EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  850  0
Материалы по теме:
Все про:пожар (4138) Чернобыль (408) Зона отчуждения (179) ГСЧС (2631)

 Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне. ВИДЕО+ФОТО

Учитывая информацию в соцсетях о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения спасатели имеют не надлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров.

По состоянию на 20 апреля  к тушению пожара привлечены 1322 человека и 292 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГСЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областях равернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в с. Старые Соколы, с. Рудня-Ильинецкая и с. Дубрава. На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питание в полевых условиях и обеспечение продуктами питания. Завтракают и ужинают спасатели в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО. Кроме того, для спасателей организовано надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также дозиметрический контроль и медицинское обеспечение.

Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне 01
Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне 02
Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне 03
Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне 04
Пункты для размещения, питание и дозиметрический контроль, - ГСЧС показала быт спасателей, тушащих пожары в Чернобыльской зоне 05

Источник: https://censor.net.ua/v3190322
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх