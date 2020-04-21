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 Политика Украины, Общество
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Все про:Лещенко (597) фейк (283) Шарий Анатолий (43) Дубинский (107) Бужанский (30)

 Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что "слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, их бывший коллега, рекордсмен по количеству поправок к "антиколомойскому" закону, внефракционный Антон Поляков и пророссийский блогер Анатолий Шарий координируют свои действия для распространения фейковой информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко говорит в своем видеоблоге на youtube.

В частности, Лещенко рассказал о создании фейкового сообщения в партийном чате "Слуги народа", которое якобы было написано Никитой Потураевым. Но на самом деле, по словам Лещенка, такого сообщения в партийных чатах не было. Дальше Лещенко проследил пути распространения фейкового сообщения в информпространстве.

"Какие медиаресурсы в этом принимали участие? Телеграм-канал депутата Александра Дубинского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата Максима Бужанского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата внефракционного, которого выгнали из "Слуги народа" и который является рекордсменом по количеству поправок в закон о "Приватбанке", телеграм-канал Анатолия Шария - лидера партии самого себя, телеграм-канал "Темный рыцарь", телеграм-канал "Резидент" - как минимум шесть медиа, шесть телеграм-каналов рассказали об этом в информпространстве как о фактической новости. Хотя такого заявления Потураева не было. Дальше Шарий снимает на эту тему видеоблог, который вышел в эфир в воскресенье, на Пасху... В понедельник об этом уже говорят на телеканалах. В частности, тема несуществующего сообщения Потураева в партийном чате обсуждалась в эфире телеканала "Наш", который входит в эту же сеть медиа - там где и Дубинский, и Шарий... Это типичная технология того, как работают эти персонажи - Дубинский, Бужанский, Шарий и Поляков... То, что они сделали - это паливо. Они показали, что у них есть скоординированные действия. Причем эти действия по распространению фейковой информации", - рассказал Лещенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Шарий - это конфетка, которую ребенку протягивает педофил": журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру-пропагандисту. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3190440
 
 
 Топ комментарии
 
Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Лєщенко теж г**но але делікатесне. Дубінський з Бужанським г::нюки конкретні.
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Ніх.ра вони не координують. Це виконавці, шавки. Координує там усе ФСБ.
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идиот бы на такую хорошо оплачиваемую должность не попал
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ну, так мародёры при этих самых хороших парнях вместо клетки под куполом сидят, што ты буйствуешь??
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Лєщенко теж г**но але делікатесне. Дубінський з Бужанським г::нюки конкретні.
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Лєщенко сказав правду, хлопець не без мізків але він на службі у Зе-команди.
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І хто ж його, бідного, примусив йти на службу к зеленим? Його Мізки? Чи гроші, які не тхнуть?
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Як можна людину яка працювала у виборчому штабі зеленого зрадника та поміг прийти до влади цьому зеленому непотрібу до влади називати патріотом, він не чим не відрізняється від Дубінського, такий же проколомойський пропогадист.
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Бородатая женщина против другой бородатой ш...хи... дожили)))
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Ніби СерЛєщ не з їхньої кампашки. Таке ж лайно.
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Набагато гірше. Ті більш-менш чесні та не такі огидні.
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хто більш-менш чесний і неогидний?? шарій з дубінскім?? оце ви зашкварились....
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До чого тут Шарій? Хто зашкварився? Мова йшла про Дубінського та Бужанського. Чи вам достатньо щоб не говорили чесно про свою проросійськість, і вже людина більш менш норм? Так і Шарій прямо ніде говорить що він за Росію! Тільки топить за сепаратюг і називає українців бидлом. Просто в нього одна роль, а в Лєщєнка інша - а так особливо різниці між ними не бачу.
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То хто там більш чесний? Дубінський з Бужанським? У вас певно гівно замість мізків, якщо справді так вважаєте...
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Знаєте, при всій моїй нелюбові до Лєща я мушу визнати, що Дубінський і Бужанський набагато гірші. Лещенко - хоча б не ватнік...
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А хто вам сказав? В нього жінка постійно в маскву катається. Просто така роль, невже не очевидно?
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Так она диджей на рашском радио, а лещ - это такая обезьяна, которая постоянно яйца лижет. Вот мне интересно какую он функцию выполняет на этой должности, кто его туда назначил. И что вообще придумал эти наглядови рады. Почему молчат налогоплательщики?
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а налогоплательщики хто? быдлонаселение....
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Так і я про те. Якби не виявилось що цей шепелявий лєщ тісніше з ФСБ пов'язаний ніж місцева вата. Просто в нас люди шаблонами мислять, нажаль.
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Шо то ху#ня, шо ето. Вони на одному рівні, кращих чи гірших серед них немає
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Я давно уже понял что Коломойский работает с Шарием.
Например правая рука Коломойского Игорь Палица на своем региональном канале "Аверс" проводил прямые эфиры с Шарием.
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не могу рассмотреть, а кто это над Симоненко
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То калоснічєнка, був такий обриганий за часів хряка яйцепадучого. Потім, у 14-му, зригнув на сєвастопаль, де, через деякий час, пробував критикувати расцєюшку. Зараз десь зник, може прибили вже, чи чайком напоїли по тихому...
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То Сергей Пенкин, но в отличии других пид@арасов на картинке, он просто гомосексуалист.
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возмущается,бо дубинский с шарием до сих пор неразписаны...
да и не венчаны...прокол гундяевский.
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Запустили Лещенко отрабатывать кресло? Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5206
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лещу уже и 600 000 зарплаты мало раз снова вылез со своими тупыми *расследованиями*?
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дубинский и шарий -это биба и боба, два долб..ба....
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Мне кажется что эти все любители секты Шария самые неадекватные и на всё голову упоротые люди.
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Чому? Якщо вони росіяни, то цілком нормально в них все з головою.
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и на всё голову упоротые люди.\\\\\\\\\\

