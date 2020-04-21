 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство зравоохранения вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сообщил он.
По его словам, карантин будет продлен со смягчениями.
"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки.
1.Від їх рівня
2.Їх кількості
3.Від геніальності Булгакова в опису Шарікова.