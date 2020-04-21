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 Киевские новости
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 Пасхальные богослужения в Киеве прошли без особых нарушений карантинных мер, - Кличко. ВИДЕО

По информации столичной полиции, богослужения в Киеве во время Пасхальных праздников прошли без особых нарушений ограничительных правил.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевляне, в основном, прислушались к нашим призывам. И я им за это очень благодарен. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины", - сказал он.

По его словам, полицейские продолжают следить за правопорядком у культовых сооружений до завершения праздников.

"Так будет продолжаться всю неделю. Отмечу, что на этой неделе состоится снова дезинфекция помещений Киево-Печерской Лавры. Все служители Лавры находятся под контролем. Территория закрыта на карантин", - объяснил он.

Кличко также напомнил, что представители конфессий согласились перенести поминальные дни на 6 июня. До этих пор посещение столичных кладбищ будет ограничено.

"Также, удержать ситуацию нам помогло и ограничение въезда в столицу, ко торое ввели на прошлой неделе. Мы призывали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев. А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков, людей отправляли домой. С рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальных случаев от гриппа и ОРВИ в Киеве не было с 13 марта, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3190378
 
 
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сейчас как раз то время и ситуация когда в деревне развлечений больше чем в городе!
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а откуда этот мэм пошел то? я кусок ролика виде, думал это давно еще, а тут нигеры видать спецом сделали - уважаю, прям как спартанцы - в любой ситуации пошутить могли.
(летит туча стрел) = "ммм, люблю воевать в тени")
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за правопорядком у культовых сооружений до завершения праздников. Источник: https://censor.net.ua/v3190378\\\\\\\\\\\\

Капища, беснование.
Клич, говори как оно есть.
И да, сделай ты миллион тестов в своей столице, обосрался бы, прямо как Вова(брат твой) из Трампщины кричал что все очень серьезно. А тут: - веруны соблюдали там что-то(а кто ответит за то шо они заражают уже всех вокруг???) импотентный какой-то мэр - да оцепить капища(если Аваков выделит мусоров), утвердить штрафы для попов, или что там Геращенок визжал? шо типо будут даже и возможно садить попов(а "гореть вечно" не хо-хо?)
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РПЦ МП вчинила черговий, масовий і цілеспрямований злочин проти народу України.. РПЦ поступила по божому, чи як Іуда, чи як Мамона?
Вона є інструментом гібридної війни Путіна-Гундяєва проти України. Церква-диверсант!
Мало того, що РПЦ в Україні являється розсадником шовінізму і антиукраїнської ненависті... Гунька наказав влаштувати масове зараження ураїнців-прихожан ко-вірусом
І ці нелюди, взяли під козирок і відкрили на Великдень храми... Причому - лише в Україні Ні в самій Орді, ні в ЛуГандонії, ні в Європі, ні в США, де є парафії РПЦ, була дана команда Гундяєвим храми закрити. - Лише на неокупованій частині України, цього зробити він не наказав !!!
І за це РПЦ має понести свій "хрест", під яким вона чинить злочини та диверсії проти України, понести на на Валдайську височину. А Україна має заборонити використовувати українські храми для потреб РПЦ...
-Ми маємо "миротворця", куди заносимо всіх ординців, які висловлюються проти України, чому там немає місця для попів РПЦ?
-Ординська зброя і ті, хто нею керує в ЛуГандонії - знищується нашими бійцями.. Чому не нейтралізовуються ворожі попи-диверсанти?
-Кримінальний кодекс України зобов'язує злочинців затримувати, а засоби за допомогою яких вчинявся злочин конфісковуються... Чому попи-диверсанти РПЦ, як соціально небезпечний, ворожий елемент, в Авакова стали недоторканими? Чому Мінюст не виступив з ініціативою лишити права РПЦ на використання українських церков диверсантами з РПЦ?
-Чому РПЦ в Україні, всупереч чинному закону, не знята з реєстрації і не заборонена за прикладом Путіна - так, як він це зробив з ПЦУ, з ієговістами в Орді?
-Чи ЗЕ , подивившись в кгбістські більмаки Путіна, вчергове піддався його гіпнозу?
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Петиция. Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ).
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Кличко молодець. Проявив себе як справжній відповідальний і діяльний голова міста.
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кстати, да.. очень вероятный кандидат в Президенты на следующих выборах..
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А може все-таки інтелектуалів будемо у владу обирати???
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