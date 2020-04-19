 Благодатный огонь прибыл в Украину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что он будет передан представителям Украинской православной церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах.

"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом", - сообщили в МАУ.

Отметим, благодатный огонь выносится из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в субботу, накануне первого дня православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

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