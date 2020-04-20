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 Происшествия, Общество
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 "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения. ВИДЕО

Сталкер Иван Еременко рассказал о больших пожарах в Чернобыльской зоне, которые уничтожили сотни тысяч гектаров леса и несколько брошенных сел.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, Еременко в частности рассказал о пожаре, который уничтожил село Лелив.

"Лелив - это село, которое сохранилось лучше всех других. Оно уникально тем, что было не разграблено, как другие села. Хаты были со стеклами, вещи прежних жителей остались. Все было в уникальном состоянии. Очень грустно, что это все уничтожилось огнем... Я сначала услышал пожар. Я такого раньше не слышал и не видел. Это такой страшный гул! Ты смотришь на горизонт и там хруст деревьев - они как щепки ломаются и падают. А потом ты видишь на уровне деревьев такую волну огня, которая выше сосен... Это - страшное чувство", - рассказал Еременко о пожаре возле села.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/v3190195
 
 
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Дык... нам же недавно рассказывали, что усё под контролем и скоро будет усё хорошо! "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 5098
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"когда воздух отчистится, звоните", ваш клоун
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самовыгорание-самый прогрессивный метод тушения пожаров, надо его использовать, а еще зоряна и шкиряка туда срочно посылать, и шоб петя-бабочка прилетела, томасом помахала, и пуща потухнет разом
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Мохнатый@_Mohnatiy_ 18 апр.

надеюсь дома его родных как раз и разбомбит "отличная пожарная авиация" рашки

"Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения - Цензор.НЕТ 6820
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Чему удивляться - он реальный 100%й кацап из Мааасквы.
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В армию пацанам надо, а не в сталкера играть.
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