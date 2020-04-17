 "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить. ВИДЕО

Об на заседании оперативного штаба Тернопольской области рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера [15 апреля] был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - сказала она.

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"Когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ривненской области. Там тоже много положительных. Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", - рассказала Чайчук.

По словам санврача, настоятель Почаевской лавры отказывается от контактов. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые принимают участие в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка", - сказала Чайчук.

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Она добавила, что у Украины есть также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, посещавших Почаевскую лавру.

"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", - заявила он.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Александр Богомол, ему тоже не удается связаться с предстоятелем Лавры. Он предложил ограничить въезд и выезд из Почаева.

Глава Тернопольской области Владимир Труш в свою очередь подчеркнул, что Лавра обязана подчиниться требованиям санитарных врачей. "У нас уже есть последствия Залещиков, где был священник и были похороны. Закончились шутки и закончились игры", - заявил Труш.

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В то же время в паблике "Шумщина православная" опубликовано заявление Шумского благочиния, в котором утверждается, что Чайчук лжет и ее нужно привлечь к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса.