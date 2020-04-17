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 Политика Украины
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Все про:Житомир (513) карантин (3268) магазин (162) предприниматели (1017) Сухомлин (8) COVID-19 (4048) коронавирус (2685)

 Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно. ВИДЕО

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявляет, что не может выполнить требования главного санитарного врача области Зиновия Парамонова. Тот требует, чтобы на Житомирщине на 10 дней прекратили работу всех предприятий, закрыли магазины, включая продуктовые, и остановили транспорт, в том числе частный.

Об этом заявляет мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, соответствующее постановление о дополнительном усилении карантинных и ограничительных мер в области он получил утром в пятницу. Сухомлин отметил, что понимает серьезность сложившейся ситуации, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".

"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тысяч… продуктами питания на 10 дней… как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомли.

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Попытки закрыть магазины в других городах, по его словам, привели к столпотворениям.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной громады вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада – это меры даже более жесткие, чем не чрезвычайное положение", - резюмировал Сухомлин.

Ранее стало известно, что 16 апреля главный санитарный врач Житомирщины Зиновий Парамонов издал постановление об ужесточении ограничительных мер. Он требует на 10 дней прекратить работу всех учреждений и организаций, остановить весь транспорт, в том числе частный. Продукты Парамонов предлагает доставлять людям на дом.

