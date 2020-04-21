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 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения вынесет на заседание Кабмина вопрос о продлении карантина до 12 мая.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство зравоохранения вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сообщил он.

По его словам, карантин будет продлен со смягчениями.

"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190329
 
 
 Топ комментарии
 
все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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ну так президент же вазелин? вот вам и смягчение! Что не поняли? не смешно? Это зеленский!!!! Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7277 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4875
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Дійсно, сьогодні ж день зеленого дурня!
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ну так президент же вазелин? вот вам и смягчение! Что не поняли? не смешно? Это зеленский!!!! Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7277 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4875
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Стратегия напоминает курицу с отрубленной головой.
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все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 6725Після спілкування з ЗЕботами я в потрійному шоці:
1.Від їх рівня
2.Їх кількості
3.Від геніальності Булгакова в опису Шарікова.
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Это логичное решение. 12 мая это окончание череды праздников. Вопрос лишь в том что инкубационный период 14 дней, а значит полную картину можно будет увидеть только 25-26 мая. И только тогда будет что то более менее ясно. Еще не известно, как ситуация будет развиваться после ослабления или отмены карантина. И не получится что потом придется опять уходить в "жесткий карантин". Будем откровенны, ни кто на этот вопрос ответить не может. И реагировать придется только по факту.
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на этот вопрос не знают ответ только клинические идиоты и не поддающиеся обучению личности - проще говоря имбицилы
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посмотрите на Ютубе..Зеленский ведет страну к катастрофе, - Погребинский
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Зачем мне Ютюб. Мне это было ясно уже больше года назад. "Невозможное невозможно" (с)
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Как же они замахали эти хозяева жизни.
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дааа, янык по сравнению с зеленым быдлом - это пилять образец мудрости...
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А *свиня * ..що ПРацювала міністром у пре-зека Йолки !?
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Ага,смягчи,разреши ковидным температуру в два раза реже мерять.
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Экономика в пропасть катится, даже такие махины как Китай стонут. Ну, какой карантин, кретины? Вводите масочный режим, соблюдение дистанции, но страна должна работать.
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