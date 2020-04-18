EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  634  20
Все про:СИЗО (1167) реформы (3500) Малюська Денис (61)

 Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал улучшения в пенитенциарной системе и раскрыл, откуда планируется взять на это деньги.

В видеообращении глава ведомства констатировал, что у пенитенциарной системы проблемы с инфраструктурой, но средств на решение этого вопроса в бюджете нет, информирует Цензор.НЕТ. Поэтому деньги планируют привлекать из альтернативных источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о юридическом противостоянии Украины с РФ будет публиковаться на специальном сайте, - Малюська

"Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Там история какая? По объективным причинам есть камеры лучшего качества и есть камеры хуже. Ходят упорные слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы такой истории не хотим. Соответственно, сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер", - отметил министр.

Он рассчитывает, что Кабинет министров уже 22 апреля примет постановление, которое позволит делать камеры платными.

"Второй источник наше для финансирования нового строительства - это то, что мы начнем менять наши старые здания следственных изоляторов, расположенные в центральных частях городов, на новые здания, расположенные на окраинах. Первым таким проектом станет СИЗО и наши несколько учреждений во Львове. Мы планируем, что этот проект мы начнем где-то в конце мая - начале июня", - сказал Малюська.

Третьим источником должна стать продажа замороженных тюрем.

Также читайте: "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд

"Их немало по всей территории Украины. Мы их будем продавать, а все полученные средства или хотя бы большую их часть направлять на капитальное строительство. Для этого нам нужны изменения в бюджетный кодекс. Мы их инициируем уже и на этой неделе и уже будет зависеть от Верховной Рады, насколько быстро она сможет их рассмотреть", - сообщил Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/v3190020
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Малюська, кто запланировал отдать 7 млрд Суркисам и кто за это будет нести ответственность?
 показать весь комментарий
 
 
офигеть, камера, ой нет, номер люкс с балконом и доставкои всего по желанию, но дорого, за то с охраной.
 показать весь комментарий
 
 
Ла катедраль Пабло Ескобара наприклад.

Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 6291
 показать весь комментарий
 
 
Можна ще бари і борделі там відкрити, камера підвищеного комфорту у в'язниці за гроші. Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 390
 показать весь комментарий
 
 
хм, а что если обьеденить мужскую и жэнскую, ну ок ок, тогда будет не контролировомо, а вот соеденить с подземным ходом - так можно будет с обоих сдрать мани мани, при том с жэнщин дороже, как не как теряеться витамины и нет тут никакого ушемлеие по роду, кстати, проблема рождаемости решилась бы.
 показать весь комментарий
 
 
COVID-19, как оздоровительная мера (Heil, virus!)

Только факты:

1. Население мира стремительно стареет, обременяя пенсионерами (нефункциональной частью общества) сокращающуюся в долевом отношении производительную и экономически обеспечивающую общество часть. Ссылка: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/worlds-older-population-grows-dramatically

2. Начиная с начала XXI века экономисты и социологи неоднократно предупреждали политиков о том, что дальнейший неконтролируемый рост средней продолжительности жизни приведет к коллапсу систем соцобеспечения. В первую очередь это коснется развитых стран, в которых продолжительность жизни выше всех, не говоря уже о стандартах (нормах потребления).

3. За полвека, прошедшие со времен WWII, микробиология продвинулась достаточно далеко вперед - разработки биологического оружия доказали возможность его избирательного таргетирования.

4. COVID-19, источник которого изначально пытались объяснить переносом вируса от животных к человеку, оказывается утекшим из одной из лабораторий Китая (страны, авторитарный режим которой позволяет проводить любые научные исследования, не ограничивая себя этическими нормативами и не опасаясь контроля общества).

5. Средний возраст умирающих от вируса составляет 78 лет. С известным допуском в +/- пару лет его можно назвать оптимальным пределом, на котором современная экономика способна поддерживать себя в условиях стремительно стареющего население Земли.

PS: Никакой теории заговора здесь нет. Теория заговора подразумевает наличие ничтожно малой группы выгодополучателей на фоне превалирующей части тех, кто является жертвой этого заговора. Выгодополучатели - всё население Земли.
 показать весь комментарий
 
да херли вы стесняетесь, за деньги суркиса или ахметки титушки могут жену атовца в сизо принести для сексуальных услуг, давайте не стесняйтесь, больше дичи, чтоб если выйдем то выйдем, чтоб просто сразу все вопросы были решены
 показать весь комментарий
 
Можно еще за деньги досрочно освобождать или за сделанный ремонт в камере. Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы - Цензор.НЕТ 2490
 показать весь комментарий
 
 
ты так судей на голодный паёк посадишь.
 показать весь комментарий
 
отличное приобретение, старая тюрьма. И будет вам счастье!
 показать весь комментарий
 
 
А как же, что все равны перед законом, моральный урод?
 показать весь комментарий
 
А может сразу 7-ми звездочный отель-тюрьму на каймановых островах для проворовавшихся чинуш и банкиров?
 показать весь комментарий
 
 
помнится, графы и князья сидели в небольших камерах, в спартанских условиях и режим у них даже куда строже, чем у простолюдинов!
 показать весь комментарий
 
Скоти зелені, не сдохнете від Ковіду, будете вішані і стреляни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх