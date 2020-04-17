 Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно. ВИДЕО

Об этом заявляет мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, соответствующее постановление о дополнительном усилении карантинных и ограничительных мер в области он получил утром в пятницу. Сухомлин отметил, что понимает серьезность сложившейся ситуации, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".

"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тысяч… продуктами питания на 10 дней… как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомли.

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Попытки закрыть магазины в других городах, по его словам, привели к столпотворениям.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной громады вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада – это меры даже более жесткие, чем не чрезвычайное положение", - резюмировал Сухомлин.

Ранее стало известно, что 16 апреля главный санитарный врач Житомирщины Зиновий Парамонов издал постановление об ужесточении ограничительных мер. Он требует на 10 дней прекратить работу всех учреждений и организаций, остановить весь транспорт, в том числе частный. Продукты Парамонов предлагает доставлять людям на дом.