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 "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО

Огонь от лесных пожаров в Житомирской области перекинулся на деревни и уничтожил десятки домов. Многие местные жители лишились всего и им нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваются две версии возникновения пожаров на Житомирщине - суховеи и умышленный поджог, - Аваков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3190113
 
 
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Ага .... собаков так и поможет.поможет штраф влепить за то что без масок и толпа больше трех человек в момент карантина.как бы это не ценично звучало.прошу прощения если кого обидел
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Кто-нить помнит, сколько процентов набрал зе в этих местах?
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В Раду по області - Слуга - 43, ОПЗЖ - 13, БЮТ - 8, ЄС -8, Голос - 5. Як проголосували, так і живуть.
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Там по усіх районах Житомирської області у пемршеоу турі Зе набрав удвічі більше, ніж Порошенко.
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Там згоріло більше 80 будинків з майном цих людей. Зевлада повинна була одразу допомогати, але зевладі плювати на людей. Тому тепер постраждалі просять людей.
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"Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога - Цензор.НЕТ 2680Я в какой-то мере согласен с вами, что влада что-то должна этим своим гражданам.
Но, а если бы взять из этих 80 домов 2-3 и представить ситуацию, что они сгорели от того, что их сосед жарил шашлыки и заснул?
Сколько денег должно заплатить им государство, за сгоревшие дома в таком случае?

И вот еще картинка про массовых погорельцев. Интересно, сколько государство заплатило ему за его сгоревший дом?
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какой же там у вас срачь и сорняки что огонь смог добраться до домов????
меньше бухать, больше порядка наводить да газонов садить. а то живете в говне и говно вокруг себя разводите.
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ей богу вроде и в селе живут а такие же безрукие и безхребетные как киевляне у себя на балконе.... все подай, все принеси, комфорта! комфорта!
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В сети выложили видео, где старая млядь поджигает поле и отгавкивается от людей, что это она СЖИГАЕТ ЛИСИЦ!
Лисиц оно сжигает! "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 7797
***** - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!

Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!

ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
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Украину губит толерантность. Толерантность к долб@#ппам-поджигателям, толерантность к лезущим к нам с "узким миром" долб@#ппам-кацапам, толерантность к долб@#ппам, выбирающим нам клуона в президенты...
Когда уже люди поймут, что долб@#ппов нужно ставить на место?
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так на видео село тупо в лесу. ахренеть. сам бог велел сгореть этому хутору. вырубть все в радиусе 500 м от села ума не хватило????? любили природу? а природа отимела вас.
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Не пам'ятаю такого жаху, який зараз твориться в країні. Бідні люди
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є 2 ліжка і 1 холодильник . одягу трохи . як би нову почту влада проплатила - завтра переславби . або хоч номер карти надрукували
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і навіщо ті "дурні" западенці із ЕС та розвинених країн ЩОРІЧНО страхують свое МАЙНО - напевне "дурні"...
"Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 8233
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Колись траву косили, а тепер палять. Ідіоти.
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