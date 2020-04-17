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 Технологии
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 Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания, - Укроборонпром. ВИДЕО

Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72 - подводного вождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине", - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне "Десна" в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлено более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТО

На Т-72 для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3189896
 
   
 Топ комментарии
 
это значит не зависить от наличия мостов или средств переправы хотябы на небольших речках
что для усреднённого европейского ландшафта очень даже актуально.
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нащо це? це що підводний човен?
може ще танк літати навчити.
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Це ж танк... Їх, такі, почали робить ще в Другу світову, німці, однак, значних успіхів не досягли... (Правда, використали напрацювання для створення "шнорхеля" - пристрою для роботи дизеля підводного човна в підводному положенні). У 50-ті розробки продовжились, як в СРСР, так і в країнах НАТО. Танки ж, на той час, з врахуванням протистояння радіації, навчились робить герметичними...
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нащо це? це що підводний човен?
може ще танк літати навчити.
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А що, через кожну "калюжу" переправу наводить?
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я люблю танки але не розбираюсь тому і спитав.
а на дні не застрягне у мулі?
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Це ж танк... Їх, такі, почали робить ще в Другу світову, німці, однак, значних успіхів не досягли... (Правда, використали напрацювання для створення "шнорхеля" - пристрою для роботи дизеля підводного човна в підводному положенні). У 50-ті розробки продовжились, як в СРСР, так і в країнах НАТО. Танки ж, на той час, з врахуванням протистояння радіації, навчились робить герметичними...
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шнорхель німці потім на підводних човнах застосовували, щоби дизелі працювали.
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а -да! слухав телевізор не уважно прочитав, пробачте. Від цієї гарі та постійної накачки по вірусу трохи свідомість забивається.
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та що ? - ліси в Чорнобильскій зоні горять та на Київ та передмістя несе вітер оцю гар та аж вчора люди писали аж на Черкащину добиває.
Я такої воні ніколи не чув. Собака заходить в хату з вулиці наче смаляний вовк.
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это значит не зависить от наличия мостов или средств переправы хотябы на небольших речках
что для усреднённого европейского ландшафта очень даже актуально.
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только в металлом эту рухлядь (больше пользы будет)!
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а если двигатель заглохнет, труба танку
на Т64 устанавливают трубу на отвод выхлопных газов, Т64 можно под водой заглушить и снова завести
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Ваще... 50 лет пошло. Зебилы, вы не идиоты. Вы - полый тунец
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Та какой нахрен модернезированный танк. Для путина стараетесь? А ведь стараются. На фронте пятеро погибших героев Украины - зато паспорт в смартфоне для 73% и война в мосху головногавна закончена.
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