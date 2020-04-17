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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Киевские новости
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 Луцкие медики записали антикоронавирусный танцевальный клип: "После завершения эпидемии COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC". ВИДЕО

Сотрудники Луцкого центра первичной медпомощи записали танцевальный антикоронавирусный клип.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись клипа опубликовали в соцсетях.

"AntiCorona Dans! Из-за карантинных мероприятий количество медиков в кадре ограничена. По завершению карантина связанного с COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC", - написали авторы клипа под видео.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189860
 
   
 Топ комментарии
 
молодцы! Не падают духом! Хоть и ситуация тяжелая... Оптимисты!
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гастроли по Украине будут ?
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Жду этап когда уже магнитики с брелками пойдут. так весело иногда устроить истерию на пустом месте.
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Истерия не на пустом месте, но и умирать не надо

"Печенегов победили и половцев перемогли.... !"

это Путин о нас украинцах-русинах сказал,
и от коронавируса отобьемся

мы еще пошумим на Майданах !!!!!
Слава Україні !!!
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Покажите мне в италии и америке тысячи могил умерших от короновируса. Почему не созданы никакие сообщество по моральной помощи тем кто болеет, от тех у кого умерли радные и т.д.? Вообщем вся жизнь театр одним словом)))
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Будут .начнутся с Харькова.приходите 31 апреля в Сабурову дачу
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да , там истинные ценители таланта соберутся
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А почему не 91 дивок? Чем больше дивок тем лучше.
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Точно дівки, а не жінки? Довідки від гінеколога будуть?
Бо кого-кого а студенток-медиків я добре знаю.
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Супер! А десь плаче Зе, бо його гра на роялі тепер не така цікава😊
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молодцы! Не падают духом! Хоть и ситуация тяжелая... Оптимисты!
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У Гашека есть персонаж солдат Швейк, который бухает в кабаке под названием "Келых". Кацапы в переводе название перекрутили на свой свинокозлячий - "У чаши". Я к слову Паска и Куличъ. Мат сплошной - остальное для связки. Пишу на таком же, извините. Клава кацапско/пиндосовская.
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Українські медики вдалися до традиційних народних методів боротьби з епідемією - почали танцювати проти коронавірусу.
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а в кінці! - не вистачає пару возиків з померлими, які , раптом, встають і починають танцювати під запальну музику.
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А кто-то распинался, что они с ног валятся... штукатурка сыпется на голову... комбезов не хватает...
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Молодцы! Спасибо за позитив!
Дай Бог им здоровья и сил! Луцькі медики записали антикоронавірусний танцювальний кліп: "Після завершення епідемії COVID -19 очікується повнометражне відео за участю 19-DIVOC" - Цензор.НЕТ 9517
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Даже в таком позитиве на ветке нашлись те, кому бы только нагадить.
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