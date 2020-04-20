 Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська. ВИДЕО

Как сообщил в видеообращении министр юстиции Денис Малюська, соответствующий законопроект разработало ведомство в рамках второго этапа реформы пенитенциарной службы, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим, чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов", - сказал он.
По его мнению, это, с одной стороны, приведет к значительной экономии бюджетных средств и закрытию полупустых тюрем, а с другой - "заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными". Последнее, увере Малюська, очень важно для ресоциализации осужденных.
Законопроект также предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров. В частности, уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей.
Fidar Khubaev@Fidar_Khubaev
Власти республики начинают терять контроль над происходящим.
Город берут в блокаду. Из военной части в посёлке Спутник едут 10 КАМАЗов с солдатами вооружёнными до зубов.
Город в осаде. У дома правительства число людей увеличивается в геометрической прогрессии.
а может пока позаботиться об универсальных больничках с несколькими уровнями безопасности и для врачей и для пациентов???
Бабки есть - сидишь балдеешь, бабок нет - сидишь худеешь. Какой профессиональный хлам нанесло в правовую систему Украины!!!