 Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники, - Аваков о причинах лесных пожаров на Житомирщине и Киевщине. ВИДЕО

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Воздух вокруг Киева загрезнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая произошла в результате порывов шквального ветра", - рассказал глава МВД.

По его словам, в Житомирской области было 15 очагов пожара, и 6 - полностью ликвидировли, 5 - локализовали, над 4 активно работают.

"Более 600 спасателей непрерывно, посменно задействованы в этой зоне", - добавил Аваков.

"Это испытание - следствие сухой зимы. У некоторых местах уровень воды в колодцах, уровень воды в реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. В районе Чернобыля и зоны отчуждения также подсохли торфяники", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому