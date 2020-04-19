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 Тайник с боеприпасами обнаружен в Марьинке, - ГПСУ. ВИДЕО

В канун Пасхи в Марьинке Донецкой области был обнаружен тайник с выстрелами для гранатометов, патронами и миной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В ходе реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда совместно с представителями СБУ при участии военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ провели обзор нежилого здания в городе Марьинка. При осмотре обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2 160 шт.) патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Кто и для чего оставил тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/v3190116
 
 
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Кто и для чего оставил тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители.Источник: https://censor.net.ua/v3190116

Ну как один из вариантов - "ничего личного, просто бизнес" ...
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