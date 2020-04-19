 "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Громадського".
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Но, а если бы взять из этих 80 домов 2-3 и представить ситуацию, что они сгорели от того, что их сосед жарил шашлыки и заснул?
Сколько денег должно заплатить им государство, за сгоревшие дома в таком случае?
И вот еще картинка про массовых погорельцев. Интересно, сколько государство заплатило ему за его сгоревший дом?
меньше бухать, больше порядка наводить да газонов садить. а то живете в говне и говно вокруг себя разводите.
Лисиц оно сжигает!
***** - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!
Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!
ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
Когда уже люди поймут, что долб@#ппов нужно ставить на место?