Источник: https://censor.net.ua/v3189815
 
   
 Топ комментарии
 
Тож треба закрити всі магазини і заблокувати цього санітарного лікаря вдома, перекрити йому воду та відключити електрику та палити шини біля його будинку до відміни його рішення😊
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Как это закрывать продуктовые магазины? А люди что будут есть? У этого главсанврача мозги есть в голове и у того, кто это придумал из власти. Видно же власть посоветовала ему такое предложить.
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Главный санитарный врач постановил закрыть все магазины в городе.
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Тож треба закрити всі магазини і заблокувати цього санітарного лікаря вдома, перекрити йому воду та відключити електрику та палити шини біля його будинку до відміни його рішення😊
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Я считаю это вполне адекватно.
Но главное, что бы он показал это на своем примере, например закрывшись в мусорном баке без еды, воды, таблеток и тд на 10 суток.
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Все так, але сміттєвий бак не закривати кришкою!
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Вводите ЧП или не любите мозги. Логично.
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перестраховался , ни что другое нет ни ума не средств , поэтому запретить ...всё , и потом говорить : а я же предупреждал
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Скорее всего санврач ведет двойную бухгалтерию по инфициированным. Не выйдет под ноль закрутить карантинные гайки -- вывалит припрятанную статистику со словами: а я же предупреждал.
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Как это закрывать продуктовые магазины? А люди что будут есть? У этого главсанврача мозги есть в голове и у того, кто это придумал из власти. Видно же власть посоветовала ему такое предложить.
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он типа предлагает развозить людям продукты, как это сделать ему плевать, местные власти пусть думают, его дело - запретить )
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Ты де живеш??? Ты серьезно вериш шо у народа запасов на 10 дней нема???
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но запасы на 10 дней в каждой хате все таки есть Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо - Цензор.НЕТ 6.хоть главный врач и неправ
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Не факт . В тех городах где объявили о намерении закрыть магазины до вторника , уже вчера были толпы народа , а в некоторых ломали двери , и лезли по головам .
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тю...а то так они не лезли по головам...ту главное спортивный азарт-успеть раньше других,а еще лучше-общеголять соседей.
вот позавчера в мелитополе кажись-чего было давку устраивать во вновь открывшемся супермаркете?потому что запасов не было?
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Там был главный стимул , шаровые скидки
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Уже месяц карантина прошел. А лекарства больным и старым? А мусор выносить? А собак выводить в туалет? А хлеб как? А молоко как? А творог детям? А кефир старикам?
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не-не...не путай.это на следующие 10 дней,а не на прошедший месяц. Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо - Цензор.НЕТ 1124
я же написал,главврач не прав.и его наверняка поправят,а то и привлекут за превышение полномочий
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Власть в Украине почти на 100% деградировала. Санитарный врач понятия не имеет что пишет, мэр понятия не имеет как выполнять свою работу. Яркий пример пожарные в Чернобыле, пожар потушил ливень, а им осталось только заливать остатки в течении двух дней. Но пожарные отрапортовали и разъехались, пожар разгорелся опять. И так к сожалению везде, только репу чешут. Мародер все уничтожил и разворовал, а пришедшие ему на смену шоумены понятия не имеют как все восстановить.
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а вот до барыги и шоумены не жизнь была в Украине, а сказка )) Янукович лучший да? ))
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В глав врача коронавирус главного мозга)
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пусть еще поинтересуется, на какую законодательную базу опирается болезный, принимая такие "решения"...
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Нет, это просто дебилнее, чем ЧП.
При ЧП все блокируется, но при этом государство полностью всем обеспечивает, причем бесплатно или полностью компенсирует.
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Но стоит мне сказать, что это паранойя, или психиатрическая пандемия, как набежит толпа людей холопского звания (они же ценители аромата хозяйской портянки) и начнут обвинять меня в кацапизме. При этом их не смущает, что кацапстану в Украине нужен именно экономический коллапс и "холерные бунты". Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно - Цензор.НЕТ 3594
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В случае вспышки эпидемии в Житомире санврач будет, как Ленин, прищуривать левый глаз и ласково улыбаться . Прупреждал же, скажет, теперь с меня взятки гладки
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И здается мне, что весь этот шухер с "пандемией" СМИ старательно поддерживают по команде их собственников
Живу в микрорайоне 70 тыс - ни одного умершего , а на заводе в 2000 человек- ни одного заболевшего!
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Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо - Цензор.НЕТ 1414
Скільки можна повторювати?? Наливаєш в пляшку трохи медспирту, випиваєш, потім дихаєш на будь яку поверхню і протираєш одноразовою салфеткою. Салфетку відразу викидаєш у відро з кришкою. Гарантія дезінфекції - 100%
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Сложного ничего нет.Вступают войска и занимаются логистикой .Сан врач должен быть с войсками.С Холерой ,чумой,оспой так и боролись.Так же боролись с Ящуром,только на селе.
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Мы, к сожалению, пока находимся на уровне стран, в которых очень большая доля граждан не имеет заначек и живет от зарплаты до зарплаты, поэтому даже три дня - это аварийный режим для многих семей. Как нас не пугают смертью от вируса, а на подсознании все равно безденежье страшнее. И это не вытравишь, пока сохраняется такой уровень жизни.
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Вот я месяц продержался на эконом-режиме , но ещё один месяц - відчуваю , що буде скрутно . ((
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СЭС ликвидировали четыре года назад. Чувак изголодался...
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Эх, на Сечи этого санврача давно на палю бы посадили...
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Лекарство хуже болезни.
Вирус распространяется воздушно-капельным путем - надо просто перестать дышать.
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Не думаешь,что твой коммент долетит до ушей так званого преза?
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И штрафы по 17 000 грн за то что просто вышел на берег соря подышать свежим воздухом . Вы этого хотели, когда голосовали за Зеленского?
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1. Я за него не голосовал.
2. Как раз штрафы по 17 000 за нарушение карантина - это правильно. Только штрафуют не тех.
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Эталон идиота, в медицинский музей его.
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Замість забезпечення населення засобами індивідуального захісту це населення заганяють в концтабір по баракам. Головлікар - комендант.
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А статистика що каже? Збільшилась смертність в Житомирі за коронвірусу? Взагалі по Україні? По США? По Італії? По Іспанії? Де статистика? Що це за "тести"? Що вони показують? Де статистика хворих на запалення легенів минулого року і цього року? Може це все якась мега-шахрайська схема? Ну так тоді нехай граються в ці схеми самі, а в українців має бути свій інтерес
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Проще всего всё закрыть и всё запретить . И потом ни за что не отвечать . Чтобы только остаться у корыта ... .
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уже пора отменять карантин как у бацьки...все равно его никто не придерживается..хоть статистика порадует)
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Кого порадует , - кацапов ? А насчёт бацьки , - так мы посмотрим , чем закончится эксперимент .
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меня порадует. я вижу, как наши людишки придерживаются рекомендаций по карантину) кацапы тут ни при чем. за своим носом смотреть нужно сначала.
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