес, туди педофілів не беруть))
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Цензор зачем вы лишний раз пиарите эту мразоту???
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Я тоже так думаю. А ещё тут шустера пиарят.
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Шарий, конечно, урод, но наш "мудрый народ" его слушает и внимает. Я знаю вполне адекватных людей, которые считают этого ватного пропагандона крутым независимым украинским журналистом. Глядишь, шарик так и президентом станет после клоуна.
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Та останнім часом у нас і народ тупіє, і чимало ЗМІ стають все більш жовтими... Році в 2000 таких, як шарій, навіть на 10 секунд в кадр не пустили б! Хоча... В 2000 і на 1+1 показували документалки і артхаусне кіно...
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Як рашастан так і всі прокацапські персонажі **********... Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4039
Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5459
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пеТушарий прокацапский упырь!какие идиоты только его смотрят!
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как-то быстро с ютуба исчезло и видео где его сестра из голландии рассказывает кто такой шарий, какой этот шарий подонок и педофил?
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Я не фанат Гардона, але і в нього намагалися прибрати відео з Ілларіоновим... Щось Ютюб останнім часом скурвився сильно!
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Модерация в ********* находится.Плюс бабки правят миром,не стоит забывать сколько ютубу приносит российский рынок и например наш.
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Просто она проиграла ему суд и полиняла на 150 тыс евро... а ее дружка Фейгина лишили адвокатской деятельности!
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"Без лоха и жизнь плоха" - раньше шарик разводил лохов по-мелочи, теперь он разводит миллионы лохов, а те счастливы что их разводят. https://youtu.be/xABEmLllQZA
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Пророссийский пропагандист......./Спираль истории. В 1917 г.министр МВД России заявлял: «антигосударственная агитация идет вовсю, располагая огромными средствами из вражеских источников». Результат антигосударственной пропаганды- « мобилизации с каждым разом проходят все хуже».И как апофигей-Великая Октябрьская Социалистическая Революция с "похабным" миром. Революция вражеская сторона осуществила-кодлан Коломойского у власти. Дело за похабным миром.
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Срочно в номер - "Шарий говноед!". Наче хтось цього не знав
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Ну ті, хто його дивиться, то або не знають, або не хочуть цього знати...
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да это понятно, непонятно почему убийца до сих пор на свободе, несмотря на всевозможные экспертизы и стрим
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Он просто осведомитель СБУ...не даром его дело туда постоянно толкают!
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Я вот никак не могу понять, и все время спрашиваю у секты петушария, почему он в гейропе? Он что гей?😷
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Мене інше дивує, чому він ще має політичний притулок в Голандії, хоча поливає брудом розслідування МН-17? Може варто якось повідомити про це голандські міграційні органи?
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Это свободная страна, там говорить можно что угодно. Пока ты не начал что-то делать, а только говоришь - тебя просто игнорируют. Всякие Шарии этим и пользуются.
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Год назад, вернее чуть больше, в страшном сне не могло присниться, что у нас будет зарегистрирована партия этого ........... приличных слов не нашлось. Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1304
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Всегда спорил с сыном и отрицательно отзывался о Шарие! Но Ник Вуйч? Уважал его ! Не верю .что он продался...
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А что, все остальные методы рекламы более законны или моральны? Какая вообще разница, кто и что есть Шарий? На кой хрен мне вообще знать, откуда у него деньги, за что их платят и как он себя рекламирует? Вот опубликовал он экспертизу по Стерненко, которую кто то слил, общественно важный вопрос только в том, истинно ли это экспертиза из дела, или подделка. Если истинно эксперт доказал, что Стерненко убийца, то плевать, кто это обнародовал, а если вранье, то пусть Стерненко расскажет, что вранье и в чем именно.
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Він уже довідку з псіхушки по Чорновол публікував років 6-7 тому... Потім виявилося, що то таки фейк і він потім сам вибачався за це. Тому вірити толіку - себе не поважати. Чувака стабільно на брехні ловлять...
Причому ладно там він по наших проходиться, він ж був і на французький телеканал наїхав (бо той канал розкрив фейковий зрежисований сюжет рашатудей про Францію)!
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7 лет назад его не было, как мне кажется, а если раз - другой туфту озвучил, но извинился, то это не считается, настоящий фейкомет врет постоянно, но никогда не признается и не извиняется.
Само собой, что журналюга, озвучивающий всяческую слитую другими неофициальную информацию, не может гарантировать 100% достоверность, вопрос в том, какой процент туфты в общем потоке, допускает ли автор дискуссию по озвученным материалам и признает ли вину под действие весомых аргументов.
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Шарий льет фейки практически непрерывно и смотреть то, что он из себя выдавливает только ради каких-то крупиц правды, которые иногда проскакивают - себя не уважать. Да он просто или одержим фейками, или просто психически болен.
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Сім років тому його тільки починали розкручувати, з усі російські паблики його ролики пихали. Тоді він більше на аудиторію громадян РФ працював, коли війна почалась. Мені особливо запам'яталось, коли він звинувачував якогось із командувачів в тому, що дарма людей у бій посилає, і в доказ своїх слів вмикає відео з черговим лднерівським "рембо", який розповідає, що вони валять українців пачками і щоб не йшли на "їх" землю. Ця гнида на всю свою аудиторію показувала слова терориста в противагу словам нашого командира. Я вже мовчу про пряму брехню і маніпулювання фактами. Для мене одного цього епізоду достатньо, щоб зрозуміти якій ідеї він належить, в якій логіці діє. І це не ідея вільної, незалежної України, і не логіка українця.
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Вы это серьезно?) На постоянном вранье пойман лошарик))) Поэтому любая информация от него изначально токсична))) Проверять где он врет, а где говорит правду? Вы идиот?)))
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это животное пристрелить бы...., чтобы оно не мучилось.... только вот за шкуру этого шакала никто и доллара не даст.....
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А може почати флешмоб? Ну типу скидатися по пару баксів і записувати привітання толіку за досягнення типу кращий працівник місяця в гей-барі "Голуба устриця" чи кращий стриптизер в клюбі, чи кращий асенізатор місяця))))
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"Найкращий пасивний буккакіст" або "топовий копрофаг".
Саундтреки для привітань можна брати з "творчості" японського гурту The Gerogerigegege.
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ПетуШарий такой мерзотный и ублюдочный, что просто в голове не укладывается, КТО в своем уме может не только смотреть его банальщину, но и голосовать за это чмо?! Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко - Цензор.НЕТ 4635
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А что, вполне экономичненько у Шарика получилось. Блаженной памяти Пётр Алексеевич, помнится, в позапрошлом годе за фото с Трампом у забора Белого Дома, в 800 раз больше отстегнул. А тут такая халява, грех не воспользоваться.
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