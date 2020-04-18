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 В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской и Житомирской областях спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожаров, радиационный фон в Киеве и области сохраняется в пределах нормы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 01

Отмечается, что по состоянию на 7 часов 18 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

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Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос".

"В целом радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Житомирской области по состоянию на 7 утра субботы ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, при этом открытых очагов горения не наблюдается.


В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 02

Так, на территории Виступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тыс. га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

На территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть площадь пожара составляет около 700 га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

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В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 03
В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 04
В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 05
В Зоне отчуждения ЧАЭС и на Житомирщине продолжают тушить пожары 06

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Источник: https://censor.net.ua/v3189956
 
 
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