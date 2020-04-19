 Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на Youtube-канале Андрея Билецкого, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, несмотря на бесперебойную работу спасателей, справиться с огнем на Житомирщине не удается уже 4 день. За это время было уничтожено до 6 тыс. га леса и 39 домов – многие люди остались без жилья. Пострадавшим от огня жителям региона волонтеры "Национального Корпуса" собрали и передали продуктовые наборы.





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"В рамках проекта "НК Волонтеры" мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров. Сейчас важно бросить все силы на борьбу с огнем, потому что сотни людей могут потерять крышу над головой. За три дня пожаров здесь, на Житомирщине, уже сгорело до 6 тыс. га леса, 7 населенных пунктов и 39 домов. В частности, в селе Личманы, где более 30 домов уничтожены. Сотни людей отселены, поэтому мы привезли питьевую воду и продукты. И прямо во время визита пришлось огнетушителями и лопатами тушить небольшой очаг пожара. То есть, ситуация очень сложная", – заявил Билецкий.







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Политик отметил, что, по словам местных жителей, причиной поджогов на Житомирщине является не только человеческая халатность, но также коррупция – попытки скрыть незаконную вырубку деревьев.









"Деревня Магдин выгорела дотла. Нашли обгоревших животных. Своими глазами увидели масштабы проблемы. И хуже всего, что ужасные пожары на Житомирщине могут быть следствием коррупции. Местные подтверждают: так скрывают вырубку леса, но в этом году огонь вышел из-под контроля", – сообщил Билецкий.

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