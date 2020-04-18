 Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы. ВИДЕО

В видеообращении глава ведомства констатировал, что у пенитенциарной системы проблемы с инфраструктурой, но средств на решение этого вопроса в бюджете нет, информирует Цензор.НЕТ. Поэтому деньги планируют привлекать из альтернативных источников.
"Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Там история какая? По объективным причинам есть камеры лучшего качества и есть камеры хуже. Ходят упорные слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы такой истории не хотим. Соответственно, сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер", - отметил министр.
Он рассчитывает, что Кабинет министров уже 22 апреля примет постановление, которое позволит делать камеры платными.
"Второй источник наше для финансирования нового строительства - это то, что мы начнем менять наши старые здания следственных изоляторов, расположенные в центральных частях городов, на новые здания, расположенные на окраинах. Первым таким проектом станет СИЗО и наши несколько учреждений во Львове. Мы планируем, что этот проект мы начнем где-то в конце мая - начале июня", - сказал Малюська.
Третьим источником должна стать продажа замороженных тюрем.
"Их немало по всей территории Украины. Мы их будем продавать, а все полученные средства или хотя бы большую их часть направлять на капитальное строительство. Для этого нам нужны изменения в бюджетный кодекс. Мы их инициируем уже и на этой неделе и уже будет зависеть от Верховной Рады, насколько быстро она сможет их рассмотреть", - сообщил Малюська.
Только факты:
1. Население мира стремительно стареет, обременяя пенсионерами (нефункциональной частью общества) сокращающуюся в долевом отношении производительную и экономически обеспечивающую общество часть. Ссылка: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/worlds-older-population-grows-dramatically
2. Начиная с начала XXI века экономисты и социологи неоднократно предупреждали политиков о том, что дальнейший неконтролируемый рост средней продолжительности жизни приведет к коллапсу систем соцобеспечения. В первую очередь это коснется развитых стран, в которых продолжительность жизни выше всех, не говоря уже о стандартах (нормах потребления).
3. За полвека, прошедшие со времен WWII, микробиология продвинулась достаточно далеко вперед - разработки биологического оружия доказали возможность его избирательного таргетирования.
4. COVID-19, источник которого изначально пытались объяснить переносом вируса от животных к человеку, оказывается утекшим из одной из лабораторий Китая (страны, авторитарный режим которой позволяет проводить любые научные исследования, не ограничивая себя этическими нормативами и не опасаясь контроля общества).
5. Средний возраст умирающих от вируса составляет 78 лет. С известным допуском в +/- пару лет его можно назвать оптимальным пределом, на котором современная экономика способна поддерживать себя в условиях стремительно стареющего население Земли.
PS: Никакой теории заговора здесь нет. Теория заговора подразумевает наличие ничтожно малой группы выгодополучателей на фоне превалирующей части тех, кто является жертвой этого заговора. Выгодополучатели - всё население Земли.