 Христиане восточного обряда празднуют Пасху. Политики поздравляют украинцев с Христовым Воскресеньем. ВИДЕО

Пасха является одним самых главных христианских праздников и приурочена к Воскресению Иисуса Христа. Для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, освобождение от тяжестей греха, переход от несвободы к свободе и любви, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно Евангелиям, после того, как Иисус пришел в Иерусалим, был предан и распят на кресте, а затем похоронен в пещере преданными учениками - Он воскрес. В воскресный день, придя к Его гробу жены-мироносицы обнаружили, что место захоронения пустое. Вместо этого увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос и сказал о Своем воскресении. Радостная весть чрезвычайно быстро распространилась Иерусалимом, а затем и всей Иудеей.

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Именно поэтому в ночь на воскресенье во всех церквях совершается праздничная всенощная, кульминацией которой является торжественное шествие верующих вокруг храма с зажженными свечами, пасхальный звон и оповещение священником вести: "Христос воскрес!", на что паства радостно отвечает: "Воистину воскрес!".

Политики поздравляют украинцев с праздником.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Так мы, украинцы, уже сотни лет здороваемся друг с другом в этот светлый день Воскресения Христова. Так мы здороваемся и сегодня", – говорится в видеообращении премьера в Фейсбук.

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"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Пасха – это праздник победы жизни над смертью. Это праздник света и надежды. Именно в этом мы сегодня нуждаемся как никогда!", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства поблагодарил всех "кому каждый день приходится рисковать своей жизнью и здоровьем ради нас".

"Это наши медики, которые спасают жизни. Это наши военные, которые обороняют Украину. Это наши пожарные и спасатели, которые всегда приходят к нам на помощь. Я также благодарю учителей, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям ради наших детей. Родителям, которые проявляют терпение. Предпринимателям, которые берегут рабочие места. И конечно благодарность всем украинцам, которые сегодня остаются дома. Все вместе мы делаем нашу страну лучше и сильнее", – отметил Шмыгаль.

"Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами. Я бы очень хотел, чтобы в этот день каждая украинская семья чувствовала тепло, уют, радость и уверенность в будущем. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и благодати. Христос Воскрес!", – пожелал украинцам премьер.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил украинцев с Пасхой.

"Искренне поздравляю всех с праздником Христова Воскресения! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя. Пусть в ваших домах царит мир, уют и согласие, а Воскресение Христово принесет надежду и любовь", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что необхеодимо беречь себя и своих близких.

"Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", – отметил глава Рады.

"Желаю вам гармонии, радости и только хороших новостей. Пусть ваша жизнь будет полна благополучия, приветливых улыбок, света и положительных эмоций. С праздником! Христос Воскрес!", – пожелал украинцам Разумков.

Мэр Киева Виталий Кличко также поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

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"Друзья! В этом году Пасха будет не такой, как всегда ... Это будет праздник в узком семейном кругу. Только с самыми близкими людьми. Потому что так - безопасно и так сегодня правильно. Проведите светлый праздник Воскресения Господня с семьей дома. Вера - она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие - в поступках, добрых делах и светлых мыслях", – расказал он.

Столичный градоначальник пожелал украинцам мира.

"Я желаю вам мира и душевного покоя! Мы все преодолеем! Берегите себя и своих родных! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает!", – пожелал Кличко.