EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Шоу-бизнес
  2421  24
Материалы по теме:
Все про:концерт (316) врачи (772) артисты (208) COVID-19 (4151) коронавирус (2797)

 Сотни артистов собрали почти $128 млн для поддержки медиков во время 8-часового онлайн-концерта. ВИДЕО

Более сотни артистов сыграли 8-часовой онлайн-концерт "Один мир: дома вместе" в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Благодаря концерту удалось собрать 127,9 миллиона долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает движение Global Citizen, которое было соорганизатором концерта.

Собранные деньги направят в Фонд реагирования на COVID-19 для ВОЗ.

В шоу приняли участие Леди Гага, которая также помогала организовать акцию, певицы Били Айлиш, Тейлор Свифт, Рита Ора, группы Rolling Stones, The Killers, певцы Элтон Джон, Сэм Смит и другие артисты. Ведущими шоу были комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

В описании к трансляции последовательность выступавших исполнителей.

Также во время концерта показывали истории людей, которые помогают бороться с коронавирусной болезнью COVID-19.

Также читайте: "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3190110
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
 показать весь комментарий
 
Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
 показать весь комментарий
 
Сначала лампочки на завод верни!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
 показать весь комментарий
 
 
как только так сразу: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
 показать весь комментарий
 
 
Это было известно еще до выборов. Правда мало кому, с экранов ТВ об этом не говорили и из каждого утюга не вещали. Лохторат дружно проголосовал за Голобородько. Так что и сейчас канет в никуда.
 показать весь комментарий
 
 
«У меня брат возле президента. Вам всем ж@па». Новый виток скандала с братом ЕрмакаАпрель 19, 2020Без рубрикиКомментарии: 0Сотні артистів зібрали майже $128 млн для підтримки медиків під час 8-годинного онлайн-концерту - Цензор.НЕТ 3714Фигуранты скандала вокруг брата главы Офиса президента Дениса Ермака - Сергей Шумский и Дмитрий Штанько - объяснили свой конфликт с Ермаком тем, что он отказывался вернуть деньги, которые брал за содействие в назначениях на должности.Читать далее
 показать весь комментарий
 
 
его "продоят" "следующие" - он об этом в курсах...- такой у нас круворот ....
 показать весь комментарий
 
Нет у людей денег.
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха выживания.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
 показать весь комментарий
 
 
Концерт посмотрел?) Или сразу интересно чем Зеленский сегодня какал?)
 показать весь комментарий
 
 
Допоки кожна з країн не буде витрачати більше на медицину,ніж на армію,нічого доброго в світі не буде.
 показать весь комментарий
 
 
А может они и тратят, только на частную и нам недоступную.
 показать весь комментарий
 
у нас уже столько украли, пока люди собирают...
 показать весь комментарий
 
Слабаки: а у нас один «бедный» судья за час может содрать с государства 7 лярдов грн в пользу пока живым и не совсем здоровым суркисам-коломойским, которые УЖЕ поимели это же самое государство на ЭТУ ЖЕ РОВНО СУММУ !!!
 показать весь комментарий
 
 
выжили в эпоху бедности, выживем и в эпохе зеизобилия
 показать весь комментарий
 
Тільки не віддавайте ці гроші Степанова, бо медики їх не побачать!
 показать весь комментарий
 
 
Друзья, а что вас удерживает с утра не повеситься?)Плюньте на причины)
 показать весь комментарий
 
 
ВОЗ успешно освоит эти деньги - на ЗП - премии в 200 000 зЭлени в месяц......., и на ВСЕВОЗМОЖНЫЕ конференции на самых дорогих курортах отелях МИРА ....
 показать весь комментарий
 
сегодня ламповый намного дороже цифрового.
 показать весь комментарий
 
Ламберт наел репу и уже может продавать ********* на базаре)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх