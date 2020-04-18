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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (2123) Шайтанов (14)

 Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов. ВИДЕО

В силовых структурах назначения как осуществлялись по знакомству, так и осуществляются до сих пор. Какой-то друг, знакомый, хороший человек кого-то приводит, и такие люди расставляются на все посты. То есть люди, которые служили при Януковиче в 2014 году, сейчас тоже спокойно могут делать карьеру.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный генерал-майор СБУ Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов в 2014-м и проводил задержания в Днепропетровске в 2015-м

"У нас никто не обращает внимания на 2014 год. А надо в биографии каждого руководителя силовых структур сделать отдельную графу: проверка – чем вы занимались в 2014 году, как вы себя проявили? Тогда выяснится, что и президент Зеленский и сейчас продолжает вот эту абсолютно пагубную политику. Давайте посмотрим, кого он назначает в той же СБУ. Начальник управления Николаевской области – негативные характеристики, абсолютно, не принималя участия никакого активного. Начальник Днепропетровского СБУ – никакого участника. Он вообще не является активным участником каких-либо боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

Таких людей продвигают, хотя возникает вопрос: а как они проявили себя в трудное время, когда их как раз квалификация должна была проявиться? Никак!

Так вот по Шайтанову… Если бы была кадровая работа, то эта ситуация возникла бы не через 6 лет. В 2010 - 2012 году Игорь Егоров был на постоянной основе консультантом украинских спецподразделений. Его пригласил сюда советник по охране Януковича Вячеслав Заневский Егоров и Заневский осуществляли подготовку целого ряда украинских спецподразделений: Альфа, ГУР МО, спецназ. Их связи с российскими спецслужбами были известны. Тем не менее, эти близкие контакты, которые несомненно поддерживались и в последующие годы, не вызывали никаких вопросов. Не вызывало вопросов, почему таким образом действовал в 2014 году Шайтанов – он может делать карьеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже слышу разговоры про "майданутых", бл##ь. Я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот, - работавший на ФСБ РФ генерал-майор СБУ Шайтанов

Я хочу сказать, что большая угроза, уязвимость для Украины – в том, что те люди, которые проявляют себя негативно как действиями, так и особенно для Украины (самое страшное для Украины) – у нас очень много силовиков, которые негативно себя проявляют своим бездействием, безответственностью, полной пассивностью в критических ситуациях. Так вот эти люди делают карьеру. И по-прежнему никто на это не обращает внимания. Назначения как осуществлялись по знакомству в силовых структурах, так и осуществляются до сих пор. Какой-то друг, знакомый, хороший человек приводит, и такие люди расставляются на все посты. И сейчас тоже. То есть люди, которые служили при Януковиче в 2014 году, и почему-то отказались защищать свою страну, сейчас тоже спокойно могут делать карьеру, никаких проблем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал агенту ФСБ Шайтанову меру пресечения - 60 суток содержания под стражей

Источник: https://censor.net.ua/v3189999
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко был в коалиционном правительстве с рыгами по квоте "Нашей Украины", после того, как кремлевская кукушечка Тимоха вместе с комсомольцем Зинченко развалила демократическую коалицию.
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І перший кого треба спитати "на якій рашці ти у 2014 році повзав на корпоративних сценах?" самі знаєте хто.
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І перший кого треба спитати "на якій рашці ти у 2014 році повзав на корпоративних сценах?" самі знаєте хто.
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Знаю тут одного, служил Януковичу и не только...
Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5484
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Кудряшкапью так зачарованно смотрит на своего дома, ухх
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Босса!
Долбаный телефонный редактор
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Россія вже напала на Україну?
Це який рік?
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На Украину расися напала давным давно. Последнее нападение было в 1917 году. Ты не в курсе?
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Порошенко был в коалиционном правительстве с рыгами по квоте "Нашей Украины", после того, как кремлевская кукушечка Тимоха вместе с комсомольцем Зинченко развалила демократическую коалицию.
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Тупое гбнявое вранье. Коалицию в 2005 развалил президентский кум рыг-основатель Порошенко. А потом естественно он пригласил своих подельников в коалицию.
Пока Тимошенко была премьером в 2005 рыги в москве ныкались.
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Конечно, кто же теперь обвинит Богдана с Портновым из-за которых убийца-Янукович отказался от плана Порошенко по экономическому развитию Украины, для реализации которого он и пошел в министры!?
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А куди подівся аналіз цього періоду: 2014-2019?
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Т.е. при пэтьке их всех лишили права делать карьеру, а сейчас прямо заставляют делать карьеру. Правильно?
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Шавки «янелоха» вам крыть нечем, остаётся только подтявкнуть «сам дурак»
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имитация реформ дала такие результаты ,
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Что такое система и каким образом она изменяется?
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такими бархатными революциями , какие имели место быть у нас , ни чего не изменить ... система слишком монолитна и разрушить её можно только жёсткими реформами на которые ни кто не решится , или просто ещё не родился тот человек
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Что такое система?
Подсказываю: Какое место в ней имеют законы, с одной стороны, и граждане, общественные организации, партии, ветви власти и пр, с другой стороны?
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опираться на закон который каждый судья трактует в зависимости от суммы или на бедных граждан готовых продавать свой голос или на общ организации , партии которые финансируются кучкой богатых людей которых всё устраивает ...такими средствами нашу систему не достать , только ломать и на новом месте строить что то новое , хотя и не факт что построим лучше
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Скоро я начну ёрничать.

