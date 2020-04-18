EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1963  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (3341) Минздрав (2556) COVID-19 (4113) коронавирус (2756)

 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/v3189953
 
 
 Топ комментарии
 
Подборка фильмов для карантина:

1. Вечера на хуторе близ Уханьки
2. Иван Васильевич теряет профессию
3. Сходить в магазин за 60 секунд
4. Лара Крофт посетительница больниц
5. Трое дома, нищета и собаки
6. COVID да Винчи
7. Переносчик
8. Достучаться до ЧС
9. Мастера маникюра и где они принимают
10. Невыживший
11. Хоббит: Пустошь аптек
12. Страх и ненависть в однушке
13. Запах женщины на самоизоляции
14. Богатые тоже кашляют
15. 72 метра до аптеки
16. Я знаю, что ты будешь жирная летом
17. 1 - 1
18. Эффект летучей мыши
19. Гарри Поттер и узник дивана
20. Я, снова я и жена
21. Бизнес уходит в небо
22. Бомж с Уолл стрит
23. Самоизоляция Борна
24. Вирус легкого поведения
25. Кошмар на улице люди
 показать весь комментарий
 
Не более чем сезонный грипп средней тяжести.
 показать весь комментарий
 
Как бы цинично это не звучало.В бывшем совке нам переживать не о чем.Спасать будут випов,а тебя привезет обычная газель привезет и тот врач о которых сейчас призывают помогать и не посмотрит на тебя.Кто ходил в больницу перед вирусом,поймет меня.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подборка фильмов для карантина:

1. Вечера на хуторе близ Уханьки
2. Иван Васильевич теряет профессию
3. Сходить в магазин за 60 секунд
4. Лара Крофт посетительница больниц
5. Трое дома, нищета и собаки
6. COVID да Винчи
7. Переносчик
8. Достучаться до ЧС
9. Мастера маникюра и где они принимают
10. Невыживший
11. Хоббит: Пустошь аптек
12. Страх и ненависть в однушке
13. Запах женщины на самоизоляции
14. Богатые тоже кашляют
15. 72 метра до аптеки
16. Я знаю, что ты будешь жирная летом
17. 1 - 1
18. Эффект летучей мыши
19. Гарри Поттер и узник дивана
20. Я, снова я и жена
21. Бизнес уходит в небо
22. Бомж с Уолл стрит
23. Самоизоляция Борна
24. Вирус легкого поведения
25. Кошмар на улице люди
 показать весь комментарий
 
 
Как бы цинично это не звучало.В бывшем совке нам переживать не о чем.Спасать будут випов,а тебя привезет обычная газель привезет и тот врач о которых сейчас призывают помогать и не посмотрит на тебя.Кто ходил в больницу перед вирусом,поймет меня.
 показать весь комментарий
 
 
який вже там коронавірус? вже третій день
не можна провітрити хату! - чим дихати? .
 показать весь комментарий
 
 
Своим зеленым гом-ном.Ты же зедебил,вот теперь и нюхай.
 показать весь комментарий
 
 
Це то бидло,яке в 2019 році задержувало виплату пенсій пенсіонерам в Одеській області.
 показать весь комментарий
 
 
Не более чем сезонный грипп средней тяжести.
 показать весь комментарий
 
 
Степанов, никакого доверия не вызывает,нудное,скучное бормотание. Где Виктор Ляшко?....верните его брифинги
 показать весь комментарий
 
Тогда пригласи 95 анал,они вам веселее расскажут ,а главное всю правду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх