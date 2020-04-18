 Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня, 18 апреля, на территории Зоны отчуждения основные усилия Службы направленны на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника. На всех ячейках ситуация стабильная, только вблизи села Буда наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в недоступных для тушения наземными силами местах. Сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы остановить это распространение", - сказал он.

Демчук добавил, что для обустройства противопожарных разрывов, с целью недопущения огня на другие лесные массивы, кроме тяжелой инженерной техники ГСЧС привлечено путепрокладчики Вооруженных Сил Украины.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и т.д., в настоящее время нет. Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы", - подчеркнул Демчук.

Также читайте: В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС