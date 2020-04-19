 Благодатный огонь прибыл в Украину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Отмечается, что он будет передан представителям Украинской православной церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах.
"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом", - сообщили в МАУ.
Отметим, благодатный огонь выносится из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в субботу, накануне первого дня православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Украинской православной церквиПЦУ для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе..."
Нет "УПЦ"- есть только ПЦУ или гундяевский ФСБ-шный сатанат.
Всем все понятно?
Кто в этом случае привез огонь ?
Це зовсім не применшує значення, того, що це вогонь з місця поховання Ісуса Христа.
Може дійсно треба, щоб батюшки бігли по Києву з лампадками, як в 1980 з олімпійськими факелами?
Ну так поджигайте , что ещё не сгорело ...
Скоро конец, московиты!
Ну тупые эти гои.
Благодатний вогонь для ПЦУ привезла авіакомпанія МАУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) заявив, що доставка Благодатного вогню в Україну, організована УПЦ МП - це "диверсія з боку Московського патріархату".
https://bykvu.com/ua/bukvy/blagodatnyj-ogon-dlja-pcu-privezla-aviakompanija-mau/