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 Благодатный огонь прибыл в Украину. ВИДЕО

В воскресенье, 19 апреля, утром самолет МАУ Boeing-767 доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что он будет передан представителям Украинской православной церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах.

"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом", - сообщили в МАУ.

Отметим, благодатный огонь выносится из Гроба Господня на особом богослужении, которое совершается ежегодно в субботу, накануне первого дня православной Пасхи, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3190074
 
   
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так шо,тот шо вчера привезли чартером,не настоящий был .это ж скока народу зря позаразились
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10 минут назад "Мрия" привезла благодатные медикаменты в Париж. Макрон, наверное, поблагодарит Х**ла.
Благодатний вогонь прибув до України - Цензор.НЕТ 6290
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Блина,надо было"святой воды"а то скоро Киевська и Житомирьска обл. згорять.
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а это воообще не возможно. разум и вера не совместимы изначально. только что то одно. это основы психологии. на этом же принципе основана идея монотеизма. если есть минимум 2 бога, значит нет ни одного. комми добивались того же своей монопартийной религией.
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"...будет передан представителям Украинской православной церкви ПЦУ для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе..."

Нет "УПЦ"- есть только ПЦУ или гундяевский ФСБ-шный сатанат.
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Редактор Цензора помилився, мабуть.
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Секта 73,22% ФСБ, яка молиться «За пабєду рюсскава аружія !»
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Как эпично: самолетом МАУ привезли настоящий (не тот, что вчера) благодатный огонь, передадут его УПЦ московского патриархата и будут пиарить это событие на большинстве телеканалов страны!
Всем все понятно?
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С каких пор Михайловский собор у МП, дебил?
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Дебил ты. Эпифаний вчера вещал, что ПЦУ отказывается от чартера с огнем, а деньги на благотворительность потратят.
Кто в этом случае привез огонь ?
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Само дебилкуватое. Слушать внимательно нужно, а не манипуляциями заниматься, предстоятель ПЦУ Епифаний сказал, что деньги на специальный чартер церковь отдала на благотворительность, но поблагодарил дипломатов, который передали Благодатный огонь грузовым В767 МАУ рейсом из Тель-Авива, который вез груз из Израиля...
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Живем в мире Фейков и дезинформации.привыкайте,знаю,тяжело
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Ніхто не робить секрету, що цей вогоньз в Кувуклії, запалюють священослужителі.
Це зовсім не применшує значення, того, що це вогонь з місця поховання Ісуса Христа.
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желаю что бы в Украину прибыли "здравый смысл" и "воля к Победе", а благодатный огонь мы и сами сделаем..
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Шото схоже на естафету олімпійського вогню.
Може дійсно треба, щоб батюшки бігли по Києву з лампадками, як в 1980 з олімпійськими факелами?
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"Благодатний Вогонь" присутній в серці кожного віруючого. А це показова релігійність. Православ'я дано треба реформувати
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С Чернобыля привезли ?
Ну так поджигайте , что ещё не сгорело ...
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Епифаний который рулит ПЦУ православной церкви Украины сказал что отказались от самолета чартера и привоза огня из Израиля и за те деньги купили для киевской детской больницы аппарат УЗИ (ултразвукового исследования). А этот огонек кому -Филаретовской церкве или кацапский мацковского паханата?
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для детской клинической больницы номер 1 г.Киева
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В Михайловском соборе Епифаний служит.
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Значит новый поп хитрее оказался. МАУ пришлось на шару привезти огонек из Израиля. Думаю на землю обетованную джидаев отвозили, чего б 767 Боинг за керосинкой ганять то было порожняком. А так типа доброе дело для гоев Коломойский через свою МАУ сделал.
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Доброе дело для гоев это уже абсурдно звучит даже.
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В Китае от коронвиРУСа погибло 21 миллион биороботов.Какой кошмар,падают с ног прямо в супермакетах и прочих забегаловках как подкошенные снайпером.Странный коронвиРУС
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Одно радует: В пятницу вечером, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов нефти WTI достигла минимума в 17,46 долларов за баррель.
Скоро конец, московиты!
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шел 6-й год бесконечного сериала "Все, раше теперь точно конец!"
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Сатанинский огонь приволокли. Ну-ну. Читайте Откровение.
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Библия, Откровение - 13:13... и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
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То не тот огонь,тот про шо написано это может быть удар со спутника фокусом света по нечипованому человеку.
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Белий фосфор подожгли и носятся с ним, наріт разводят.
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Система 5 G опасна для евреев.Чуваки не покупайте эту систему.КоронвиРУС сожрет вас за 5 минут.
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Свали туда где год пропадал. Задрал уже всех!
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Легенду о КоронвиРУСе начали распространять в СССР с 1976 года.Газеты тех лет не дадут мне соврать.
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Админы банят всех, но этого дебила за местного дурака держат.
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Велика подяка пілотам МАУ ! Хрестос Воскрес ! Усіх із Великодніми Святами !
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В Ютьюбе есть даже обращение к граждан советского быдла к товарищу Сралину за 26 ноября 1939 года...Напади на фашискую Финляндию..Газета ПРАВДА Иваестия ипрочее дерьмо..
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Цікава річ, в Ізраїлі християн майже нема, а вогонь все рівно там ********, чому не в християнській країні?
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христианская церковь не принадлежит Израилю.
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в христианской низзя, как же евреи на нем навариваться будут?
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Шо за бред, пол Иерусалима палестинская территория и христиан там достаточно.
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Все преступления кремлевских Хмырей можно найти в любой газете СССР начиная с 5 мая 1912 года...
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Хмыри эти только часто интегесного пгоисхождения.
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А за чей счет банкет, можно поинтересовацца?
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По-моему украинцы сами уже запутались кто враг народа, а кто настоящий поп.
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а какой огонь более благодатный - тот что в МПЦ привезли или тот что в ПЦУ?
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Без благодатьметра тут не обойтись.
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"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом", - сообщили в МАУ. Источник: https://censor.net.ua/v3190074\\\\\\\\\\\\\\
Благодатний вогонь прибув до України - Цензор.НЕТ 2988
Ну тупые эти гои.
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воскресЕ, воскресЕ, иди "кулич" пожуй, это вроде как мясо б*га, или как там в этих пещерных комиксах то?
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На жаль українці продовжують в цю маячню вірити.Причому люди з різними політичними поглядами.Про які тоді технології можна говорити? Тут люди примітивні.
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Ось як правильно про цю подію пишуть Букви.
Благодатний вогонь для ПЦУ привезла авіакомпанія МАУ

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) заявив, що доставка Благодатного вогню в Україну, організована УПЦ МП - це "диверсія з боку Московського патріархату".

https://bykvu.com/ua/bukvy/blagodatnyj-ogon-dlja-pcu-privezla-aviakompanija-mau/
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