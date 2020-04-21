 "Ощущение абсолютного апокалипсиса", - украинский режиссер Капралов опубликовал видео с последствиями пожаров в Зоне отчуждения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице Капралова в соцсети.

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна востановились и стали такими, какими они были 150 назад несмотря на радиацию. Теперь огромная часть возрожденного снова уничтожена. Это война человека и природы", - пишет режиссер в комментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина, - Геращенко