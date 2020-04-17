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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. Он считает, что заразился от кого-то из коллег, отдыхавших во французском Куршевеле.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", — сказал Рудык.

Он считает, что скорее всего заразился от своих "куршевельских коллег", принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья столичного Хозсуда Джарты, заболевшая коронавирусом после отдыха в Куршевеле, рассказала о выздоровлении

"Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим — пусть икнется", — добавил Рудык.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Рудык с диагнозом коронавирус COVID-19 был госпитализирован 25 марта.

Источник: https://censor.net.ua/v3189870
 
   
 Топ комментарии
 
Все вы там подохните никто сожалеть не будет
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ты что несешь, Рудык ?
твой корефан нардеп Шахов заразился конавирусом в шахте,

когда запрплату шахтерам за полгода выбивал "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 2416
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Мабуть тому, що вже не буде кому їх жалкувати "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 6152
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Скоро все так будем икать, что мало не покажется...
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Похож на заместителя директора Уолтера Скиннера. "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 8615
Истина где-то рядом.
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пусть им икнётся ... что меня с собой не взяли
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ты что несешь, Рудык ?
твой корефан нардеп Шахов заразился конавирусом в шахте,

когда запрплату шахтерам за полгода выбивал "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 2416
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Не кажи гоп! Повторное заражение не?
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и опять от корефана Шахова, известного пи.. популиста "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 1813
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популист это понты, а так обыкновенный коррупционер...
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Конспірологів, стільки розвелося...
Але ж ідейних там мало. Більше ряжених. Пишуть одне, а потім купаються у хлорці...
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...С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн, а черед полторы недели планку опустят втрое.Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373847-bez_pasporta_razreshat_perevoditj_ne_bolee_5_tysjach._kak_menjajutsja_pravila_platehej_v_ukraine_s_28_aprelja
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Який шляхетний пан! Вибачає всім перед Пасхою. Каже, щоб їм всім гикнулось на щастя "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам - Цензор.НЕТ 5123
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У него разве еще нет наградного пистолета?
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Так надо было прямо сказать. С указанием фамилий и фракций! Шахов например не боится прямо говорить. Болезни нет! Все выдумки чиновников! И он не болел, а тестировал систему здравоохранения! Принимая таблетки и уколы с риском для жизни!
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