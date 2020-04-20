 За сутки коронавирусом заразились 43 медика и 16 детей, с COVID-19 госпитализированы 78 человек, - Степанов. ВИДЕО

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что среди нововыявленых случаев коронавируса 16 детей и 43 медработника. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 261 человек, из них 16 детей и 43 медработника, 78 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев, но, хорошая новость в том, что 12 пациентов выздоровели, из них трое детей и четверо медиков", - сообщил Степанов.

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Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, на утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели.