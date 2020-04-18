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 Политика Украины
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Все про:Шустер (538) Бутусов Юрий (2123)

 У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов. ВИДЕО

Россия сегодня подталкивает Украину к Приднестровскому варианту: когда мы должны прекратить огонь на Донбассе и просто молча согласиться с оккупацией части нашей территории.

Главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" рассказал о слабых местах национальной безопасности Украины.

"В стране, у которой нет самостоятельной пока, к сожалению, субъектности и самостоятельно политики, сохраняется очень высокая зависимость от России. И именно это создает благоприятную среду не для каких-то старых агентов, давно засекреченных, а для того, чтобы вербовать новых в любой момент. У нас открыто работают три телеканала, которые связаны с кумом Путина, пророссийская партия, абсолютно открыто, к Путину на доклад ездят лидеры политической партии, которая борется за власть. То есть оказывается системное влияние на украинскую политику изнутри. И Россия подталкивает Украину к Приднестровскому варианту: когда мы должны прекратить огонь на Донбассе и просто молча согласиться с оккупацией части нашей территории. Поэтому у нас война, к сожалению, ведется фрагментировано: парни и девушки на фронте держат фронт – там идет война, это правда; а, к сожалению, здесь в Киеве многие люди не ведут войну, а сотрудничают с врагом", - отметил Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189994
 
   
 Топ комментарии
 
Будь ласка надайте оригінали документів, що платять.
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При Петі була суб'єктність та власна політика.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
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ку-ку, тут помогатєлі прішлі с полічним

У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858
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ку-ку, тут помогатєлі прішлі с полічним

У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858
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В Липецке налоги платят.
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Будь ласка надайте оригінали документів, що платять.
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Як було добре, коли накрили ботоферму в Дніпрі! Тут, на форумі, аж дихати стало легше! Але зара, здається, відкрилася нова... І де той Баканов з ловлею чортів?
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ЗЕ - ДИЗЕРТИР!!! Закоренілий!
Як багаторазово ухилявся від служби в армії, так і зараз - самоусунувся, втік "на відпочинок", як від проблеми пожеж так і від проблеми ко-вірусу...
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Юля сказала в морг, значит в морг, а больше их никто не лечит...
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Юрий Евгеньевич, Вы вхожи во многие кабинеты, кому, как ни Вам знать, сколько ФСБ-шников "работают" в самых верхних эшелонах власти.
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має бути виключно об'єктивна - у справжніх журналістів.
Бутусова я відношу до людей з совістю та душею, які не будуть приховувати правду.
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При Петі була суб'єктність та власна політика.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
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одни держат фронт а "первые" продают ЗЕМЛЮ ...для кого фтонт держите ...для "каргила" , "монсанты" косяка з патрашенком для веревского с ******** ?
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Кому, сколько и за сколько?
Как итоговый закон отличается от зелёного законопроекта?
Что лучше дефолт или закон о продаже земли?
Почему так остро не стоял вопрос о законе о продаже земли ещё год назад?
Исходя из какой ситуации в Украине МВФ потребовал принятия так называемого антиКоломойского закона?
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це давнішня тема...
не зрозуміло чому росіска для сайту більш ревалентна
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Ти бач, вони і комент видалили. То ж ворогів України не треба далеко шукати. Та й поважаюча себе людина не буде читати цей сайт, тому я не правий що взагалі сюди зайшов.
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Видалили як флуд.
Коментар не за темою обговорення.
Не ображайтесь. Тут багато друзів України. Лишайтесь
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"Сотрудничают с врагом" это еще слабо сказано.
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если ванговать по Цою, то война, эпидемия уже есть, остался снежный буран и космоса чёрные дыры...но походу что и дыры у нас уже есть ...на Донбассе самообразовались, тогда надо хорошо готовиться к тяжёлой ветренной зиме (не путать с землёй) У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 639
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проблема многих людей, шо у них своей головы нет, шоб думать и всю жизнь самим учиться. а они раскрыв рот внимают говорящим головам других, вливающим в их бессознательное те ценности, которые именно враг и заказал.
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Коломойский, гражданин Израиля-военного союзника Путина, указал слугам куда вести Украину. Экономически: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. Военно -политически: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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вот он - правильный ответ, теперь правильный вопрос : что делать?
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он был дан год назад- а тепер тільки зняти штанці і бігати - це на жаль все, що залишилось наразі.
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Часи Порошенка - "Українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
Головне управління розвідки Міноборони України розглядає
Російські військові залишилися у Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" - Муженко
Білорусь як можливий плацдарм для вторгнення Росії.
Про це заявив представник відомства Вадим Скібіцький, - пише "Радіо Свобода".
За його словами, українська розвідка тримає на контролі всі заходи, які РФ проводить на території Білорусі.
"Протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних. Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує", - наголосив Скібіцький."
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Так и есть, вместо того, чтобы бороться с явлениями, боролись с Верховным главнокомандующим, а президент соседней страны, за истинное имя которого теперь банят (наверно, чтобы один персонаж в глаза, а не в дюрочку смотрел), ни в чём виноватым не находят...
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Юрій тут правильно сказав . Але є до нього ВЕЛИКЕ питання. Чому він не вибачився публічно перед Порошенко, адже він так багато навішував на нього різного роду фейки і лайнго? І друге питання--чому на ЦН основна є російська мова .а не українська (а хто хоче нехай переключає на російську) і коли він сам в публічних виступах буде спілкуватись українською. АДЖЕ ЦЕ ТАКОЖ БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ І ГІБРИДНОЮ ВІЙНОЮ З РОСІЄЮ, Пане Бутусов--наберіться мужності і сміливості і дайте нам на це пояснення.
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Юра,ты прав. Но зебилам мозг не заменишь и в аптеке не купишь. Только отстрел.
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потокание и лояльность преспешникам путина не есть демократия,команде Зелинского уже пора понять,что заискивания перед врагом и его ставленниками только усложняет ситуацию,и в конечном счёте приведут нард к выводу,что все пропало,что без зависимости от ордынцев ничего решить нельзя.Хватит глупости и иллюзий! Никаких уступок агрессору,отстранить от власти и влияния на народ всех пособников реваншизма и прочих кумовьев оккупантов.На линию разграничения и всю границу с россией просить ввести войска ООН и НАТО ,развивать экономику,ракетостроения и прочее вооружение,максимальная интеграция с НАТО и Евросоюзом,полный разрыв всехэкономических и политических связей с агрессором!Любое потакание и попытка усмирения бандита,только усилит его издевательства. Фактически Украина сейчас вернулась в2015 год,необходимы решительные меры противодействия оккупантам на всех направлениях.Да поможет вам Господь.Христос Воскресе дорогие соотечественники.
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І ваш улюблений Аваков - один з таких
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Как Зеленский легализует российских террористов в Украине

Они получают срок. Потом, в рамках распиаренного обмена, Зеленский через указ о помиловании освобождает их от ответственности. Их выпускают из тюрьмы, привозят на обмен, а они отказываются ехать на оккупированную территорию.
видео на ютуб

Преступники и убийцы остаются в Украине. Красивая схема заработала. Но Ермак и его брат конечно ни при чём.
via Роман Доник (ФБ)
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это получается что с русней сотрудничают рыгоаналы и мыролюбные винницкие безальтернативцы?
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