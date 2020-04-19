 Сотни артистов собрали почти $128 млн для поддержки медиков во время 8-часового онлайн-концерта. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает движение Global Citizen, которое было соорганизатором концерта.
Собранные деньги направят в Фонд реагирования на COVID-19 для ВОЗ.
В шоу приняли участие Леди Гага, которая также помогала организовать акцию, певицы Били Айлиш, Тейлор Свифт, Рита Ора, группы Rolling Stones, The Killers, певцы Элтон Джон, Сэм Смит и другие артисты. Ведущими шоу были комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.
В описании к трансляции последовательность выступавших исполнителей.
Также во время концерта показывали истории людей, которые помогают бороться с коронавирусной болезнью COVID-19.
#SafetyDance ft. @theroots #TogetherAtHome pic.twitter.com/2yeP1tPrY6— jimmy fallon (@jimmyfallon) April 19, 2020
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха выживания.
Хоча б по Оману дані висвітлили.