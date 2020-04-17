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 Общество
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 "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс. ВИДЕО

Во время обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную террористам, отказались покидать Украину. Мужчины мотивировали это тем, что они не хотят быть теперь причастны к тем, на чьей стороне ранее находились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

На видео, сделанном во время обмена, один из мужчин объяснил, почему отказывается. Он отметил, что воевал за "ЛНР", однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Представительница так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева, отметила, что в заявлении мужчина отметил совсем другое. По ее словам, до этого он выразил желание быть освобожденным в связи с политическими договоренностями в результате обмена.

Мужчина подчеркнул, что он хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура установила четырех наемников РФ, подозреваемых в убийстве двух военнослужащих СБУ в 2018 году

Источник: https://censor.net.ua/v3189796
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
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только дебилы в дерьмо возвращаются..
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как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
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Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
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Вони розуміють лише що "льохко отдєлалісь". При нагоді вони з ще більшим рвєнієм будуть "відстоювати свої права".
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В якій тюрьмі сидіти? Його помилували! Гуляй Вася і притягнути двічі за одне й те саме не можуть.
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Не, ну тут уже наверное жена, дети, бизнес... куда ж возвращаться.
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как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
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А ты мразь,думал о тех украинцах которых он домой к семьям возвращает?
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Не хоче ? Тоді загнати знову під шконку ..хай досиджує ..
А краще .......розстріляти .. "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 2157

Пад...яке раз продало ..
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Найогидніше те, що українці за свої податки мають годувати цей непотріб.
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Теперь эти ублюдки которые воевали против Украины будут спокойно жить в украинских городах благодаря Зеленскому
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А ті, хто воював за Україну будуть сидіти в СІЗО.
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Не вздумайте проявляти гуманізм до цих сєпарів - нехай їдуть у свою помийку.
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Найкраща розвага, коли є час та натхнення
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почему они сюда приехали? только чтобы лично сказать про отказ обмениваться? или... шоу?
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"Жить захочешь - нє так раскарячишься" (с)
А от тепер цих "відмовників" під нагляд СБУ...
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Главарь террористов "лнр" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.
Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко. В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. https://www.obozrevatel.com/crime/v-lnr-reshili-pereimenovat-lugansk-kak-nazvali.htm
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Как они эту курву мокнули в дерьмо вместе с с её рашистскими хозяевами....))))
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А це такий хитрий спосіб звільнитися від покарання: спочатку погоджується на обмін, щоб до нього була застосована амністія, а потім відмовляється від обміну, але внаслідок застосування амністії - вже на свободі. Ви це зробили разом, бо ви всі 73% тепер преЗЕденти.
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Конечно силой туда надо выпихнуть! Пусть пожинает свои плоды
"Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 4270
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для тупорылой ЛНРовской овцы было прозрением узнать что даже те кто когда то воевал против Украины не горят желанием вернуться в их маленькую угольную Швейцарию "Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 180
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таки да, видно было как ЛНРовская овца кипятком писяла от гнева
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не судите,да не судимы будете,возможно чувак искренне раскаялся,прозрел так сказать
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Наши пленные возвращались из России и ОРДЛО преступниками по законам России с конкретными сроками. Российские наёмники возвращаются из Украины с оправдательными решениями украинских судов согласно каких-то договорённостей кого-то с кем-то. Потом в любой момент наши защитники могут быть остановлены Интеполом на основании тех же самых решений российских судов. Террористы же освобождённые в Украине будут встречаемы в странах ЕС, как дорогие гости. Они могут даже рассказать в Италии про украинские застенки и пытки в украинском плену. Это всё достижения договорённостей нашей шмаркли и ермака.
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Слушаешь и смотришь на эту тварюку в розовой куртке и начинаешь глубже понимать фразу «москаляку на гиляку».
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Класс !!! Так поимели , думаете наша сторона не знала об отказе ? Результат обмена 19/15 + позорище перед ОБСЕ и СМИ "Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас - Цензор.НЕТ 3235
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Если чувак действительно сменил позицию и раскаялся, то разве это плохо? При этом он подает пример многим другим боевикам.
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Не должно быть процессуальной очистки в виде помилования, амнистии.Должен быть приговор суда с реальным сроком, а далее изменения в УК,УПК со статьей касающейся уголовных нарушений в военное и приравненное к ним время- идете по обмену, значит отбывание наказания преостанавливается, не хотите на обмен-назад в камеру и мотать срок дальше
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Мужик-то молодець, для себе все правильно зробив-не дарма в тюрмі час проводив. А ось баба та- як вона розмовляє, совкова ТП.
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Это мурло стоит, сытое, с животиком, явно не голодал, ещё и разговаривает нагло. Не хочет на обмен, посадите его лет на 20 так, это будет справедливо!
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Молодцы, стали на путь исправления. Надо давать Героя Украины.
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Я сам участник ато 28омбр.я не могу их простить но могу сказать может они действительно поняли что натворили.
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А тётка-то - с ма-а-асковским а-акцентом!!!
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