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 Политика Украины
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 На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на следующем этапе освобождении удерживаемых лиц Украина хотела бы вернуть своих граждан, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189937
 
 
 Топ комментарии
 
Шото я не поняла - а что с украинскими военнопленными ?

Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
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Боятся они военных забирать, бо расскажут те всему миру по про «гражданский конфликт» и хулу нагадят в санкциях - а ЕРМАКА не для того держат
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Может Моника сама себя обменяет? Можно даже безвозмездно отдать. И Мендель, как бонус
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Мне бы тоже хотелось когда то, и позже даже что бы мама моя родилась недалеко от города Сан-Диего, океана там много, и берега песчаные.
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Обміни потрібно припинити, це вже галімий цирк! Ми звільняємо від кримінальної відповідальності терористів а вони відмовляються йти на обмін і їх не закривають знову в СІЗО по новим обставинам їх злочинів! А отримання від терористів всього лише двох військових з 20 заручників, це взагалі якесь лайно! Поки не повернуті військові полонені про яких ментів та цивільних може йти мова? Останній обмін показав що влада не вміє вести переговори з путіним, не вміє досягати на цих переговорах потрібних результатів, тому обміни потрібно припинити, тим більше що вони не відповідають Конституції України!
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Так було за порошенка так стало і за Зеленського!
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И сколько обменяли при Порошенко, фантазёр, а может - фейкомётчик?
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при порохе не меняли по простой причине!!пороха трудно было нае ...ть с такими обменами на какие идёт бубочка (ради рейтинга)пороху нужен был равноценный обмен!!а никак не обмен таксистов на убийц(украинцев) На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7656 На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8884
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Шото я не поняла - а что с украинскими военнопленными ?

Ирина Геращенко может объяснить - сколько до сих пор не вернулось и ГДЕ они ?
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Наверно надо напомнить журналистам ФИО военнопленных и сколько пропало без вести
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В том то и дело, что это не военопленные, а неизвестно кто, особенно после прошлого раза. Военнопленый дишь 1 солдат, остальные = как и раньше, неизвестные люди.
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значит ли это, шо с лугандона уже всех "таксистов, митрополичих басов, маркёров" повозвращали?
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Ага, тобто воно таки саме було в студії ?
Боїться людей. Це вже відомо. "народний" прє-зє-дєнт, такий "народний".

Скопіюю в іншого форумчанина:
Volodymyr M.
@acidUA
Як повідомляє «UA:Рівне», серед 20 звільнених з полону бойовиків - уродженець Дубенщини з села Панталія Валентин Можаєв
Його затримали, коли той їхав на заробітки у Росію. Чоловік сказав матері, що хоче побачити, чи правда те, що показують в новинах про Донбас і Крим

І решта таких самих.
Перед цим теж тьоток всяких і лівих дядьків наміняв ...
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Боятся они военных забирать, бо расскажут те всему миру по про «гражданский конфликт» и **** нагадят в санкциях - а ЕРМАКА не для того держат
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40-річний Валентин Можаєв з Рівненської області був затриманий 5 липня 2016 року.
Бойовики показали відео, на якому Можаєв розповідає, як його завербували СБУшники та відправили у Луганськ на завдання...

Можаєв є також колишнім правоохоронцем. Мав звання капітана. Спочатку служив у прикордонних військах в Одесі. Звільнився 2008-го, повернувся до Рівненської області та кілька місяців працював у міліції, потім - в охоронній фірмі.
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Хорошая формулировка - Этапы обмена всех на всех...
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Да, в Крыму татар много. За 1000 лет не обменять.
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Списки Ермак и Сивохо составляли и согласовывались? А Мендель печатала?
КРУТЯТ ОНИ БУБОЧКОЙ, а он доверчивый 😀
На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4618
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Может Моника сама себя обменяет? Можно даже безвозмездно отдать. И Мендель, как бонус
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Носіїв того штаму коронавірусу, який заточено винятково на кацапів.
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"...и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе".
- Меня одного напрягает эта фраза из уст Зеленского?
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Судя по интервью, он под чем-то сильнодействующим был. Хорошо, что хоть фразу смог закончить
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Барменов, землекопов с подмосковных дач и девок-"плечевых"...
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И шо интересно: те кто в Крыму ещё не сел в тюрьму, как то не спешат вырваться на свободу.
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о чём хрипло пистит!!этот ЗЕлёный соплежуй??всем уже понятно!!нет никакого обмена по факту!!кацапы тупо меняют сепаров проворовавшихся в Украине на таких же сепарюг проворовавшихся в ОРДЛО и немножко всё это бодяжат (заполняя пустоту) таксистами!!это всё на что способны ,,уроды народа"(читай ,,слуги народа")
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Однажды утром Владимир Зеленский вылез из бунгало, где он скрывался от смога и ветеранов неизвестно чего. Вытащив из соломы ридикюль, Вова потащился бриться на песочный берег. Было раннее утро, и вода в озере была гладкая и спокойная, как городские площади Бергамо в карантин, так что он брился, подглядывая на свое отражение, и думал. Вова не любил, когда ему мешали бриться, не любил, когда ему мешали думать.Достал кисточку, открыл бритвочку, намылился и стал бриться, а также подстригать другую ненужную растительность. Вова собирался стать вождем всех обездоленных менеджеров среднего звена, и его образ должен был быть легко узнаваемым.
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
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Ого! А есть такое же, только с кратким содержанием?На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3405
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Українська правда .Рекомендую ознайомитись і бубочці також.
Історії полонених які не потрапили в список на обмін
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/17/7248322/
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А зачем им сюда?

Стараниями Зелебобы в Украине скоро будет ничем не лучше, чем в Донбабве.
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Мне кажется что Зеленский не в теме что происходит в стране.
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Этот обмен скорее всего был для галочки, в первую очередь для российской стороны.
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