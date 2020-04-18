 У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" рассказал о слабых местах национальной безопасности Украины.

"В стране, у которой нет самостоятельной пока, к сожалению, субъектности и самостоятельно политики, сохраняется очень высокая зависимость от России. И именно это создает благоприятную среду не для каких-то старых агентов, давно засекреченных, а для того, чтобы вербовать новых в любой момент. У нас открыто работают три телеканала, которые связаны с кумом Путина, пророссийская партия, абсолютно открыто, к Путину на доклад ездят лидеры политической партии, которая борется за власть. То есть оказывается системное влияние на украинскую политику изнутри. И Россия подталкивает Украину к Приднестровскому варианту: когда мы должны прекратить огонь на Донбассе и просто молча согласиться с оккупацией части нашей территории. Поэтому у нас война, к сожалению, ведется фрагментировано: парни и девушки на фронте держат фронт – там идет война, это правда; а, к сожалению, здесь в Киеве многие люди не ведут войну, а сотрудничают с врагом", - отметил Бутусов.

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