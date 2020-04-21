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 У сотрудницы горсовета на Житомирщине обнаружили COVID-19, ее коллеги на самоизоляции. ВИДЕО

Лабораторно подтвердили COVID-19 у сотрудницы Олевского горсовета Житомирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы горсовета Александр Николайчук.

"Информация о заболеваемости нашей коллеги. Да, действительно, к сожалению, информация подтвердилась, но Олевский городской совет продолжает осуществлять свою текущую деятельность и не закрывается. Вместе с тем другие коллеги, которые потенциально могли с ней коммуницировать, сегодня находятся дома на ответственной самоизоляции", - сообщил он.

По его словам, во время Пасхальных праздников коронавирус подтвердили еще у 4 жителей Олевска и женщины из села Кишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и на Житомирщине нормализуется: локализованы еще два очага возгорания, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/v3190383
 
 
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Обязательно писать про каждого заболевшего? или это флеш моб такой от глав ОДА? У сотрудницы горсовета на Житомирщине обнаружили COVID-19, ее коллеги на самоизоляции - Цензор.НЕТ 3694
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Это способ сгенерировать клики на рекламных площадках. В идеале да - про каждого заболевшего.
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Когда-то было такое шоу - "За стеклом". Когда в заголовке "ее коллеги на самоизоляции. ВИДЕО", логично ожидать именно такого шоу.
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вже років 30 "за стєклом" грабують українців. Насолода яка..
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На самом деле, намного дольше, но тогда не знали слова "шоу"
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Цікава ця влада....
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
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