Что такое система?
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В каждой демократической стране так происходит.То есть димакратия это и есть кумовство и бардак.А если бы без димакратия корупционной повесили вместе со всей его семьёй на одном дереве,то на генном уровне отношение к жизни меняется.
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С другой стороны это хорошая база данных для получения сведений о противнике.
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Действительно, так что происходило с кадровой политикой в силовых ведомствах в 2014-2019? Кто отвечать сегодня будет? Тот, кто масочки и пайками возит, в надежде опять усесться в кресло Прэжыдэнта?
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Як потрібно робити кар'єру в Україні. Щоб з рядового палкана відразу в генерал-майори.
23 серпня 2015 року полковнику Шайтанову В. А. - присвоїти військове звання генерал-майора.[1] За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм - Орден Богдана Хмельницького
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"Тогда выяснится, что и президент Зеленский и сейчас продолжает вот эту абсолютно пагубную политику."

И в чём была при Порошенко пагубная политика? паРаша захватила Киев? ВВП падал? Или пагубная политика заключается вовсе в другом - когда на несколько порядков более важное для страны ставят ниже второстепенного?
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Не мешай ботам отрабатывать кремлевский сухарь.
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Бутусов прав.
Но у Бутусова нет права голосовать иль хотя бы влиять на кадровые решения.
Жаль.
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Це відома біда - проблема постколоніальної країни.
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Зеленский сам от призыва бегал - трижды уклонист.
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А чем Аваков и Ко хуже Ермака? И еще неизвестно, кто с кого пример берет Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2394 Ермак у власти лицо новое. А Арсен уже трех премьеров пережил, в четвертом Кабмине трудиться, бедняга
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Ну он "мышцами поиграл". Показал силушку. Фиктивно мост заминировал и нагнал ментов всех мастей, бтры, катера, вертолёты...Ну так чтоб власть не забывала.
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И не только при Януковоще...И вопрос кому служили? Сколько консерв в всех силовых структурах со времён ссср, их дети, уже внуки, и во всех структурах власти. Люстрация оказалась профанацией, к сожалению.
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Что тут удивительного, у нас везде так...чиновническое кумовство, не по профессиональным способностям часто назначают, а кто кому кум сват, брат, друг, одноклассник, партнер по бизнесу, не говоря что еще надо заплатить за некоторые "хлебные" должности. Недавно один любовницу замом сделал, тупая, как пробка Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3131 ....Страна дикого непотизма.
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преемственность власти. каждый паперэднык вносит на своих плечах наступныка, худшего чем был сам. по той простой причине, шо наступнык, продолжая дело оццов, учитывает их ошибки и ещё больше усугубляет и без того гадкую ситуацию.
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какое бы тупое быдло не был Зе, большое спасибо надо сказать Пороху, за то говно что осталось на плаву, за сепарню поднимающую голову, за Муженко, за Гелетея, за Назарова, за всех "шайтановых"
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Ув. Юрий Бутусов - это не просто так ...., это еще и за очень "не маленькие" деньги....- на "местах" , на "хлебные" простому "оперу" не попасть - это система...
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Ещё интересно: а куда рюкзак-сабакав свою деву подевал?
Переживаю за неё: до генерала у него хоть насосала???
И это, ещё : а как называется муж дамы, который любит наблюдать, как его супружницу сношает ее босс? ))
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Головне щоб вони посадили баригу з основними підбарижниками і якомога ретельніше чмирили петюнців-порохососіків та іншу їм подібну наволоч...
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Но пока чморят только тебя ))) вирусом, отсутствием экономики и пожарами )))
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Зе, Пе, Бе, Ах... Все одна банда. Олігархат. Єдина країна в Східній Європі де ця злодійська шобла робить політику.
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Бутусов багато зробив для перемоги Зеленського.
