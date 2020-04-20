 В акватории Черного моря пограничники обнаружили километровую сеть с краснокнижным уловом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в сетях браконьеров оказались 65 крабов и одна рыба осетровой породы. Именно они занесены в Красную книгу. За их вылов предусмотрен штраф до 100 необлагаемых минимумов или до трех лет ограничения свободы.

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