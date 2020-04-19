 Сотни артистов собрали почти $128 млн для поддержки медиков во время 8-часового онлайн-концерта. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает движение Global Citizen, которое было соорганизатором концерта.

Собранные деньги направят в Фонд реагирования на COVID-19 для ВОЗ.

В шоу приняли участие Леди Гага, которая также помогала организовать акцию, певицы Били Айлиш, Тейлор Свифт, Рита Ора, группы Rolling Stones, The Killers, певцы Элтон Джон, Сэм Смит и другие артисты. Ведущими шоу были комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

В описании к трансляции последовательность выступавших исполнителей.

Также во время концерта показывали истории людей, которые помогают бороться с коронавирусной болезнью COVID-19.

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