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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3190162
 
 
 Топ комментарии
 
А когда будет ежедневный брифинг по убыткам от дурантина? Сколько умерло от отложенных плановых операций, сколько жертв домашнего насилия, сколько человек впало в депрессию и т.д... Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2235
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На такой инфе бабла не срубишь!
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А когда будет ежедневный брифинг по убыткам от дурантина? Сколько умерло от отложенных плановых операций, сколько жертв домашнего насилия, сколько человек впало в депрессию и т.д...
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Якби ти трохи поправив свої шори, то побачив би, що я на всіх "бочку кочу".
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да абсолютно в точечку, плановые госпитализации отложены, за уже два месяца онкология диагностированная эволюционировала, психиатрические больные кто давно болеет пропускают свой стационар, но это лайт апокалипсис пробник так сказать, и да готовьте бабло, когда снимут карантин и начнут принимать тысячные плановые очереди готовьте баблишко за чудо подпись от начмеда "Госпитализировать в N.. отделение" и это будут деньги не малые, только люди с подтвержденной инвалидностью должны ложится два раза в год иначе пойдут нахер на очередном мсэке
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Даёшь больше брифингов, красивых и разных!
Наш Минздрав сможет победить коронавирусЪ одними только брифингами..
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слава Богу пандемия вроде бы пошла на спад (тьфу,тьфу) ,пора открывать рынки и магазины
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давай не казати гоп, паска а потім ще травневі свята...
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 262
Genu Armeanuдо Welcome To Leova

21 березня о 11:41

«Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:
1. Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.
2. Пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.
Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег - есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги.»

Маргарет Тетчер
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Бубачка казав шо зелень красти не буде і зуб давав.
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я аж подавился, при чем тут МОЗ, ваши зав отделениями на месте творили дичь и выезжали на палатных мед сестрах, ставили одну медсестру когда положены две а то и три, про ОРИТы и прочие реанимации я вообще молчу, там штатной расписание почитать офигеете, так вот эти зав и старшие мед сестры получали премию за экономию рабочей силы, идите в кабинет заведующей и ей в морду плюньте
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Звук такой тихий, что ничего бы не понял, если бы не тетка-синхронист с языком жестов!
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Тупо в 7 областях инфу не передали ))) это побела!!!)))
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Просто чесно визнали, що святкували. А чого київські медглавнюки не збирають інфу безпосередньо з тестлабів, а через обласні прокладки?
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Тому що так легше маніпулювати з кількістю хворих
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