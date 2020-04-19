EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Фоторепортаж
  2028  33
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (872) пожар (4108) Билецкий (161) Национальный корпус (256)

 Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лидер Нацкопуса Андрей Билецкий вместе с волонтерами побывал на Житомирщине, где продолжают гореть леса. Представители партии раздали продукты и воду жителям пострадавших от пожара сел. Также Билецкий официально обратился к ГСЧС с предложением создать отряды добровольцев для тушения огня.

Об этом сообщается на Youtube-канале Андрея Билецкого, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, несмотря на бесперебойную работу спасателей, справиться с огнем на Житомирщине не удается уже 4 день. За это время было уничтожено до 6 тыс. га леса и 39 домов – многие люди остались без жилья. Пострадавшим от огня жителям региона волонтеры "Национального Корпуса" собрали и передали продуктовые наборы.

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 01
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 02

Смотрите: Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 03
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 04

"В рамках проекта "НК Волонтеры" мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров. Сейчас важно бросить все силы на борьбу с огнем, потому что сотни людей могут потерять крышу над головой. За три дня пожаров здесь, на Житомирщине, уже сгорело до 6 тыс. га леса, 7 населенных пунктов и 39 домов. В частности, в селе Личманы, где более 30 домов уничтожены. Сотни людей отселены, поэтому мы привезли питьевую воду и продукты. И прямо во время визита пришлось огнетушителями и лопатами тушить небольшой очаг пожара. То есть, ситуация очень сложная", – заявил Билецкий.

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 05
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 06
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 07

Читайте также: Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 08

Политик отметил, что, по словам местных жителей, причиной поджогов на Житомирщине является не только человеческая халатность, но также коррупция – попытки скрыть незаконную вырубку деревьев.

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 09
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 10
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 11
Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине 12

"Деревня Магдин выгорела дотла. Нашли обгоревших животных. Своими глазами увидели масштабы проблемы. И хуже всего, что ужасные пожары на Житомирщине могут быть следствием коррупции. Местные подтверждают: так скрывают вырубку леса, но в этом году огонь вышел из-под контроля", – сообщил Билецкий.

Смотрите: "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3190123
 
 
 Топ комментарии
 
Авакян выпустил цепного пса Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9031
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы запустили троянского коня Белецкого .Этот поц всегда вылезает там где надо и не надо
 показать весь комментарий
 
Чому "після"? Война триває...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!

(с) Ильф и Петров "Золотой телёнок"
 показать весь комментарий
 
 
Давненько не было его. Раньше выпускали облаять власть, сейчас будет отмазывать шефа.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы запустили троянского коня Белецкого .Этот поц всегда вылезает там где надо и не надо
 показать весь комментарий
 
 
Про вирубку я говорив ще на початку пожеж. Це перейнятий лайв хак від кацапні тупорилої.
 показать весь комментарий
 
 
Возьми тогда обгоревшие пни и бегай за Зелемоцским - "Когда посадят незаконных лесорубов!"
 показать весь комментарий
 
 
Если потерпевшего вiслюка поставить рядом с пнём, никто не увидит разницы между ними.
 показать весь комментарий
 
 
спробуй , краще , з Гепою поборотися ... а не по Житомирщині тусуйся Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6512
 показать весь комментарий
 
 
Согласен ,или с копателями янтаря может еще побороться.
 показать весь комментарий
 
Дійсно, що є багато тих, хто з порушенням законів рубає ліс. Але це не єдина причина підпалів лісу!
 показать весь комментарий
 
 



Петр Петров

@Rooftop564

·7 ч

Зеля - это ухудшенная версия Путина, он во всем его копирует, если вдумчиво присмотреться. Вот и Пасху он без семьи встречает.

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 4808
 показать весь комментарий
 
 
Вообще не удивлюсь- "Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно". Как какое-нибудь г. перенимать с РФии, так в этом Украина всегда быстрей всех- в Сибири местная мафия каждый год этим занимается.
 показать весь комментарий
 
Виявляється, що це реклама російського сайту!
 показать весь комментарий
 
как пожаром скрыть вырубку лесов??????7 сосновые пеньки выгорят вместе с корнем???))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Если власть задерживает помощь, то, вполне вероятно, с целью - нужных ей на помощи пропиарить...
 показать весь комментарий
 
 
Поліція приїхала, дивляться всі лісоруби в масках, порушень не має то і поїхали собі далі.
 показать весь комментарий
 
 
Простіше сказати, що пожежі - наслідки корупції Пєці і Зєлі.
Зєлю геть. Дотстрокові.
 показать весь комментарий
 
Я теж за дострокові вибори, але Юлю не виберуть.
 показать весь комментарий
 
Да ладно. Столько лет под "санитарную" вырубку выжигали леса и никого не волновало. А тут, резко гарью завоняло?
Вы посмотрите со спутника "санитарную" вырубку на Киевщине и Житомирщине за последние годы. Гугл помнит все!
 показать весь комментарий
 
Це чисто по українськи /, тиждень горить Україна, на восьмий день*а може.. той, добровольців підключимо.. а може цей- в армії візьмемо техніку.. чи вибухами погасимо за один день..- Ну, так, звичайно ми розглянемо ваші пропозиції...// ЧУХИСРАКИ, КУРВА мать
 показать весь комментарий
 
Теперь оказывается виновата не ФСБ, а сибирская мафия.)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх