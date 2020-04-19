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 Политика Украины
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Все про:дебаты (400) Зеленский (5200)

 Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

Год назад прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Первый озвучил целый список вопросов "от народа".

Журналисты Радіо Свобода решили проверить, сможет ли ответить на эти вопросы уже президент Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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  1. По-прежнему Украина не решила экономических проблем. Когда президент Зеленский настаивал на отставке Кабмина Гончарука, он сам приводил пример, доказывающий это: "За два месяца нового года неисполнение госбюджета почти 16 миллиардов гривен. Другая наша боль - падение промышленности на 5% и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах", - сообщил президент. Последний квартал 2019 года под властью "новых лиц" экономика упала на 7,5%, и это еще до пандемии.
  1. Появились подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Но задержание и суд над Антоненко, Дугарь и Кузьменко спровоцировали скандал. Спустя 4 месяца подозреваемым все еще не выдвинули обвинения, незадолго до отставки генпрокурор Рябошапка признал, что доказательств недостаточно, генпрокурор Венедиктова сообщила, что есть еще вопрос, как будет двигаться дело, ведь оно очень сложное, а подписавший подозрение прокурор уволен.
  1. В феврале этого года замгенпрокурора Чумак сообщал что все расследования, которые касаются Иловайска и Дебальцево, заточены на расследование касательно фактов российской агрессии в Украине. Теперь он ушел в отставку.
  1. Недавно дела Майдана, действительно, пополнились новым эпизодом - с подозрением активистке Татьяне Черновол, а вот экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах, были освобождены под личное обязательство и отданы наемникам РФ.

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  1. Индексация пенсий в марте не произошла, и власти уже не первый раз заявляют о намерении провести индексацию но сроки называют разные - последним сроком оказалось 1 марта. Выплаты в связи с коронавирусом еще не начались, а минимальная пенсия выросла сегодня на 138 грн и составляет 1638 грн.
  1. Захваченные моряки вернулись домой во время обмена. Однако издание подчеркивает, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву объявил о применении к России мер из-за нападения на наших моряков и постановил немедленно вернуть их на родину.
  1. ВР приняла закон о запрете сплошной рубки лесов в Карпатах, разрешив лишь санитарные рубки - но экологи сразу забили тревогу, отметив что именно под видом санитарных рубок и уничтожаются леса.
  1. Вопрос "Почему не наказаны пособники Януковича?" все еще актуален. Журналисты подчеркнули, что ознакомиться со списком посетителей ОПУ им не удалось, зато были зафиксированы в качестве посетителей кадры времен Януковича.

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  1. "Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?" На самом деле, статью отменил Конституционный суд, президент Зеленский, как ранее и другие политические деятели, подал законопроект о возвращении статьи о незаконном обогащении, она действительно была возвращена, но пока приговоров по новой статье не было, а за продажу имущества коррупционеров и в качестве конфискованных средств в 2020 году казна получила аж 14 тыс грн.
  2. Неприкосновенность депутатов снята, однако иммунитет который также обещал Зеленский, сохраняется - подписать подозрение нардепу может только генпрокурор.
  1. Зеленский предлагал усилить люстрацию, включив в список выборные должности - повторяя фактически предложение Портнова. При этом в администрации президента на должности, подпадающей под люстрацию, работал подпадающий под люстрацию Андрей Богдан, и работал себе спокойно, особенно после переименования администрации в офис, благодаря чему Богдан из-под действия закона был выведен.
  1. У Зеленского был бизнес в стране-агрессоре на момент озвучивания вопроса относительно продажи конфет компании Порошенко в РФ, а уже в каденцию сериал "Слуга народа" достиг российских каналов.

Под конец дебатов президент Зеленский пообещал справедливость, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские и если среди них будет Коломойский, сядут за решетку". Потом правда отметил, что это дела украинских судов, которые должны вынести соответствующие решения. Пока что таких приговоров нет, но зато есть новые коррупционные скандалы с главой ОПУ Андреем Ермаком, которые президент пока что даже не прокомментировал, сколько его не просили.

