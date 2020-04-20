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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1507) реформы (3501) пенитенциарная служба (184) Малюська Денис (62)

 Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська. ВИДЕО

В рамках второго этапа тюремной реформы предусмотрено объединение тюрем в универсальные учреждения исполнения наказаний.

Как сообщил в видеообращении министр юстиции Денис Малюська, соответствующий законопроект разработало ведомство в рамках второго этапа реформы пенитенциарной службы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим, чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов", - сказал он.

По его мнению, это, с одной стороны, приведет к значительной экономии бюджетных средств и закрытию полупустых тюрем, а с другой - "заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными". Последнее, увере Малюська, очень важно для ресоциализации осужденных.

Законопроект также предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров. В частности, уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей.

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Источник: https://censor.net.ua/v3190254
 
 
 Топ комментарии
 
Когда посадят Зеленского? Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська - Цензор.НЕТ 5253
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Я инициирую создание универсальных братских могил с несколькими уровнями для "слуг", правительства и сверху мавзолея для ЗЕбила.
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будуть з молюском під столом "селфі" робити
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Він має бути шостим.. Все має бути по черзі Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська - Цензор.НЕТ 1333
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будуть з молюском під столом "селфі" робити
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Я инициирую создание универсальных братских могил с несколькими уровнями для "слуг", правительства и сверху мавзолея для ЗЕбила.
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зебилы, вас в Трускавце учили жить по средствам? или только воровать?
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воровать они уже умели и до того...там повышали квалификацию и показывали кнопочку, в которую надо жать по команде...
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Владикавказ починає шатать тюрму народів ре фе



Fidar Khubaev@Fidar_Khubaev





Власти республики начинают терять контроль над происходящим.
Город берут в блокаду. Из военной части в посёлке Спутник едут 10 КАМАЗов с солдатами вооружёнными до зубов.
Город в осаде. У дома правительства число людей увеличивается в геометрической прогрессии.
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где в камеру можно буде заказать даже негра с большой опой
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Зачем такие сложности для бомжей ? А больше у нас никого не сажают .
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Вовремя ,нечего сказать.Вы в каком мире живете?
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малюска..ты такой малюська...
а может пока позаботиться об универсальных больничках с несколькими уровнями безопасности и для врачей и для пациентов???
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та по санаториям расселить, чего мелочиться. все в Украине сделано для удобства бандитов, а тюремщики отстают - непорядок.
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Ухх, боятся нас оккупанты-инородцы, прям очень им страшно, что Украинский Сокол воспарит в лучах Черного Солнца)))
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Плейстейшени им незабудьте на ужин роли калифорния монахинь для секс розваг че стеснятся настало время о зеках подуматб
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во де комфорт будет,представляете меню- негр с большой опищей
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ЗЕбанутые будут строить для себя тюрьмы. Понимают, что их власть скоро закончится. Как по мне, то их лучше напалмом выжигать.
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Еще один фейсбучный реформатор, поперед батька в пекло, не создав справедливого правосудия реформируют систему наказания
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Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными с ванной, биде, баром, официантами, гаремом, караоке и стриптизом. И приходить туда эти козырные сидельцы будут только вечером, на ночь! Вот оказывается чем заняты головы руководства Минюста., сколько же им за это пообещали? Теперь это называется реформа правовой системы. А может наперед для себя готовят камеры?
Бабки есть - сидишь балдеешь, бабок нет - сидишь худеешь. Какой профессиональный хлам нанесло в правовую систему Украины!!!
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Зеленый русский мир заботится об украинцах.
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Якщо там будуть камери з доступом до нету, телебачення, ваннадуш та прочіє прібамбаси, можна жити.. одразу ж піду натовчу пику нашому меру який на 3 дні зупинив громадський транспорт
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Какая ресоциализация, какая универсализация? Стране экономический кирдык подходит, безработица растет с долгами по зарплате. Куда тот зек после отсидки устроится на работу? Обратно на "дело" пойдет. В общем, мечтать не вредно.
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