 "Пожар невероятно страшный - сначала слышен приближающийся гул, а потом появилась волна огня выше сосен", - сталкер Еременко о пожаре в Зоне отчуждения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, Еременко в частности рассказал о пожаре, который уничтожил село Лелив.

"Лелив - это село, которое сохранилось лучше всех других. Оно уникально тем, что было не разграблено, как другие села. Хаты были со стеклами, вещи прежних жителей остались. Все было в уникальном состоянии. Очень грустно, что это все уничтожилось огнем... Я сначала услышал пожар. Я такого раньше не слышал и не видел. Это такой страшный гул! Ты смотришь на горизонт и там хруст деревьев - они как щепки ломаются и падают. А потом ты видишь на уровне деревьев такую волну огня, которая выше сосен... Это - страшное чувство", - рассказал Еременко о пожаре возле села.

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