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Напомним, 19 апреля 2019 года на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По данным МВД, на стадионе присутствовали 22 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3190125
 
   
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Арен, зелескот тут не тусуется. Вместо них - кацапские тролли. Никто не знает ЧЕМ они довольньі. Победобесие у них отменили...
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Цензор срочно давай темку про Порошенко, иначе ЗЕскот сейчас совсем коньки откинет
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затезараз маємо 44% потенціальних малороссів...вони готові йти за Зе хоч в рашку ...капітулювати -"ради мира" та жити як кацаби типа "на шару"...ОРДЛо та Крим уже так "живуть"...але до цих 44% так і не дійшло...!!!
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ЗЕдебилизм просто распространился тогда похлеще коронавируса...и вот итог...😉😊
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ты не скули , а дело говори
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Порошенко за п'ять років не зміг на такі питання відповісти...
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То ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как и при Порошенко? Иначе не пойму чего ты про Порошенко скулишь???
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Ну так за Зе ж голосували, як за кращого, ніж Порошенко... Як за того, хто обіцяв швидкі зміни!
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так гірше Офшоренка міг бути лише Офшоренко ... все логічно ! ..))
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Здається, Зе набагато гірший... При Пєті як мінімум б гуманітарна політика була пристойною. Я не фанат Пєті (бо за праві сили, які від нього постраждали), але тоді знімали Кіборгів, а зараз урізають бюджетні кошти на кіно і хочуть переглянути мовні квоти!
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зате він відновив армію та здобув Томос...за рік що здобув Зе...?!і скільки він вже "прос_в"...?!!! Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8312
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Зато посмєйомся казали зебіли, обираючи кловуна.

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"Ну тогда, добро пожаловать, в наш "клуб"- Порошенко.))
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Все верно. Только истина в том, что ваш Педро, голосовал вместе с зеленым быдлом, чтобы отжать, у народа, землю. Вот и вся история "борьбы" Нелоха с Соевым вором.
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ЗЕскот, а когда конец эпохи бедности будет?? Ну просто уже год прошёл , а оно всё никак..Ну ладно хрен с ней с бедностью, ЗЕскот как всегда может и потерпеть, но Порошенко то когда посадите ЗЕбилы?? Помните как вы до усрачек и бешеной пены визжали про баригу мародьора, и как вы его в тюрьму и на Ростов... Шо такое ЗЕбилы, дать ещё 100 дней???
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Зеленский: Не хочу, чтобы через 5 лет мне сказали: «Ты такой же, как Порох».

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» всего год назад..... 5 лет как выяснилось, для того, чтобы люди пришли к такому выводу ждать не нужно.
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Зе -виявився просто красивою картинкою.створеною через КІНО...а люди просто тупо повелися...але -правду кажучи отримали то шо хотіли...то є наука на майбутнє-голосуйте головою а не серцем та шлунком...бо ж якого геніального коміка втратили...а отримали "ніякого" Президента...
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При Порошенко лутше жилось, и работа была и, экономика росла, и бюджет выполняли на все 100%..При клоуне какой то сплошной развал и депрессия началась..и бюджет с дефицитом в бешенные - 300 лярдов...
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Караван оманских вислюков вывозит награбленное Беней бабло в Оманскую офшорку.
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типу того - порохоскот гавкає , а караван йде ! ..))
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ЗЕкараван на Московию идёт под руководством Портнова и Ермака...
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посмеялся,спасибо,вообще удивляет те люди которые ставят полудуркам вопросы и ждут от них ответы)
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Ну кинэць эпохи бидности настал-же, фамилии этих счастливчиков известны, не так все плохо
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Обидно , что мыслящие люди понимают ,что это полная Попа , но сделать ничего нельзя , можно только наблюдать Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6831 Зеленский , уже столько натворил , что вряд-ли уйдет сам , а дальше будет только хуже , ему уже терять нечего Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6022
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на Цензоре я уже читал минимум 500 коментов, которые идут целый год круглосуточно о том, что Зеленскоиму осталось пару месяцев и не больше
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скоро буде рівно рік , як вони так пишуть - буде ювілей у них ! Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 816
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Скоро будет год как ЗЕбилы садят Порошенко в тюрьму))))))
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Більшість порохоботів генетичні стукачки
ген стук-стук-стук передається по спадковості
Твіттер ніяких порушень не виявив

Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5661
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Це повний шлак.... Зачьотний жарт юдаса Коломойшмана над Україною.....
Таке враження, що СИМІТСЬКА СВІТОВА ЗАКУЛІСА, поставила самого НАЙТУПІШОГО і ОГИДНІШОГО із КОЛІНА РОДУ СИНІВ ІЗРАЄЛИВИХ рулити тупими українцями..... для хохми... шоб поржать....
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