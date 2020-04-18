 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

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Материалы по теме: Коронавирус и карантин
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Подборка фильмов для карантина:
1. Вечера на хуторе близ Уханьки
2. Иван Васильевич теряет профессию
3. Сходить в магазин за 60 секунд
4. Лара Крофт посетительница больниц
5. Трое дома, нищета и собаки
6. COVID да Винчи
7. Переносчик
8. Достучаться до ЧС
9. Мастера маникюра и где они принимают
10. Невыживший
11. Хоббит: Пустошь аптек
12. Страх и ненависть в однушке
13. Запах женщины на самоизоляции
14. Богатые тоже кашляют
15. 72 метра до аптеки
16. Я знаю, что ты будешь жирная летом
17. 1 - 1
18. Эффект летучей мыши
19. Гарри Поттер и узник дивана
20. Я, снова я и жена
21. Бизнес уходит в небо
22. Бомж с Уолл стрит
23. Самоизоляция Борна
24. Вирус легкого поведения
25. Кошмар на улице люди
1. Вечера на хуторе близ Уханьки
2. Иван Васильевич теряет профессию
3. Сходить в магазин за 60 секунд
4. Лара Крофт посетительница больниц
5. Трое дома, нищета и собаки
6. COVID да Винчи
7. Переносчик
8. Достучаться до ЧС
9. Мастера маникюра и где они принимают
10. Невыживший
11. Хоббит: Пустошь аптек
12. Страх и ненависть в однушке
13. Запах женщины на самоизоляции
14. Богатые тоже кашляют
15. 72 метра до аптеки
16. Я знаю, что ты будешь жирная летом
17. 1 - 1
18. Эффект летучей мыши
19. Гарри Поттер и узник дивана
20. Я, снова я и жена
21. Бизнес уходит в небо
22. Бомж с Уолл стрит
23. Самоизоляция Борна
24. Вирус легкого поведения
25. Кошмар на улице люди
+3
Не более чем сезонный грипп средней тяжести.
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Как бы цинично это не звучало.В бывшем совке нам переживать не о чем.Спасать будут випов,а тебя привезет обычная газель привезет и тот врач о которых сейчас призывают помогать и не посмотрит на тебя.Кто ходил в больницу перед вирусом,поймет меня.
1. Вечера на хуторе близ Уханьки
2. Иван Васильевич теряет профессию
3. Сходить в магазин за 60 секунд
4. Лара Крофт посетительница больниц
5. Трое дома, нищета и собаки
6. COVID да Винчи
7. Переносчик
8. Достучаться до ЧС
9. Мастера маникюра и где они принимают
10. Невыживший
11. Хоббит: Пустошь аптек
12. Страх и ненависть в однушке
13. Запах женщины на самоизоляции
14. Богатые тоже кашляют
15. 72 метра до аптеки
16. Я знаю, что ты будешь жирная летом
17. 1 - 1
18. Эффект летучей мыши
19. Гарри Поттер и узник дивана
20. Я, снова я и жена
21. Бизнес уходит в небо
22. Бомж с Уолл стрит
23. Самоизоляция Борна
24. Вирус легкого поведения
25. Кошмар на улице люди
не можна провітрити хату! - чим дихати? .