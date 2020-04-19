 Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко. ВИДЕО

Крым.Реалии осмотрели такие водохранилища: Симферопольское, Партизанское, Аянское, Чернореченское, Тайганское, передает Цензор.НЕТ. Все они продолжают мелеть. Высохли даже пещеры - пещера Насонова на Ай-Петри, и горные реки в Большом каньоне.

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В этом году Северо-Крымский канал в Херсонской области наполнили водой раньше, чем обычно. Но дать из него воду в Крым даже технически невозможно. "Во-первых, не достроена дамба на сегодняшний день, во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма", - заявляет руководитель управления канала Сергей Шевченко.

По данным журналистов, канал на территории полуострова разрушается.