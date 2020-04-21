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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6430) членство в НАТО (377) реформы (3502) ВСУ (550) Таран Андрей (20)

 Таран создал в Минобороны Директорат политики в сфере обороны, ответственный за проведение реформы и евроатлантическую интеграцию. ВИДЕО

Министр обороны Украины Андрей Таран неоднократно озвучивал ключевые задачи по реформированию оборонного ведомства. В частности, разработка оборонной политики и контроль за ее выполнением, совершенствование стратегического оборонного планирования, управления оборонными ресурсами. Во исполнение этих задач создается Директората политики в сфере обороны.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская, передает Цензор.НЕТ.

"Миссией Директората является формирование политики в сфере обороны, реализация которой обеспечит защищенность украинского народа от угроз в военной сфере и эффективное использование средств налогоплательщиков для наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины", - отметили в ведомстве.

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"Основными задачами Директората является:

- обеспечение формирования государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства;

- организация выполнения задач оборонной реформы в Украине;

- определение принципов координации и мониторинга реализации военной, воинской кадровой и ресурсной политик, политики европейской и евроатлантической интеграции, проведение анализа и оценки влияния их реализации", - добавили в министерстве.

"Как видно из приведенных задач Директората, реформы оборонного ведомства переходят на новый уровень. По решению Министра обороны Украины Андрея Тарана, создается подразделение, которое объединяет задачи проведения оборонной реформы и координации реализации ключевых политик. Директорат состоит из ряда структурных подразделений, которе будут комплектоваться на основании конкурса и будут включать соответствующие Экспертные группы", - констатировали в Минобороны.

"Разработка политик, которые обеспечат максимально рациональное использование выделенных ресурсов на повышение возможностей Вооруженных Сил Украины полагаться на Экспертную группу доктрин и политик. Экспертная группа политики персонала и социальной защиты будет отвечать за разработку политик, которые обеспечат максимальный процент укомплектованности штатных должностей военнослужащими с соответствующим уровнем образования и подготовки, мотивированными к выполнению задач по назначению. Экспертная группа ресурсной политики будет разрабатывать политики, которые позволят достичь максимального процента обеспеченности Вооруженных Сил Украины и Госспецтрансслужбы вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и инфраструктурой, соответствующей характеру современных и будущих военных конфликтов. Особое внимание руководство Минобороны уделяет работе Экспертной группы политики европейской и евроатлантической интеграции. С одной стороны указанная группа будет разрабатывать политики, которые обеспечат поэтапное достижение признанного партнерами и украинским обществом уровня европейской и евроатлантической интеграции в Минобороны. С другой стороны все политики, которые будут разрабатываться Директоратом будут отвечать принципам и подходам, принятым в государствах-членах Альянса", - детализировали в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3190418
 
 
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едиственное шо у нас хорошо получается несмотря не на что
это плодить крыс
директората нам не хватало оказывается
кушать не могу от таких новостей
хватит мне на сегодня цензора
всем здоровья
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директорат это правильно!просто раздавать деньги знакомым евреям чревато...
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да-да! а еще нужно побольше "кремлевцев" в ВСУ набирать:
https://www.youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
(поток чистого сознания - для просмотра нужны стальные нервы)
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твою ж мать.. а ви думали що дно вже було?
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Не треба вішати локшину на вуха! Це банальна зміна покажчика на дверях відповідного підрозділу Міноборони!
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