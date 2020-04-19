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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3190070
 
 
 Топ комментарии
 
нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
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Що буде після пасхальних свят ?
За два тижні чекати на потужний спалах ?
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нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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нетоварищ Что-то будет, но цены, на фрукты и овощи, будут аномально высокими. Сейчас те, кто выращивал, в теплицах, не могут продать свою продукцию. Потом придется покрывать убытки, из будущего урожая, на полях и огородах. Заметьте, в новостях - ни слова о посевной.Это никого не интересует. Зато заинтересуют цены осенью. Все идет к тому, что мы, из первого карантина, влетим во второй, осенне-зимний + рост цен, инфляция, безработица, кризис в энергетике, ну и, конечно, война, о которой стали вспоминать, тоже, еще меньше.
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В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
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лечение и диагностика COVID-19 в Украине для всех граждан осуществляться также бесплатно.
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А Вы хоть имеете понятие через что должен пройти просто заболевший и его семья особенно в сельской местности чтобы ему сделали тест?Дай- то Бог чтобы Вы этого и не знали.
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знаю
это естественно, хочешь на шарика - терпи
хочешь быстро и с комфортом - заплати под 1200 грн, примчатся быстро и сделают у тебе дома
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Поздравляю кацапов за сутки новых 6060 заражений вчера было 4785 итого + 1275
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