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Все про:Пасха (153) поздравление (805) военнослужащие (4491)

 "Христос воскрес! Все буде Україна!": Украинские воины с передовой поздравляют со светлым праздником Пасхи. ВИДЕО

Украинские воины поздравили своих родных, друзей, волонтеров и всю Украину со светлым праздником Пасхи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с передовой записал журналист Михаил Ухман. 

"Пусть у вас все будет хорошо, здоровье, достаток, поздравления вам с передовой. Слава Украине!", - передают привет ребята. 

"Слава Нации! Чтобы все у вас было хорошо. Христос воскрес. И Путин ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забыли порадовать украинцев наши защитники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3190015
 
   
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Красавчики.Спасибо вам огромное.Ради вас ничего не жалко!!!.Христос воскрес!.
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Всех защитников Украиніыс Праздником! Здоровья, победы, без ранений и скорее вернуться с Миром к семьям!
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А от парадокс: саме порохоботи (воин за ПЦУ і УГКЦ переважно) виявилися дисциплінованими послухалися Зе і лишилися вдома, а зебіли поперлися не послухалися куміра і поперли в церкви УПЦ МП провокувати поширення епідемії...
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Героям Слава! Христос Воскрес! Бережи Вас Бог!
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"Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 805

Хай вовком завивають москалi,
І хай заверещать, як дикі свині!
Велике Свято на моїй землi -
Великдень йде по Україні!

Козацького здоров'я вам,
І сонця, і весни, і щастя,
І миру на Вкраїні нам -
І хай нас омине нещастя!

Й пухкого нам довіку гаманця!
Який за Свято також порідіє.
І Пасочки, і крашанки - яйця,
І хай збуваються надії.

Над Україною Благословення буде !
Заграють дзвони із церковних веж..
І разом з військом сердцем будем, люди !!!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Слава Українським Воїнам! Нехай ворожа куля вас оминає, а наша попадає точно в ціль!
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Захисників вітає із святом. Але, на жаль, все буде не Україна... Наша држава летить у прірву під веселе гигикання блазнів, що в цей час ще й крадуть бюджетні кошти. Окрема дяка зебілам - це ви вбили країну "Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 4447
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"Христос воскрес! Все буде Україна!"Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня - Цензор.НЕТ 8932 З Великоднем Воїни світла! Нехай вам Бог допомагає! Дякуємо вам за мирне небо України, спокійний сон та тихі ночі!
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