нё, почёму жё?
Бывают и умныё, но просто хотящиё всего и сразу то, нё зная что Люксёмбург тожё нё сразу строился.
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Брехливий лещенко пять років поливав лайном Порошенко,а тепер лиже дупу зеленському одержавши посаду в сфері де він профан і тупиця. Мерзота була--мерзотою і помреш.
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О! Вже і Серьожа за ум взявся! Це добре. Но вся эта шелупонь дубинских и шариёв работает на возврат СССР с его рабством, милитаризмом, унижением человеческого достоинства. Беда в том, что в Украине у них миллионы сторонников рабства...
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он никогда ясность происходящего не терял.
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Крысиная возня бородатых фсбешных шлюх.
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сирожа, ты такой же фейкомет, как шмарий и ему подобные. так, что верить твоим словам - себя не уважать.
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Два дибіла-ето сіла! Ну ще усік даун-майбутня жертва паркінсона до них примкнувший!
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Что дубинский, что петушарий, что лещенко - три бородатые шлюхи и сливные бачки олигархата
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Вчера смотрел - СерЛещ вроде очень добрый, но его Антиколорадос почему-то ненавидит.
А то шо "правда где-то посредине", то это еще Аристотель знал.
И даже тот, кто в бочке жил, как его там.
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Не знаю, что координирует Дубинский с Шарием, но последние выступления Лещенко это тупой бред сумасшедшего, притягивание за уши, лишь бы оправдать заплаченные Сироже деньги
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Шарии, дубинские, бужанские - эфэсбэшная команда по информационному уничтожению Украины. А всякие "голуби мира" типа жены Лещенко, которая "вне палитики" и ездит в Россию с концертами, активно им помогают.
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Сірожа, ты тоже брехливая начестная журнашлюха
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А меня интересует, какую функцию оно выполняет в этой наглядовой раде. какие знания его вообще в управлении железной дорогой, потому как контролер должен быть на голову выше даже министра и знать гораздо больше, что бы уметь проверить. Кто его назначил на такие деньги, почему железная дорога всегда в жопе, а платит такие зарплаты бездельникам.
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Це дуже цікаве питання. І взагалі, якщо розмірковувати цинічно... Ну яка користь замовникам від Лещенка? Його "разаблоченія" ніхто всерйоз не сприймає. (В Шарія хоч накручений ютуб канал). От реально, чим він такий корисний, що його так просувають? Це дуже цікаве питання про яке мало хто задумується, а дарма.
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Не фанат, но блог смотрю, бывает интересно.
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За Петушинского и Петушария и так все понятно . Но ты Лещ ,уже тоже зашкварен и уже не отмоешься , как продажная проститутка . Лучше пропади ,а то как Кроль рыло суешь везде .
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О, бородата шльондра обізвалася. Сірожка, ти нам скажи, цей твій висер відповідає твоїм обов'язкам на посаді фалоса наглядової ради Укрзалізниці? Чи ти відчуло, що пахне смаленим, і вирішило перевзутися у черговому проституточному сальто? Нє, сер Гєй, тобі це не допоможе. Всім вже відомо хто ти є, ще з тих часів, коли ти карлсона-сулугуні по Майдану тягав...
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Дубинский Шарий Лещенко **** Залищук ********** координируют свои действия с Коломойским и ФСБ при распространении фейков за что и получили от коломойского должности свадебных генералов с хорошей государственной оплатой. Что-то подозрительно этот продажный гавномёт последнее время активизировапся С чего бы это ?
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Те що на поверхні - треба заповнити інформаційний простір і відвести удар від Бубочки з Єрмаком.
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А как вы думаете, сорос засовывает лещенко в попу или наоборот, лещенко услаждает сороса? Дубінський і Шарій координують свої дії у поширенні фейків, - екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 2202
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лещенко шарій дубінський пдрси гнійні-вафели
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сирожа, а кто такое порошенко, ты еще помнишь?? или щас, под такую зарплатку, все усилия брошены на "он так много сделал, но плохие дядьки ему мешают"??
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