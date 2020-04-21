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 Политика Украины, Общество
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Все про:Лещенко (597) фейк (283) Шарий Анатолий (43) Дубинский (107) Бужанский (28)

 Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - Лещенко. ВИДЕО

Экс-нардеп и член набсовета "Укрзалызници" Сергей Лещенко заявил, что "слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, их бывший коллега, рекордсмен по количеству поправок к "антиколомойскому" закону, внефракционный Антон Поляков и пророссийский блогер Анатолий Шарий координируют свои действия для распространения фейковой информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко говорит в своем видеоблоге на youtube.

В частности, Лещенко рассказал о создании фейкового сообщения в партийном чате "Слуги народа", которое якобы было написано Никитой Потураевым. Но на самом деле, по словам Лещенка, такого сообщения в партийных чатах не было. Дальше Лещенко проследил пути распространения фейкового сообщения в информпространстве.

"Какие медиаресурсы в этом принимали участие? Телеграм-канал депутата Александра Дубинского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата Максима Бужанского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата внефракционного, которого выгнали из "Слуги народа" и который является рекордсменом по количеству поправок в закон о "Приватбанке", телеграм-канал Анатолия Шария - лидера партии самого себя, телеграм-канал "Темный рыцарь", телеграм-канал "Резидент" - как минимум шесть медиа, шесть телеграм-каналов рассказали об этом в информпространстве как о фактической новости. Хотя такого заявления Потураева не было. Дальше Шарий снимает на эту тему видеоблог, который вышел в эфир в воскресенье, на Пасху... В понедельник об этом уже говорят на телеканалах. В частности, тема несуществующего сообщения Потураева в партийном чате обсуждалась в эфире телеканала "Наш", который входит в эту же сеть медиа - там где и Дубинский, и Шарий... Это типичная технология того, как работают эти персонажи - Дубинский, Бужанский, Шарий и Поляков... То, что они сделали - это паливо. Они показали, что у них есть скоординированные действия. Причем эти действия по распространению фейковой информации", - рассказал Лещенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3190440
 
   
 Топ комментарии
 
Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Ніби СерЛєщ не з їхньої кампашки. Таке ж лайно.
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Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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идиот бы на такую хорошо оплачиваемую должность не попал
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Лєщенко теж г**но але делікатесне. Дубінський з Бужанським г::нюки конкретні.
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Лєщенко сказав правду, хлопець не без мізків але він на службі у Зе-команди.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Ніби СерЛєщ не з їхньої кампашки. Таке ж лайно.
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Набагато гірше. Ті більш-менш чесні та не такі огидні.
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хто більш-менш чесний і неогидний?? шарій з дубінскім?? оце ви зашкварились....
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До чого тут Шарій? Хто зашкварився? Мова йшла про Дубінського та Бужанського. Чи вам достатньо щоб не говорили чесно про свою проросійськість, і вже людина більш менш норм? Так і Шарій прямо ніде говорить що він за Росію! Тільки топить за сепаратюг і називає українців бидлом. Просто в нього одна роль, а в Лєщєнка інша - а так особливо різниці між ними не бачу.
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Знаєте, при всій моїй нелюбові до Лєща я мушу визнати, що Дубінський і Бужанський набагато гірші. Лещенко - хоча б не ватнік...
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А хто вам сказав? В нього жінка постійно в маскву катається. Просто така роль, невже не очевидно?
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Я давно уже понял что Коломойский работает с Шарием.
Например правая рука Коломойского Игорь Палица на своем региональном канале "Аверс" проводил прямые эфиры с Шарием.
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возмущается,бо дубинский с шарием до сих пор неразписаны...
да и не венчаны...прокол гундяевский.
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Запустили Лещенко отрабатывать кресло? Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5206
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лещу уже и 600 000 зарплаты мало раз снова вылез со своими тупыми *расследованиями*?
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дубинский и шарий -это биба и боба, два долб..ба....
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Мне кажется что эти все любители секты Шария самые неадекватные и на всё голову упоротые люди.
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Чому? Якщо вони росіяни, то цілком нормально в них все з головою.
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Брехливий лещенко пять років поливав лайном Порошенко,а тепер лиже дупу зеленському одержавши посаду в сфері де він профан і тупиця. Мерзота була--мерзотою і помреш.
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О! Вже і Серьожа за ум взявся! Це добре. Но вся эта шелупонь дубинских и шариёв работает на возврат СССР с его рабством, милитаризмом, унижением человеческого достоинства. Беда в том, что в Украине у них миллионы сторонников рабства...
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он никогда ясность происходящего не терял.
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Крысиная возня бородатых фсбешных шлюх.
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сирожа, ты такой же фейкомет, как шмарий и ему подобные. так, что верить твоим словам - себя не уважать.
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Два дибіла-ето сіла! Ну ще усік даун-майбутня жертва паркінсона до них примкнувший!
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Что дубинский, что петушарий, что лещенко - три бородатые шлюхи и сливные бачки олигархата
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