 Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно. ВИДЕО

Об этом заявляет мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, соответствующее постановление о дополнительном усилении карантинных и ограничительных мер в области он получил утром в пятницу. Сухомлин отметил, что понимает серьезность сложившейся ситуации, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".
"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тысяч… продуктами питания на 10 дней… как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомли.
Попытки закрыть магазины в других городах, по его словам, привели к столпотворениям.
"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной громады вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада – это меры даже более жесткие, чем не чрезвычайное положение", - резюмировал Сухомлин.
Ранее стало известно, что 16 апреля главный санитарный врач Житомирщины Зиновий Парамонов издал постановление об ужесточении ограничительных мер. Он требует на 10 дней прекратить работу всех учреждений и организаций, остановить весь транспорт, в том числе частный. Продукты Парамонов предлагает доставлять людям на дом.
Но главное, что бы он показал это на своем примере, например закрывшись в мусорном баке без еды, воды, таблеток и тд на 10 суток.
вот позавчера в мелитополе кажись-чего было давку устраивать во вновь открывшемся супермаркете?потому что запасов не было?
я же написал,главврач не прав.и его наверняка поправят,а то и привлекут за превышение полномочий
При ЧП все блокируется, но при этом государство полностью всем обеспечивает, причем бесплатно или полностью компенсирует.
Живу в микрорайоне 70 тыс - ни одного умершего , а на заводе в 2000 человек- ни одного заболевшего!
Скільки можна повторювати?? Наливаєш в пляшку трохи медспирту, випиваєш, потім дихаєш на будь яку поверхню і протираєш одноразовою салфеткою. Салфетку відразу викидаєш у відро з кришкою. Гарантія дезінфекції - 100%
Вирус распространяется воздушно-капельным путем - надо просто перестать дышать.
2. Как раз штрафы по 17 000 за нарушение карантина - это правильно. Только штрафуют не тех.