 "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

На видео, сделанном во время обмена, один из мужчин объяснил, почему отказывается. Он отметил, что воевал за "ЛНР", однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Представительница так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева, отметила, что в заявлении мужчина отметил совсем другое. По ее словам, до этого он выразил желание быть освобожденным в связи с политическими договоренностями в результате обмена.

Мужчина подчеркнул, что он хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР".

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