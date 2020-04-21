 Пасхальные богослужения в Киеве прошли без особых нарушений карантинных мер, - Кличко. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевляне, в основном, прислушались к нашим призывам. И я им за это очень благодарен. В церквях и возле них не было толп или больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины", - сказал он.

По его словам, полицейские продолжают следить за правопорядком у культовых сооружений до завершения праздников.

"Так будет продолжаться всю неделю. Отмечу, что на этой неделе состоится снова дезинфекция помещений Киево-Печерской Лавры. Все служители Лавры находятся под контролем. Территория закрыта на карантин", - объяснил он.

Кличко также напомнил, что представители конфессий согласились перенести поминальные дни на 6 июня. До этих пор посещение столичных кладбищ будет ограничено.

"Также, удержать ситуацию нам помогло и ограничение въезда в столицу, ко торое ввели на прошлой неделе. Мы призывали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев. А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков, людей отправляли домой. С рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам", - добавил Кличко.

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