 "Христос воскрес! Все буде Україна!": Украинские воины с передовой поздравляют со светлым праздником Пасхи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с передовой записал журналист Михаил Ухман.

"Пусть у вас все будет хорошо, здоровье, достаток, поздравления вам с передовой. Слава Украине!", - передают привет ребята.

"Слава Нации! Чтобы все у вас было хорошо. Христос воскрес. И Путин ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забыли порадовать украинцев наши защитники.

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