 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели, - Минздрав
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https://nasha.com.ua/uk/zvernennya-medikiv-do-moz-de-ti-groshi-yaki-vi-vidilyayete-na-likarni-nas-na-90-zabezpechuyut-volonteri-hto-nas-obkradaye/?fbclid=IwAR11ZYq36O9_2xcJBFw5eAJPsKl8dT2xuCagjlLMjfqXgzIHddYdxXsJxXA
Genu Armeanu до Welcome To Leova
21 березня о 11:41
«Когда ваш ребёнок заработает свои первые деньги на мороженое, то сделайте следующее:
1. Перед тем, как он успеет лизнуть своё мороженое, выхватите его у него и откусите 20%.
2. Пока ребёнок будет с изумлением таращится на вас, откусите ещё 30%.
После этого отдайте ему остаток мороженого и объясните, что так государство поступает со всеми деньгами, которые кто-то зарабатывает. И что так будет с каждым мороженым, которое он себе купит. И что % откусываемого можно сократить, схватив откусывающего за руку и потребовав отчёта, почему он откусывает именно столько.
Если так будет делать каждый родитель, есть надежда, что в стране вырастет поколение людей, которые поймут, что у государства нет своих денег - есть только деньги налогоплательщиков. И что налогоплательщики не просто могут, но и должны следить за тем, как государственные чиновники расходуют их деньги.»
Маргарет Тетчер