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Из всех 6 президентов Украины, положительно можно отметить только Кравчука, и то только за то, что при его участии страна получила независимость! Все остальные - проходимцы, как минимум - проходящие мимо интересов граждан Украины. Нынешнее недоразумение ждёт то же, что и пасечника - полное забвение! Пройдёт месяц, и его забудут как страшный сон. Жаль только бесцельно и бездумно потерянное время! А, ведь, надежды были, хоть малые, но были. И так бездарно всё просRать! Это надо ещё суметь и у the это получилось. А, что касается назначений в СБУ и других структурах, то тут всё просто - непосредственность никогда не позволит более достойному занять высокий пост. А, вдруг, их сравнят люди и увидят, кто чего стоит! Только и всего!
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Кравчук самый первый начал воровать. Черноморское пароходство было распродано, чтобы ему хатынку купить в Швейцарии.
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Павел кудюкин за уничтожение Черноморского пароходства 9 годков в Житомире отсидел. А замом у него по всем этим щекотливым вопросам была... барабанная дробь... была - верь ванна ульянченко - любимая женщина юща. Которая, барабанная дробь... которая , будучи главой Киевской обладминистрации при юзе мало того, что занималась тем, чем занимаются сейчас братья ермаки , а и отписала ялынковичу в частную собственность заповедные и природоохранные государственные земли в межигорье....
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Все плохие люди против Майдана легализовались,окрепли,получили награды и повышения во времена 2014-2019.Как в гражданских структурах,так военных и карательных.яркий пример -Гепа ,Дупа ,Трухан Шайтан и тыщи других нехороших людей1
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Всё как в 95 квартале или как в ссср Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4273 Победим коррупцию ,все как один!
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порохоботы, зе заслуживает всю критику, которая на него льётся. Но это не значит, что народ жалеет о своём выборе и сейчас поддерживает вашего "красно солнышко". Люди его по прежнему терпеть не могут, как и раньше. И зе идёт к этому семимильными шагами, только лишь из-за того, что, как говорит Бутусов -"Зеленский продолжает эту пагубную политику... "
PS: Вообщем, не воображайте особо и не тешьте себя иллюзиями
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порохоботы, зе заслуживает всю критику.......народ жалеет......не тешьте себя иллюзиями/ Откуда украинцам про украинцев растолковываешь и украинцев вразумляешь ? Из какой страны?
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Ну если когда-нибудь у меня флажок "отвалится" или изменится на флаг др.государства (как это часто бывает если под прокси). То можешь начинать сомневаться, что я из Германии.
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Тут один давно назначенньій по знакомству
очередной раз, как бьі сказать помягче ..., обделался.

Назначения в силовых структурах до сих пор осуществляются по знакомству. Те, кто служили при Януковиче и отказались защищать страну, могут спокойно делать карьеру, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3400
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Он тоже завербован ФСБ но служит в другой террористической группе. Думаю и награды есть хотя бы за убийство Сашка Музычко, чтобы не шастал по Кавказу.
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Раньше было лучше, служили проверенные генералы вроде Шайтанова. Порошенко их ЛИЧНО проверял и награждал.
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О, и ты вылезло! Поиздержался на карантине, трубадур зелёный?!
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Ой, та не нада нагнетать - по знакомству было тока про злосчынной владе Порошенки, а сейчас усё по чесному и народный президент за всем следит
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Похоже блазень повторяет почерк офшорника с кадрами, где продолжение истории с шайтоновым, почему затишье, спускают на тормозах, иначе офшорника надо брать под ручки за предательство государства Украины?
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Ответ очевидный - чтобы назначать тех кого надо, то надо еще научиться их различать, а для Зе они все одинаковые, с той лишь разницей, что он одних знает, а других не знает.
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Бутусов, за авакова рассказать не хочешь, который беркутню задействованную в преступлениях на майдане в ато в тылу попрятал?! Который непрерятсвовал (косвенно помогал) улики по делу о расстрелах небесной сотни уничтожать и прятать
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