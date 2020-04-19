 Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко. ВИДЕО

Крым.Реалии осмотрели такие водохранилища: Симферопольское, Партизанское, Аянское, Чернореченское, Тайганское, передает Цензор.НЕТ. Все они продолжают мелеть. Высохли даже пещеры - пещера Насонова на Ай-Петри, и горные реки в Большом каньоне.
В этом году Северо-Крымский канал в Херсонской области наполнили водой раньше, чем обычно. Но дать из него воду в Крым даже технически невозможно. "Во-первых, не достроена дамба на сегодняшний день, во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма", - заявляет руководитель управления канала Сергей Шевченко.
По данным журналистов, канал на территории полуострова разрушается.
пока там раша о какой воде вообще речь?
Что дальше?
Неминуче! Скоро в звільненому від кремлівських фашистів окупантів Українському Криму буде створена широка Кримсько - татарська автономна республіка у складі Великої Української держави.
А після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російським кордоном, на колишніх злочинно тимчасово окупованих російськими фашистами загарбниками рідних українських територіях буде процес очищення і відновлення конституційного демократичного порядку. Це буде величезна робота всього багатомільйонного українського народу поряд з відновленням зруйнованих окупантами Донбасу і Криму. У росіян вже не буде ілюзій щодо повернення тимчасово окупованого Криму, тому що в ворожій нам москві буде повалений режим проклятого кривавого фашиста ... уйла -путліна. І тоді з'явиться інший демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів при владі були злочинні криваві помилки. І москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі злочини. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі криваві злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.