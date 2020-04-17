 "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить. ВИДЕО

Об на заседании оперативного штаба Тернопольской области рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.
"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера [15 апреля] был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - сказала она.
"Когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ривненской области. Там тоже много положительных. Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", - рассказала Чайчук.
По словам санврача, настоятель Почаевской лавры отказывается от контактов. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.
"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые принимают участие в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка", - сказала Чайчук.
Она добавила, что у Украины есть также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, посещавших Почаевскую лавру.
"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", - заявила он.
Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Александр Богомол, ему тоже не удается связаться с предстоятелем Лавры. Он предложил ограничить въезд и выезд из Почаева.
Глава Тернопольской области Владимир Труш в свою очередь подчеркнул, что Лавра обязана подчиниться требованиям санитарных врачей. "У нас уже есть последствия Залещиков, где был священник и были похороны. Закончились шутки и закончились игры", - заявил Труш.
В то же время в паблике "Шумщина православная" опубликовано заявление Шумского благочиния, в котором утверждается, что Чайчук лжет и ее нужно привлечь к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса.
и Сабакова посадили ?
может я что-то пропустил?
а, теперь все кладут на Зеленского !
ну, тогда все ясно
с ними так нельзя
погремуха для Новинского от Пороха
https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM
Почему в Германии, в Израиле, даже в религиозной Саудовской Аравии - закрыли все храмы всех религий, а у нас стесняются???
потому что это их ЗЕбенский электорат по лаврам сидит и лохов обрабатывает
а шо территория лавры это уже не Украина?
типа ватикан?
если не хотят вылазить
забейте дверь гвоздями
и никого не впускайте
только первое, второе и компот через дырочку
а потом, мордой в асфальт....
А чо - Боб терпел - гоям велел
Впервые есть шанс разогнать логово фсб .
У нас есть своя церковь украинская.
Літургію як виявилося, можна і в карантині провести, і паску перед телевізором можна самому посвятити...
Баканов,там чорти в Лаврі,це ж як раз по профілю
«Для настоятелей Пасха это жныва. После Пасхи кто-то покупает своим детям квартиры в Киеве, а кто-то достраивает свой дом. Во время эпидемии много кто призвал прихожан оставаться дома, но есть и те, кто, напротив, призывает людей идти в церковь. Я считаю, что это преступление. Они осознанно подвергают людей смертельной опасности исключительно ради денег. Нет необходимости ходить в церковь во время карантина. Я призываю людей сидеть дома и молиться нашему Богу. Молиться за родных и близких. Молиться за наше здоровье. Не стоит идти на смертельный риск…»===
Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране - по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.