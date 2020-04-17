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 Общество, Здоровье
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 "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить. ВИДЕО

Оперативный штаб Тернопольской области подозревает крупную вспышку коронавирусной инфекции в Почаевской лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

Об на заседании оперативного штаба Тернопольской области рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера [15 апреля] был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - сказала она.

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"Когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ривненской области. Там тоже много положительных. Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", - рассказала Чайчук.

По словам санврача, настоятель Почаевской лавры отказывается от контактов. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые принимают участие в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка", - сказала Чайчук.

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Она добавила, что у Украины есть также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, посещавших Почаевскую лавру.

"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", - заявила он.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Александр Богомол, ему тоже не удается связаться с предстоятелем Лавры. Он предложил ограничить въезд и выезд из Почаева.

Глава Тернопольской области Владимир Труш в свою очередь подчеркнул, что Лавра обязана подчиниться требованиям санитарных врачей. "У нас уже есть последствия Залещиков, где был священник и были похороны. Закончились шутки и закончились игры", - заявил Труш.

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В то же время в паблике "Шумщина православная" опубликовано заявление Шумского благочиния, в котором утверждается, что Чайчук лжет и ее нужно привлечь к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/v3189765
 
   
 Топ комментарии
 
А если бы в Почаевской лавре варили кокс,торговали оружием итд вы бы тоже боялись туда зайти?Дебилы...
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Так запретить им нахрен всем контактировать с людьми! Заварить вход в Лавру и никого не выпускать!
Почему в Германии, в Израиле, даже в религиозной Саудовской Аравии - закрыли все храмы всех религий, а у нас стесняются???
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что Зеленского уже на Ростов прогнали ?
и Сабакова посадили ?

может я что-то пропустил?

а, теперь все кладут на Зеленского !
ну, тогда все ясно "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить - Цензор.НЕТ 1332
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Мордой в асфальт всех гнид ряженных ! Или слабо ? Это же не участники АТО …
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Надо было ему до того от контактов отказываться. Беспорядочных.
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смотрящий от ***** Новинский ,чтоб ты окочурился
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"Креста на тебе нет! ****, православная, бл..дь! Пошел наах.й!""

погремуха для Новинского от Пороха
https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM
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неписанный закон Дарвина: "Дураки умирают в первую очередь!"
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А если бы в Почаевской лавре варили кокс,торговали оружием итд вы бы тоже боялись туда зайти?Дебилы...
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.а может все это там и делают . резидентура фсб.
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И не может ,делают ещё хуже - взращивают сепаратюг потенциальных убийц Украины!
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они бы выходили и жаловались на всю Украину , шо их туда не пускают.. "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить - Цензор.НЕТ 7999
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в таком случае, думаю, туда бы стояла ооочень длинная очередь.....
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Так запретить им нахрен всем контактировать с людьми! Заварить вход в Лавру и никого не выпускать!
Почему в Германии, в Израиле, даже в религиозной Саудовской Аравии - закрыли все храмы всех религий, а у нас стесняются???
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слабка влада. Бояться брати на себе відповідальність.
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против добровольцев, волонтеров и майдановцев не боятся, а здесь боятся

потому что это их ЗЕбенский электорат по лаврам сидит и лохов обрабатывает
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Сто процентов, включая местную..В Днепре не ждали решений из Киева - перекопали вход на територию храма "отличившегося" на Вербное воскресение...нашли не покрашенную водопроводную трубу и снаряд времен ВОВ...теперь будут ремонтировать...после Пасхи...А что бы в яму никто не упал бетонными блоками все загородили...и громким шепотом сказали всем настоятелям приходов города - труб в городе много, а эксковаторов у комунальщиков хватает и вопрос отпал
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я не поняв
а шо территория лавры это уже не Украина?
типа ватикан?
если не хотят вылазить
забейте дверь гвоздями
и никого не впускайте
только первое, второе и компот через дырочку
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налисниками їх годувати, це саме зручне, що пролізе під двері!
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Ну так позаварюйте всі двері на хер і нехай там "кваситься" ця кацапська секта!!!
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там місцеве населення таке саме біснувате - почнеться заворушка
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так можно же пистолет подбросить или анашу...
а потом, мордой в асфальт....
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А еще более потом - в "лоно братьев", адыннорот чо.
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коронавирус это вразумление московской ...идарастыни
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это сейчас власть пожаловалось шо они долб...бы , я правильно понял..
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а настоятель не гражданин Украины и лавра не на территории Украины? тогда какие вопросы? взвод КОРДа и сразу пойдет на контакт...
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Та заварить двери и окна и пусть причащаются. Делов то
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Притча: стався в селі потоп, люди стали полишати свої оселі на човнах і плотах. І був у селі Микола, який надусе вірив у Бога. Ось стоїть він по пояс у воді, пропливає човен - "Миколо, попливли звідси - врятуєшся!" "Мене Бог врятує!" Вода по груди - пливе плот: "Миколо, лізь на плот!", "Мене Бог врятує!". Далі - вода по шию, пливе ще човен. "Мене Бог врятує!" Так і втопився Микола. На тому світі, Микола питається у Господа: "Я ж так вірив! Чому ж ти мене не врятував?" "Я тобі тричі човна посилав!"
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спасєніє утопающіх дєло саміх утопающіх "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити - Цензор.НЕТ 7474
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кацапы хотят вконец извести украинцев, а оружие для этого есть дебилы прихожане в кацапские секты. Они и будут дальше распространять вирус.
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Там охранником тот дядька что в Феофанию спецназ "не пустил"??? Так забить-заварить ворота-калитки в ту лавру и -"держитесь там!".
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Ну то чудово. Ізолювати, поставити блокпости - нікого не впускати і не випускати 4 тижні. А там - вже як їм їх бог дасть.
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Пусть администрация пойдет под капище и там всем составом сядет на бутылки.

А чо - Боб терпел - гоям велел "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити - Цензор.НЕТ 2724
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Заколотить досками и никого не впкскать и не выпускать 40 дней-пусть постятся. Поставить глушилки телефонов чтобы никому не могли звонить. Хватить резидентуру фсб кормить в центре Киева. Впомните как московский царь Петя 1 со старообрядцами разбирался? Заколотили и спалили.
Впервые есть шанс разогнать логово фсб .
У нас есть своя церковь украинская.
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Так в чьом проблєма - взять в оцеплєніє і закрить всіх нах карантин. Благодатний вогонь до кінця епідемії на Землю не сходитиме, і вони нехай посидять, повоздєржуються.
Літургію як виявилося, можна і в карантині провести, і паску перед телевізором можна самому посвятити...

"Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити - Цензор.НЕТ 7902
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..власть импотентов! "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити - Цензор.НЕТ 2230 путину жалобу напишите , шо вас кацап-ёздоловские попы нах посылают ...
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В стране анархия, Зелебобик разваливает страну, на него уже попы Маковский положили!
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Закройте её, никого не впускайте и не выпускайте !!! Через неделю сами пойдут на контакт
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Настоятеля за дупу і нах (!) до Гундяя в любимая расея !
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Чи хтось може пояснити логіку тих попів?Ну захворів,нічого вже не вдієш,то якого біса ховатися від лікарів і заражати інших?Вони там всі на голови хворі?Чи у них завдання рознести заразу якомога більше.То тоді вони терористи і диверсанти,і розмова з ними повинна бути,як з злочинцями,без всіляких реверансів на їх "попівство".І не поліція ними повинна займатися ,а СБУ.
Баканов,там чорти в Лаврі,це ж як раз по профілю
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Подождите еще чуть-чуть. Паталогоанатом проверит.
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Держава, що не відбулася. Нація, нездатна до державотворення. Амінь.
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===Вот что рассказал нам один из священнослужителей из Билок (село в Закарпатской области):
«Для настоятелей Пасха это жныва. После Пасхи кто-то покупает своим детям квартиры в Киеве, а кто-то достраивает свой дом. Во время эпидемии много кто призвал прихожан оставаться дома, но есть и те, кто, напротив, призывает людей идти в церковь. Я считаю, что это преступление. Они осознанно подвергают людей смертельной опасности исключительно ради денег. Нет необходимости ходить в церковь во время карантина. Я призываю людей сидеть дома и молиться нашему Богу. Молиться за родных и близких. Молиться за наше здоровье. Не стоит идти на смертельный риск…»===
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Стесняюсь спросить нашу власть: "млять, а пересмотреть договор аренды Почаевской лавры упц мп, после таких отказов от контактов, слабо?!"
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Так це ж біологічний тероризм? Є доказаний факт зараження. Відправити групу спецназа для вибиття терористів із дозволом відкриття вогня на пораження якщо буде загроза зараження для групи. І ніяких проблем
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Ну так чиновников, мука, под статью - раз не в состоянии выполнять возложенные на них Законом обязательства и обеспечивать безопасность граждан Украины. Что это за фигня? Не идёт на контакт - МВД, постановка, суд. Либо обложить со всех сторон чертей и никого не выпускать!
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Я просил Бога чтобы освободил Лавру от секты и передал ее ПЦУ . Может мои молитвы Бог услышал ?
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А місцевий поліціянт куплений балалайними попами, видно непогано пралять, що так боїться щось зробити.
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Не трогайте гундяевцев . Всё же идёт как надо . Огородите колючкой и рвами ту Лавру и всех то делов . "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити - Цензор.НЕТ 9550 . Через месяц вынесете трупы , произведёте дезинфекцию , и пущай туда заселяется ПЦУ .
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Зачем ? Огородить чтобы люди не заразились .
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Тобто не можуть зайти??? Це державна власність чи розсадник фсбшної агентури?
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Зачем заходить ? Огородить забором , чтобы люди не заражались
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Отказывается? Хорошо. Тогда как сползутся они все туда, выставить оцепление и не выпускать никого пока не передохнут. Ну а как иначе с диверсантами которые не идут на сотрудничество? Уничтожать.
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В Нигерии силы безопасности убили по меньшей мере 18 граждан за нарушение комендантского часа, внедренной для сдерживания пандемии коронавируса.

Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране - по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.
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