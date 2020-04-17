 Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания, - Укроборонпром. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине", - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне "Десна" в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлено более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТО

На Т-72 для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский бронетанковый завод передал ВСУ партию из 6 модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТОрепортаж