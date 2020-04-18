 Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники, - Аваков о причинах лесных пожаров на Житомирщине и Киевщине. ВИДЕО

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Воздух вокруг Киева загрезнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая произошла в результате порывов шквального ветра", - рассказал глава МВД.
По его словам, в Житомирской области было 15 очагов пожара, и 6 - полностью ликвидировли, 5 - локализовали, над 4 активно работают.
"Более 600 спасателей непрерывно, посменно задействованы в этой зоне", - добавил Аваков.
"Это испытание - следствие сухой зимы. У некоторых местах уровень воды в колодцах, уровень воды в реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. В районе Чернобыля и зоны отчуждения также подсохли торфяники", - объяснил он.
Аваков ходил по воде!
https://censor.net.ua/news/3190005/dvoe_neizvestnyh_umyshlenno_podojgli_suhuyu_travu_na_kievschine_ih_razyskivaet_politsiya_geraschenko
афторитетъповиновалку...
При чем в преобладающих случаях - исключительно на левобережье Украины с акцентом на полесье и волынь. Ну и Киев, конечно же...
Цель? Разобщить украинское общество и подорвать и без того убитый зеленским чмырёнышем отсутствующий авторитет центральной власти и окончательно развалить систему управления государством, которую оккупировали и захватили такие проходимцы, как аваков со своими любовницами и протеже...
Для чего? Чтобы хйло продемонстрировало всем и нам в первую очередь нашу полную несостоятельность как единой нации, как вековых терпил и недогосударства.
Зачем? Чтобы в этот раз бурятские танки дублинские со своей сворой встречали на крещатике с цветами
В них не така погода була ?