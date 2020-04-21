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 Здоровье
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 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения получило 1400 упаковок гидроксихлорохина, который будет распределены по регионам.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрав Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в регионы Украины.

"В субботу Министерство здравоохранения получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение, и эти лекарственные средства будут, соответственно, доставлены в наши регионы и будут находиться в больницах", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3190347
 
 
 Топ комментарии
 
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
--
это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
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+ 1400 смертельних випадків від "чуми 21 сторіччя" ... у"бани ...
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Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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Напишите, когда регионы их получат. А пока рано радоваться... зелебобики с колёс продадут...
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це далеко не панацея, а небезпечне експерементальне лікування.
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Это в первую очередь хозяйственная операция. А хозяйственная операция в первую очередь то, где чинушам можно сп#@дить себе на карман... 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 6559
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можна подумати - ви там розбираєтесь в лікуванні.
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Можешь купить себе, только потом не скули, что тебя не предупреждали о последствиях...
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Мне незачем. А вот зелебобики стопудофф сп#@дят - у них богатый опыт наживаться на этой эпидемии. От масочек, до БУшных аппаратов вентиляци лёгких по цене новых, и до распродаж прямо во дворе министерства 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3442
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Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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Хе-хе - корчит зелебобика! Это прекрасно!!! 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 8041 "Пеши исчо" - "хоть поржом" (с) из зелебобных цитат 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 5675
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Вы зелебобики улыбаетесь всё время... и пускаете слюнку по подбородку... 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6468
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Зря ты в зеркало смотришь. У тебя остатки мосха уже не отличают собственное отражение от окружающей реальности. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 4879 Тебя уже не спасти, медицина тут бессильна. И это прекрасно. Это даёт надежду. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6347
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Из тебя стрелочник, как из твоего бога потерпевшего вiслюка пианист - х#@вый 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 4695
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тільки не запихайте їх кожному хворому.
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ви не хочете щоби всі хворі одужали? - це дуже жорстоко!
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ясно, що - ні! чого зразу обзиватися?
краще би пояснила, ніж отак обідно обзивати.
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краще почитайте від чого ці препарати, який в них рівень небезпеки, ефективності, а вже ПОТІМ чіпляйтесь до людей.
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коли мене щось просять - я викладаюсь повністю, пояснюю. А вам, бач важко сказати свою думку, краще обзиватись.
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Ви мене не просили - ви мене звинуватили і нахамили.
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це було моє припущення, а не звинувачення і те, що ви не хочете нам пояснити (ми ж не всі розбираємося) - підтверджує моє припущення.
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моє припущення щодо вас ви можете перечитати вище.
я помилились лише із знаком питання.
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давно би все пояснила...не хочете - так і скажіть.
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Пока он доедет до наших больниц ВОЗ заявит, что он не помогает от коронавируса, а наоборот
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Нет, будут пытаться лошадиными дозами спасти безнадежных. Хотя последствия такого спасения еще не до конца ясны.
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Возят украинские Мрии необходимые противовирусные грузы всем , кроме Украины


Золотое время для украинских тяжеловесов
Украине в этом контексте тоже есть, что сказать. Для экипажей "грузовиков" "Антонова", особенно Ан-124 "Руслан", последние недели - по-настоящему горячее время. Самолеты украинских "Авиалиний Антонова" сейчас в буквальном смысле нарасхват. Правда, работают украинские "Русланы" пока только за границей - государство не зафрахтовало их для таких необходимых доставок "гуманитарки" в Украину.
Самый свежий пример - 8 апреля Ан-124 "Авиалиний Антонова", доставилмедицинский груз из Китая в Данию. Интересно, что этот рейс был организован датскими властями совместно с судоходной компанией Maersk (проект так и называется - Maersk Bridge).
В промежутке между 28 и 31 марта 5 украинских "Русланов" привозили аналогичные грузы в Грецию, Испанию, Лиссабон и Чехию. Вчера вечером один из них вернулся из итальянского Неаполя. Отметим, что Ан-124 зафрахтованы и задействованы в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО. Тут не лишним будет упомянуть, что Североатлантический Альянс широко использует для "антикоронавирусных" перевозок и военно-транспортные самолеты стран-участников.
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В Париж 150 тонн недавно перевезли
СКОЛЬКО СКОЛЬКО ПАН СТЕПАНОВ - 1,4 тыс упаковок??!

А вообще СКОЛЬКО ТОНН ИЗ КИТАЯ ПРИВЕЗЛИ В УКРАИНУ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ!
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нехай трохи зароблять грошей - вони ж були рік на модернізації.
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Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
--
это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
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А ничего, что нормальные страны отказываются от этого способа лечения. Или больше ничего нет?
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+ 1400 смертельних випадків від "чуми 21 сторіччя" ... у"бани ...
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Добре Трамп цю хрінь розрекламував.
А ось що каже про цю аферу справжній міністр МОЗ (й не тільки вона): https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2630839850533899?__tn__=K-R
1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6180
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и Супрун ********* и ты, этот препарат эффективно используют по всему миру, только некоторые дятлы превышают дозу, за что и страдают, ещё дятлы его совмещают с антибиотиком удлиняющим QT, от чего предостерегали китайцы и опять продолжают страдать, короче когда отпадают лёгкие согласишься есть свинячее говно (если скажут что помогает), а не только хлорохин
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чому міністр охорони здоров'я виконує просту, рутинну (як для такої важливої посади) роботу диктора радіо та телебачення..?
без щоденних відосиків міністрам віртуального уряду віртуального президента більше нічим зайнятися у цій державі..?
зрозуміло, що зебіли ******* вухами та очіма, але до чого тут нормальні люди та держава Україна в цілому, адже страждають від "державі в телевізорі" усі
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от ти зебіл! та це прямий обов'язок міністра
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..так порохобота" ещё никто не оскорблял..
неужели уже настал тот час, когда "зебилы будущего будут называть себя порохоботами"..?)
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ти ж написав: "зрозуміло, що зебіли ******* вухами та очіма"
з чого можна зробити висновок, що тобі зрозуміло і ти з цього середовища.
Мені, наприклад, - не зрозуміло.
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Говорят от него побочные эффекты совсем хреновые....
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