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 Политика Украины, Общество
  2026  13
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 "Первая атака": шесть лет назад началась операция по блокированию захваченного российскими боевиками Славянска. ВИДЕО

Шесть лет назад в апреле 2014 года украинские подразделения начали операцию по блокированию захваченного российскими террористами Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эпизоде "Перша атака" из фильма "Слов‘янськ. Початок війни". В операции принимали участие подразделения Нацгвардии, СБУ и добровольцы. Задача операции - постепенное вытеснение российских террористов и контроль над ключевыми транспортными узлами вокруг города.

"Безусловно, это стратегическое положение. Фактически от Славянска можно было наступать в направлении Харькова, Днепропетровска и Запорожья. Это стратегический узел и если посмотреть на карту, то эти три направления фактически открываются", - говорит секретарь СНБО (2014-2019) и в.о. президента Украины (март-июнь 2014 года) Александр Турчинов.

Первая атака состоялась в пасхальную ночь 20 апреля - отряд добровольцев под руководством Дмитрия Яроша атаковал блокпост российских террористов в селе Билбасовка.

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Источник: https://censor.net.ua/v3190321
 
   
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а если бы сразу развести не сводя? - думай...те!
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Були часи. Так..
Але народ швидко втомився від війни.
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ясен пень, когда народ видит, шо одни воюют и гибнут, а другие жируют
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славянск блокировали, а в донецк пропустили.....
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глядя на сегодняшнюю зеленую придурковню не перестаю удивлятся - как тогда смогли и где ети все люди?
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половина полягла на Донбассе, другая половина выехала из страны, когда поняла, что они накуй не нужны этой стране.
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