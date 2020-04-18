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 Происшествия, Общество
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Все про:Аваков (3035) Житомирщина (862) Киевская область (1956) пожар (4082)

 Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники, - Аваков о причинах лесных пожаров на Житомирщине и Киевщине. ВИДЕО

Загрязнение воздуха в Киеве вызвано в результате нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Воздух вокруг Киева загрезнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая произошла в результате порывов шквального ветра", - рассказал глава МВД.

По его словам, в Житомирской области было 15 очагов пожара, и 6 - полностью ликвидировли, 5 - локализовали, над 4 активно работают.

"Более 600 спасателей непрерывно, посменно задействованы в этой зоне", - добавил Аваков.

"Это испытание - следствие сухой зимы. У некоторых местах уровень воды в колодцах, уровень воды в реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. В районе Чернобыля и зоны отчуждения также подсохли торфяники", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому

Источник: https://censor.net.ua/v3190006
 
 
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Бог наказывает Украину. Это только начало бедствий.
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И вот с Небес сошел Аваков и все разставил по полкам ...
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с причала рыбачил голимый клован
Аваков ходил по воде!
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Эти двое на скутере тоже природные явления, а границы видели сверху - наша страна вся полыхает, а за кордоном - спокойно. Хотя в той же Беларуси тоже не было снега! Вы будете работать, полиция и сбу или ждете, чтоб пожары до саркофага дошли в Чернобыле

https://censor.net.ua/news/3190005/dvoe_neizvestnyh_umyshlenno_podojgli_suhuyu_travu_na_kievschine_ih_razyskivaet_politsiya_geraschenko
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Не читаючи ваш коментар, написала свій
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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так а твою раху короновиросом то за шо? Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині - Цензор.НЕТ 1838вы ж такие скрепные фсе,аж не могу
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Подземные воды тоже очень сильно упали.
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Как кстати "кто-то пожигает".., и дома все будут сидеть на Пасху (ибо на улице дышать нечем), чтобы не обломать аФакофу афторитетъ повиновалку...
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який все ж таки Арсен Борисович талановитий: і на вірусології, і на торфяниках після засушливої зими знається!
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Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники. Однак Порошенко і К. використовують ситуацію с пожежами, ускладненими пиловими бурями, в своїх політичних целях. Замість того, щоб об'єднатися, згуртовувати зусилля на подолання біди. Можливо, така політична агітація і приводить до диверсійних підпалів. То природне явище ускладнене пожежами рукотворними і техногенними. Зима була без снігу і поверхневий грунтів за осінь, без дощу, безсніжну зиму, і суху весну висохли і витончились до пилу, який весняними вітрами як заметіль переміщається з місця на місце. Однак весняна циркуляція повітряних мас НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА, а ГОРИЗОНТАЛЬНО-вертикальна, - як літак на злеті, - то му що чорні/темні поверхня землі нагріваються СОНЦЕМ і над поверхнею землі ВИСХІДНІ потоки прогрітого повітря... Так пил переноситься у верхні шари атмосфери... А там ще дими від пожеж... Пилові бурі + дими. Раніше були вже подібні пилові бурі - посадки дерев засипало пилом чорнозему як в зимову заметіль... Це природна катастрофа, яку ЗМІ Порошенка та іншої "АппАзІції" намагається в громадській думці "пришпилити" новій владі : не розлідуються справи Майдану, криза Чорновіл, криза Приват, коронавірус,...- кожний може продовжити. Чим гірше - тим ліпше...
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Не звизди, сабакав, без тебя гниды тупой давно уже все сами разобрались, что это спланированные и координируемых массовые поджоги.
При чем в преобладающих случаях - исключительно на левобережье Украины с акцентом на полесье и волынь. Ну и Киев, конечно же...
Цель? Разобщить украинское общество и подорвать и без того убитый зеленским чмырёнышем отсутствующий авторитет центральной власти и окончательно развалить систему управления государством, которую оккупировали и захватили такие проходимцы, как аваков со своими любовницами и протеже...
Для чего? Чтобы хйло продемонстрировало всем и нам в первую очередь нашу полную несостоятельность как единой нации, как вековых терпил и недогосударства.
Зачем? Чтобы в этот раз бурятские танки дублинские со своей сворой встречали на крещатике с цветами
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Ну так кто-то же эти "подсохшие торфяники" поджигает? Зачем нам эти мантры, Аваков? Чтобы вам поджигателей-диверсантов не искать?
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а **** их искать - вон главный организатор про "подсохшие торфяники" втирает. без его ведома массовые поджоги не прошли бы.
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При союзі активно висушували болота,все землі ,чи розумі,бракувало.От і пожинаєм наслідки.
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Союз намагався перегнати Америку по виплавці чугуна і кількості танків, така собі мета.
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А чому в Білорусі не палає ? Так от чітко по кордону.
В них не така погода була ?
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Ти повинен сказати - я не можу нікого найти,хто підпалив суху траву,не вмію розслідувати вбивства і ловити корупціонерів,тому іду у відставку - Аваков.
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