 Луцкие медики записали антикоронавирусный танцевальный клип: "После завершения эпидемии COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись клипа опубликовали в соцсетях.
"AntiCorona Dans! Из-за карантинных мероприятий количество медиков в кадре ограничена. По завершению карантина связанного с COVID -19 ожидается полнометражное видео с участием 19-DIVOC", - написали авторы клипа под видео.
"Печенегов победили и половцев перемогли.... !"
это Путин о нас украинцах-русинах сказал,
и от коронавируса отобьемся
мы еще пошумим на Майданах !!!!!
Слава Україні !!!
Бо кого-кого а студенток-медиків я добре знаю.
Дай Бог им здоровья и сил!