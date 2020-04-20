 В акватории Черного моря пограничники обнаружили километровую сеть с краснокнижным уловом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в сетях браконьеров оказались 65 крабов и одна рыба осетровой породы. Именно они занесены в Красную книгу. За их вылов предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов или до трех лет ограничения свободы.
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От як би с москалями...
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выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
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Це будо б чудово - подвійне свято!
Идет лекция в ВУЗе. Профессор рассказывает о спартанцах. Ну и касается того, что, мол, войска годами пребывали в походах и это сплачивало воинов настолько, что они, как правило, влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо спартанец, потерявший друга и любовника в одном лице, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И тут один очкастенький щуплый студент хихикает:
- Значит спартанцы были педиками?
Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит:
-Педики, говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с одним таким педиком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не, как вы изволили выразиться, педики! Это были настоящие БОЕВЫЕ ********!!
....та забрали його собі.