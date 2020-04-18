 У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" рассказал о слабых местах национальной безопасности Украины.
"В стране, у которой нет самостоятельной пока, к сожалению, субъектности и самостоятельно политики, сохраняется очень высокая зависимость от России. И именно это создает благоприятную среду не для каких-то старых агентов, давно засекреченных, а для того, чтобы вербовать новых в любой момент. У нас открыто работают три телеканала, которые связаны с кумом Путина, пророссийская партия, абсолютно открыто, к Путину на доклад ездят лидеры политической партии, которая борется за власть. То есть оказывается системное влияние на украинскую политику изнутри. И Россия подталкивает Украину к Приднестровскому варианту: когда мы должны прекратить огонь на Донбассе и просто молча согласиться с оккупацией части нашей территории. Поэтому у нас война, к сожалению, ведется фрагментировано: парни и девушки на фронте держат фронт – там идет война, это правда; а, к сожалению, здесь в Киеве многие люди не ведут войну, а сотрудничают с врагом", - отметил Бутусов.
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Як багаторазово ухилявся від служби в армії, так і зараз - самоусунувся, втік "на відпочинок", як від проблеми пожеж так і від проблеми ко-вірусу...
Бутусова я відношу до людей з совістю та душею, які не будуть приховувати правду.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
Как итоговый закон отличается от зелёного законопроекта?
Что лучше дефолт или закон о продаже земли?
Почему так остро не стоял вопрос о законе о продаже земли ещё год назад?
Исходя из какой ситуации в Украине МВФ потребовал принятия так называемого антиКоломойского закона?
не зрозуміло чому росіска для сайту більш ревалентна
Коментар не за темою обговорення.
Не ображайтесь. Тут багато друзів України. Лишайтесь
сам ворог давно в Києві.
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."
Они получают срок. Потом, в рамках распиаренного обмена, Зеленский через указ о помиловании освобождает их от ответственности. Их выпускают из тюрьмы, привозят на обмен, а они отказываются ехать на оккупированную территорию.
видео на ютуб
Преступники и убийцы остаются в Украине. Красивая схема заработала. Но Ермак и его брат конечно ни при чём.
via Роман Доник (ФБ)