 За сутки в Киеве выявлено 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли, всего 892 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них - 4 медика. За прошедшие сутки в столице еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет. А такжже 25 мужчин от 18 до 72 лет и мальчик 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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