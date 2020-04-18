 На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе", - сказал он.
Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
Но зеле это... ну, такое
Боїться людей. Це вже відомо. "народний" прє-зє-дєнт, такий "народний".
Скопіюю в іншого форумчанина:
Volodymyr M.
@acidUA
Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим
І решта таких самих.
Перед цим теж тьоток всяких і лівих дядьків наміняв ...
Бойовики показали відео, на якому Можаєв розповідає, як його завербували СБУшники та відправили у Луганськ на завдання...
Можаєв є також колишнім правоохоронцем. Мав звання капітана. Спочатку служив у прикордонних військах в Одесі. Звільнився 2008-го, повернувся до Рівненської області та кілька місяців працював у міліції, потім - в охоронній фірмі.
КРУТЯТ ОНИ БУБОЧКОЙ, а он доверчивый 😀
- Меня одного напрягает эта фраза из уст Зеленского?
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
Історії полонених які не потрапили в список на обмін
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/17/7248322/
Стараниями Зелебобы в Украине скоро будет ничем не лучше, чем в Донбабве.