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Все про:Львов (3659) поджог (723) пожар (4065) Садовый (483)

 Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове горел центр реабилитации участников АТО "Феникс". Спасатели предполагают, что причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что Центр реабилитации участников АТО "Феникс" на ул. Кульпарковской подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", — написал Садовый.

Средства для ликвидации последствий пожара могут выделить из областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещения вернулось в рабочее состояние", — добавил Садовый.

Фото и видео с места пожара опубликовал в Фейсбуке депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 01
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 02
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 03
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 04
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 05
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 06
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 07

Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый 08

Источник: https://censor.net.ua/v3189898
 
 
 Топ комментарии
 
Якась наволоч з скотобази підпалила.
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При этом не стоит забывать - кого забирали тогда и кого сейчас. Но хорошо хоть кто-то сейчас создает подобные наглядные графики. Это то, что к сожалению не делалось при прошлой власти. Не было нормально подаваемой информации, что делается и зачем.
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Чудово. Спочатку сам тисячі в котли відправив, потім з полону звільняв. Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 2085 Ви там в секті зі здоровим глуздом назавжди розпрощалися? Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 9463
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Андрій Засуха. В 2014-му йшли добровольці і волонтери бо армії не було.
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Оскільки Х**ло Порошенка ненавидить, значить він все робив правильно.
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При зеленой власти кацапские диверсии увеличились в разы. Что хотят - то и творят кацапы. Распоясались. Зеленский ведет себя странно. Якобы президент Украины и в тоже время непойми кто. Заигрывает с агрессором, выполняет его требования, странный тип. Вот Америка ведет сейчас абсолютно противоположную политику. Трамп недавно сказал " Я не глобалист, я патриот и националист и призываю другие страны избирать во власть националистов и патриотов, только они принесут вашим странам порядок и достаток. Трамп национализировал ФРС, Трамп прекратил финансировать ВОЗ за их лживые рекомендаци и статистику. А у нас что? Что-то непонятное, зеленое и слизкое.Украина отстает от Америки в политическом смысле.Зеле до Трампа как до Киева рачки.
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По 1000 чєл на болотах москви з короною- от це сиволічно!
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Якась наволоч з скотобази підпалила.
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не может быть! это не о нашей Украине))
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довбаний кацапський рот, підводить нас, толерастія
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Рыгосрань уже и во Львове чувствует себя вольготно....
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Не вольготно а підпільно...При найменшій можливості будемо їх х*ярити.
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Нє...то клятих Порох...і ваабсчє,рошен,свинарчук,абирвалг!...
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конечно довольны, они этого и хотели!
после всего пиз...еца, который сейчас происходит в стране, уровень поддержки слуг урода 40% и вы еще задаете этот вопрос?
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уже нет сил говорить об этом...
нужно просто давить, по другому дела не будет...
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Это центр реабилитации? Конечно, это лучше, чем ничего. Но все-таки центр реабилитации должен бы выглядеть немного лучше. Это как минимум.
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