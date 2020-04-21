 У сотрудницы горсовета на Житомирщине обнаружили COVID-19, ее коллеги на самоизоляции. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы горсовета Александр Николайчук.

"Информация о заболеваемости нашей коллеги. Да, действительно, к сожалению, информация подтвердилась, но Олевский городской совет продолжает осуществлять свою текущую деятельность и не закрывается. Вместе с тем другие коллеги, которые потенциально могли с ней коммуницировать, сегодня находятся дома на ответственной самоизоляции", - сообщил он.

По его словам, во время Пасхальных праздников коронавирус подтвердили еще у 4 жителей Олевска и женщины из села Кишин.

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