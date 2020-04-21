Редактор Цензор.НЕТ 21.04.20 09:4021.04.20 10:04 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга. Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав Источник: https://censor.net.ua/v3190313 x Мне нравится
Глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін заявляє, що немає ніяких доказів, які б говорили, що коронавірус COVID-19 створили штучно.Джерело: Чжимін в інтерв'ю каналу CGTN.
Пряма мова: "З мого особистого розуміння вірусології - немає ніяких доказів того, що вірус має штучні або синтетичні сліди. Крім того, деякі вчені вважають, що для синтезу вірусу потрібні виняткові розумові здібності і тривала робота. Тому я не повірю, що ми, людство, вже здатні синтезувати такий вірус".
Деталі: Чжимін заперечує, що вірус міг вийти з його інституту. За його словами, в інституті дотримуються суворого регламенту поводження з вірусами і зразками - і це одна з причин того, що жоден зі співробітників не був інфікований.
Глава інституту зазначив, що команда залишилася працювати, навіть коли оголосили блокування кордонів в Китаї.
Чжимін додав, що зараз весь інститут проводить дослідження в різних областях, пов'язаних з коронавірусом. Є команди з розробки ліків, дослідження вакцин, патогенезу, є групи, які шукають відповіді на основні питання, включаючи походження вірусу і загальні характеристики вірусу.
Чутки про витік вірусу з інституту він пояснює тим, що інститут і лабораторія знаходяться в Ухані, де був перший спалах коронавірусу, тому цілком зрозуміло, що у людей виникають такі асоціації.Другими словами вы поняли, что вирус не мог быть создан людьми, это как факт. И есть сам факт, что он все таки создан. Теперь понятно у кого есть такие способности и возможности, и самое главное именно цель, стимул!!! чтобы создавать подобные вырусы, не один!!!, а несколько.