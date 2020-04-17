 Луцкие медики записали антикоронавирусный танцевальный клип: "После завершения эпидемии COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись клипа опубликовали в соцсетях.

"AntiCorona Dans! Из-за карантинных мероприятий количество медиков в кадре ограничена. По завершению карантина связанного с COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC", - написали авторы клипа под видео.

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