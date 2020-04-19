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 Политика Украины
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 Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко. ВИДЕО

Власти Крыма, подконтрольные Кремлю, отчитываются, что воды хватит до середины лета. Надеются и рассчитывают на дожди в конце весны.

Крым.Реалии осмотрели такие водохранилища: Симферопольское, Партизанское, Аянское, Чернореченское, Тайганское, передает Цензор.НЕТ. Все они продолжают мелеть. Высохли даже пещеры - пещера Насонова на Ай-Петри, и горные реки в Большом каньоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли заявление о попытках восстановления поставок воды в Крым (обновлено)

В этом году Северо-Крымский канал в Херсонской области наполнили водой раньше, чем обычно. Но дать из него воду в Крым даже технически невозможно. "Во-первых, не достроена дамба на сегодняшний день, во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма", - заявляет руководитель управления канала Сергей Шевченко.

По данным журналистов, канал на территории полуострова разрушается.

Источник: https://censor.net.ua/v3190140
 
 
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Без туристов, которых естественно в этом году не будет нигде в мире, воды крысчанам хватит с избытком. Так что успокойтесь, дамбу (или что там у зелени в проекте?) достраивать можно не торопиться
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опять всплывают влажные мечты путиноидов о подаче воды в крым.
пока там раша о какой воде вообще речь?
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только мочу!.. подать в Крым можно только мочу!..
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Тобто питання таке задавалося пліснявою владою...
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Тепер ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як це насправді виглядає/відбувається.
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Это не вопрос судя по интервью, а решение.
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И не вздумайте. В этом годе воды не хватит даже пожары тушить и грядки поливать.
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То есть вопрос подачи воды даже не вызывает уже вопросов? И проблема только в техническом состоянии канала? .......... Это как я понимаю очередная победа Нелоха на посту. Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко - Цензор.НЕТ 658 Стучит пацан снизу, стучит, аж звон стоит.
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Невже кацапська академія наук не може вивести новий біологічний вид крисян, які будуть пити солону воду?
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Вот, оказывается, в чём заминка! А так бы давно уже дали, да, зелёные *****?
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Русские, пейте из лужи. Козлы козлами не станут.
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Неминуче! Скоро в звільненому від кремлівських фашистів окупантів Українському Криму буде створена широка Кримсько - татарська автономна республіка у складі Великої Української держави.
А після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російським кордоном, на колишніх злочинно тимчасово окупованих російськими фашистами загарбниками рідних українських територіях буде процес очищення і відновлення конституційного демократичного порядку. Це буде величезна робота всього багатомільйонного українського народу поряд з відновленням зруйнованих окупантами Донбасу і Криму. У росіян вже не буде ілюзій щодо повернення тимчасово окупованого Криму, тому що в ворожій нам москві буде повалений режим проклятого кривавого фашиста ... уйла -путліна. І тоді з'явиться інший демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів при владі були злочинні криваві помилки. І москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі злочини. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі криваві злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
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